Квинта Брансон получила премию «Эмми» в номинации «Лучшая женская роль в комедийном телесериале»

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Прямо сейчас объявляются первые победители телевизионного аналога «Оскара», премии «Эмми-2023». Из-за забастовок актеров и сценаристов она была перенесена с осени прошлого года.

В номинации «Лучшая женская роль в комедийном телесериале» победила актриса Квинта Брансон за роль Джанин Тигс в сериале «Начальная школа Эбботт».

Ситком в жанре мокьюментари рассказывает об учительнице начальных классов Джанин Тигс, придерживающейся своих идеалов вопреки обстоятельствам.