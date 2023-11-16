«Мятежная луна» — что известно про новый фильм Зака Снайдера, который не стал частью вселенной «Звездных войн»

На прошлой неделе в рамках мероприятия Geeked Week 2023 Netflix поделился трейлерами грядущих мультфильмов, сериалов, фильмов и даже видеоигр.

В рамках ивента показали и ролик нового проекта от Зака Снайдера — первой части дилогии «Мятежная луна». Изначально фильм должен был быть один и длиться около трех часов, но позднее его решили разбить на две части.

Первая часть получила подзаголовок «Дитя огня», в то время как продолжение назвали «Дарующий шрамы». Общий бюджет обеих картин составил около 160 миллионов долларов.

Фото Кадр из фильма «Мятежная луна»

О чем фильм «Мятежная луна»

Действие «Мятежной луны» разворачивается в мире будущего, контролируемом Империумом во главе с планетой Тоа, которую называют Материнский Мир. В один день на планету Вельд прибывают войска во главе с адмиралом Аттикусом Ноблом. Нобл — правая рука Балисариуса, одного из самых высокопоставленных представителей Материнского мира. Он требует от местного населения предоставить весь урожай, который в дальнейшем пойдет на обеспечение армии. Люди оказываются не в восторге от подобного и намерены бороться за свое будущее.

В центре сюжета окажется героиня в исполнении Софии Бутеллы по имени Кора и ее напарник Гуннар (Михил Хейсман). Для спасения планеты они отправляются в путешествие, в ходе которого соберут команду и смогут дать отпор угнетателям. Кора — не обычная девушка-фермер: она бывший член Империума, а в спасении планеты она пытается найти искупление за бывшие прегрешения.

Актерский состав

Кроме Софии Бутеллы и Михила Хейсмана в фильме сыграют Чарли Ханнэм в роли пилота космолета и наемника по имени Кай, Джимон Нонсу в роли бывшего генерала Империума, переметнувшегося на другую сторону, Рэй Фишер в роли воина и лидера повстанцев Дариана Кровавого Топора, Джена Мэлоун в образе смертоносной полупаучихи Хармады. А Эд Скрейн примерит на себя роль одного из главных злодеев — адмирала Аттикуса Нобла. Но самым звездным участником проекта оказался Энтони Хоппкинс, озвучивший последнего представителя механических рыцарей, служивших старому королю.

Фото Кадр из фильма «Мятежная луна»

Предыстория «Мятежной луны»

Идея создания проекта посетила Зака Снайдера в далекие восьмидесятые годы. Молодой студент Зак Снайдер вдохновился фильмами «Грязная дюжина» и «Семь самураев» и на одной из встреч, где все делились и обсуждали задумки, предложил перенести действие этих фильмов в космическое пространство, в далекие миры.

Фактически Снайдер представил идею проекта с кратким описанием «Куросавы в космосе». И тут человек, хоть немного знакомый с кинематографом, заметит сходства идеи будущего автора «300» и «Человека из стали» с фильмами одной из главных кинофраншиз в истории — «Звездные войны».

Впрочем, и Сам Снайдер понимал это сходство. Уже будучи известным режиссером с хорошей репутацией (в тот момент Зак занимался постпродакшеном «Человека из стали» и готовился к релизу фильма о сильнейшем супергерое Земли), обратился к президенту LucasFilm Кэтлин Кеннеди с идеей, которую вынашивал почти тридцать лет.

Режиссер хотел снять фильм во вселенной Джорджа Лукаса, но по своему оригинальному сценарию, сохранив собственное видение. Но, несмотря на прекрасную теоретическую часть, с практикой не сложилось. Зак Снайдер не хотел концентрироваться на уже известных героях и ограничениях, связанных с ними. Ну а скорая покупка LucasFilm корпорацией Disney и вовсе поставил крест на задумке режиссера, ведь он хотел рассказать историю без ограничений детских рейтингов.

