Наташа Лионн снимется в «Фантастической четверке» студии Marvel

Наташа Лионн присоединилась к киновселенной Marvel. Актриса появится в грядущей «Фантастической четверке». Кого именно сыграет Лионн, пока неизвестно.

Ранее актриса жаловалась, что, несмотря на успех сериала Netflix «Жизни матрешки», ее так и не позвали в MCU.

«Казалось бы, когда ты сценарист, создатель шоу, режиссер и главная звезда с 13 номинациями за плечами или вроде того, тебе предложат сняться в куче фильмов Marvel, но на самом деле в тебе начинают видеть потенциальную угрозу», — рассказывала актриса.

«Фантастическая четверка» станет первым фильмом Шестой фазы Marvel. Главных супергероев проекта сыграют Педро Паскаль (Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (Сью Шторм), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Эбон Мосс-Бакрак (Существо).

Среди других актеров будущего фильма — Ральф Айнесон (Галактус), Джулия Гарнер (Серебряный Серфер), Пол Уолтер Хаузер и Джон Малкович с пока неназванными ролями.

Премьера картины запланирована на 25 июля 2025 года.