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Супергерл фильм DCU: дата выхода, Милли Олкок из Дом Дракона
Фильмы и сериалы

Сегодня, 23:15

1 мин.

Названа дата выхода фильма DCU «Супергерл» с Милли Олкок

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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Второй анонсированный фильм обновленной DCU «Супергерл» выйдет в зарубежный прокат 26 июня 2026 года. Главную роль в картине сыграет Милли Олкок, известная по роли Рейниры Таргариен в приквеле «Игры престолов» «Дом Дракона».

Первым проектом обновленной киновселенной будет «Супермен» с Дэвидом Коренсветом, премьера которого запланирована на 11 июля 2025 года.

Режиссером «Супергерл» будет Крэйг Гиллеспи («Круэлла»), а сценаристом — Ана Ногейра, для которой картина с Милли Олкок станет пробой пера.

Полное название фильма — «Супергерл: Женщина завтрашнего дня». Грядущая картина станет частью первой главы «Вселенной DC», получившей название «Боги и монстры».

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