Фото Кадр из фильма «Мятежная луна»

Продюсер проекта и жена режиссера Дебора Снайдер в недавнем интервью поделилась мыслями о сотрудничестве с компанией Лукаса. По ее словам, она всегда была против этой затеи, ведь в случае, если бы проект стал частью вселенной Звездных Войн, это наложило бы на Зака множество сопутствующих ограничений. Дебора утверждает, что отрыв от известной франшизы пошел только на пользу проекту. Снайдер, который приобрел огромный опыт за время работы в супергероике, сумел раскрыться по-новому и показать свою вселенную «космического фэнтези» так, как и планировалось.

Немного о вселенной «Мятежной луны»

Для «Мятежной луны» авторы создали отдельную энциклопедию, фактически Библию проекта, в которой подробно расписали историю мира и процесс прихода к власти одного из антагонистов — Балисариуса (роль ирландского актера Фра Фи).

Фото Кадр из фильма «Мятежная луна»

Первая часть дилогии, по задумке режиссера, будет больше сконцентрирована на знакомстве с миром и сборе команды. Как ни странно, в этом контексте хочется вспомнить другую фантастическую франшизу, многое почерпнувшую из проектов Джорджа Лукаса — видеоигровую серию Mass Effect, вторая часть которой также сконцентрировалась на сборе команды лучших бойцов. Правда, разработчики игры во многом пытались создать более взрослую (и научно обоснованную, в отличии от Снайдера) версию Звездных Войн.

Но вернемся к «Мятежной луне»: если первая часть знакомит с миром и командой героев, то вторая, релиз которой ожидается 19 апреля 2024 года, сфокусируется на самом противостоянии силам Империума. Кстати, во время производства проекта планировалось, что оба фильма выйдут с минимальной разницей в несколько дней, но постпродакшен затянулся, и было решено сделать перерыв между премьерами чуть больше.

Из всего вышеперечисленного можно понять, что теперь Зак Снайдер вместе с Netflix создает собственную космическую вселенную. Так что если предстоящие ленты ждет успех, то нет сомнений, что история продолжится и расширится, показывая все больше и больше новых деталей. Тем более что настоящая мятежная луна не мирная луна Вельд, вокруг которой крутится сюжет двух лент, а планета Ванна, которую нам точно пока не продемонстрируют.

Фото Кадр из фильма «Мятежная луна»

Интересный факт: в одном из интервью режиссер заявил, что действие «Мятежной луны» происходит в одной вселенной с другим его фильмом «Армия Мертвецов».

Что показали в трейлере

Трейлер, как и сама картина, фокусируется на героях и их поисках. Показали не только прибытие имперских войск на планету, но и поиски всех героев, фактически мельком презентовав каждого из них. Кстати, существует даже видео, пока только на английском, где Зак Снайдер комментирует трейлер и знакомит нас с каждым из героем поближе.

Фото Кадр из фильма «Мятежная луна»

Вышедший же 22 августа тизер-трейлер больше внимания уделял флешбэкам и концентрировался на прошлом персонажей, в частности главной героини Коры, показывал смерть старого короля и становление нового тирана. Новое же видео рассказывает в основном о «сегодняшнем дне» персонажей и их борьбе.

И хотя черты «Звездных войн» все еще во многом заметны, концентрация на фэнтези-эстетике делает проект Снайдера больше схожим с другим фэнтези в космосе — вселенной Warhammer 40000. Некоторые из членов Империума с их фуражками и красными накидками напоминают стиль империума человечества из вселенной настольных игр Game Workshop. Хотя в случае Снайдера они не выглядят столь брутально и эксцентрично.

Netflix, безусловно, делает ставку на дилогию Зака Снайдера, и «Мятежная луна» выглядит действительно интересным проектом. Но все-таки пока местами она слишком похожа на компиляцию идей других авторов. Хотя, как говорил великий Пабло Пикассо, «хорошие художники копируют, гении воруют».