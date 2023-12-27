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Мятежная луна 2: сюжет, актеры, тизер и дата выхода фильма
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Сегодня, 16:30

0 мин.

Netflix показал тизер второй части «Мятежной Луны»

Главная героиня противостоит деспотичному правительству.
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы»
Фото Кадр из фильма «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы»
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Netflix опубликовал трейлер фильма «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы», по сюжету которого главная героиня Кора (София Бутелла) решается противостоять деспотичному правительству.

В сиквеле Зака Снайдера снялись Эд Скрейн, Джена Мэлоун, Чарли Ханнэм, Стаз Нэйр, Михил Хейсман, Пэ Ду-на, Клеопатра Коулмэн, Джимон Хонсу и Кэри Элвес.

Премьера второй части «Мятежной Луны» пройдет 19 апреля.

Ранее мы показали первый кадр «Дарующей шрамы».

Зак Снайдер собирает команду в &laquo;Мятежную Луну, часть 1: Дитя огня&raquo;&nbsp;&mdash; рецензия на&nbsp;фильм. Зак Снайдер собирает команду в «Мятежной Луне, часть 1: Дитя огня»
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