Marvel объявила дату релиза «Агаты: Дневники Даркхолда» и еще двух сериалов

Во время презентации Disney Upfront Marvel Studios сообщила, что сериал «Агата: Дневники Даркхолда» (в другой версии «Это все Агата») выйдет на стриминге 18 сентября. Сначала для просмотра будут доступны два эпизода, а в дальнейшем серии станут выходить еженедельно.

Премьера «Сорвиголовы: Рожденного заново» запланирована на март 2025 года. «Железное Сердце» тоже выйдет в следующем году, но точная даты релиза пока неизвестна.

«Агата: Дневники Даркхолда» представляет собой спин-офф сериала «Ванда/Вижн», сосредоточенный на жизни ведьмы Агаты Харкнесс.

«Сорвиголова: Рожденный заново» — перезапуск сериала «Сорвиголова», который выходил на Netflix с 2015 по 2018 годы, а «Железное Сердце» расскажет о становлении супергероини Рири Уильямс.