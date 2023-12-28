Марк Руффало рассказал о своем перевоплощении для фильма «Бедные-несчастные»

В статье о создании фильма «Бедные-несчастные» Марк Руффало рассказал о своем перевоплощении для роли Дункана Веддерберна: «У меня были накладки для ягодиц, бедер, икр и гульфик. Еще у меня был корсет, высокий воротник и ботинки на трехдюймовом каблуке. Это делало моего персонажа более характерным».

В фильме Йоргоса Лантимоса актер сыграл адвоката Дункана Веддерберна, с которым сбегает главная героиня Белла Бакстер (Эмма Стоун), чтобы познать мир.

Ранее Марк Руффало поделился мнением, что картина «Бедные-несчастные» спасла его от амплуа депрессивного отца, но первое время актер и сам сомневался, что роль Дункана Веддерберна ему подходит: «Я сказал Лантимосу: «Не думаю, что я подхожу для этого«, а он просто посмеялся надо мной и ответил: «Это ты».