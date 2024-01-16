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Квинта Брансон получила премию Эмми в номинации Лучшая женская роль в комедийном телесериале
Фильмы и сериалы

Сегодня, 04:47

1 мин.

Квинта Брансон получила премию «Эмми» в номинации «Лучшая женская роль в комедийном телесериале»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Начальная школа Эбботт»
Фото Кадр из сериала «Начальная школа Эбботт»
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Прямо сейчас объявляются первые победители телевизионного аналога «Оскара», премии «Эмми-2023». Из-за забастовок актеров и сценаристов она была перенесена с осени прошлого года.

В номинации «Лучшая женская роль в комедийном телесериале» победила актриса Квинта Брансон за роль Джанин Тигс в сериале «Начальная школа Эбботт».

Ситком в жанре мокьюментари рассказывает об учительнице начальных классов Джанин Тигс, придерживающейся своих идеалов вопреки обстоятельствам.

Одни из&nbsp;нас, Педро Паскаль. «Эмми» — 2023: восемь побед сериала «Одни из нас», «Белый лотос», «Уэнсдэй» и другие награжденные проекты

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