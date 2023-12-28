Чарли Ханнэм рассказал, что пробовался на роль Дарта Вейдера

В интервью ET Чарли Ханнэм рассказал, что пробовался на роль Энакина Скайуокера для трилогии приквелов «Звездных войн» и был буквально в шаге от ее получения: «Я дошел до этапа встречи с Джорджем Лукасом, понимаете? Не думаю, что он знакомится со многими актерами. Полагаю, они рассматривали, возможно, двух-трех актеров. Я мало что об этом помню».

Актер добавил, что встреча, по его ощущениям, прошла неловко: «Я вышел и подумал: «Я точно не получу эту роль». И был прав. Порой атмосфера имеет значение».

Видимо, всему свое время. Роль Дарта Вейдера тогда получил Хейден Кристенсен, а Чарли Ханнэм сыграл Кая в «Мятежной Луне» Зака Снайдера — проекте, который мог стать частью «Звездных войн».

Ранее Netflix показал тизер второй части «Мятежной Луны».