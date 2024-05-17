Названа дата выхода фильма DCU «Супергерл» с Милли Олкок

Читайте нас в

Второй анонсированный фильм обновленной DCU «Супергерл» выйдет в зарубежный прокат 26 июня 2026 года. Главную роль в картине сыграет Милли Олкок, известная по роли Рейниры Таргариен в приквеле «Игры престолов» «Дом Дракона».

Первым проектом обновленной киновселенной будет «Супермен» с Дэвидом Коренсветом, премьера которого запланирована на 11 июля 2025 года.

Режиссером «Супергерл» будет Крэйг Гиллеспи («Круэлла»), а сценаристом — Ана Ногейра, для которой картина с Милли Олкок станет пробой пера.

Полное название фильма — «Супергерл: Женщина завтрашнего дня». Грядущая картина станет частью первой главы «Вселенной DC», получившей название «Боги и монстры».