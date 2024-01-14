Обзор старта сериала «Криминальное прошлое»: Питер Капальди работает таксистом и расследует старое дело об убийстве

На Apple TV+ стартовал многосерийный триллер «Криминальное прошлое». Пока вышли лишь два эпизода, но проект уже интригует. Рассказываем, что успело произойти в сериале и когда выйдет продолжение.

Сюжет «Криминального прошлого»

После анонимного звонка два незаурядных детектива, Дэниел Хегарти (Питер Капальди) и Джун Ленкер (Куш Джамбо), находятся в состоянии неявного конфликта. Ленкер полагает, что в старом деле об убийстве, над которым он некогда работал, есть темные пятна, которые еще предстоит исследовать, а Хегарти не намерен возвращаться к прошлому расследованию.

Когда Джун пытается разобраться в случившемся много лет назад, ныне старший инспектор находит способы остановить сержанта, ставя под сомнение ее профессионализм.

В начале сериала Дэниел Хегарти предстает в образе таксиста (Питер Капальди в вечном культурном столкновении с пассажирами, это могло бы быть многообещающе), и эта линия сериала пока не раскрыта, как и внутренняя драма персонажа, на которую отсылают эпизоды его возвращения домой.

Фото Кадр из сериала «Криминальное прошлое»

Что происходит в начале сериала

Столкновение поколений — в профессиональном смысле. В ответ на попытки привнести новый взгляд на старое дело об убийстве молодой детектив получает непонимание и раздражение более опытного коллеги.

Он часто говорит: «Я не хочу вас принижать, но...», где все, что сказано после, разумеется, ключевая часть предложения. Хегарти кажется, что он может просчитать все поступки Ленкер на несколько ходов вперед. Зачастую так и есть, но сержант не собирается сдаваться и готова отстаивать свою правоту до последнего.

Фото Кадр из сериала «Криминальное прошлое»

«Криминальное прошлое» акцентирует внимание главным образом на проблеме домашнего насилия. Ему в сериале уделено почти все время. Проект показывает, насколько женщины могут быть уязвимы.

Отдельно стоит отметить реалистично поставленную драку в лифте. Во многих боевиках можно увидеть, как в экшен-сценах героиня разбрасывает направо и налево мужчин вдвое больше себя, но это не вполне реалистично. В «Криминальном прошлом» показано, что даже хорошо подготовленный сержант, владеющий приемами самообороны, может не справиться в ситуации драки один на один с противником другого пола и весовой категории.

Кроме того, с самого начала «Криминальное прошлое» поднимает вопросы привилегированности одних и дискриминации других: в ходе расследования темнокожего мужчину автоматически считают подозрительным и агрессивным, а в больнице Джун даже в голову не приходит устроить истерику, требуя, чтобы врач немедленно ее осмотрел, а мужу героини — приходит. Как полагает она сама, в силу его происхождения.

Но основная тема «Криминального прошлого» — профессиональные ошибки, приводящие к разрушительным последствиям. На данном этапе проект Apple TV выглядит впечатляюще и интригующе.

Когда выйдут следующие эпизоды

В первый сезон «Криминального прошлого» вошло восемь эпизодов, последний из которых выйдет 21 февраля.

Расписание выхода серий «Криминального прошлого»