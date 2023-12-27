Netflix показал тизер второй части «Мятежной Луны»
Главная героиня противостоит деспотичному правительству.
Netflix опубликовал трейлер фильма «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы», по сюжету которого главная героиня Кора (София Бутелла) решается противостоять деспотичному правительству.
В сиквеле Зака Снайдера снялись Эд Скрейн, Джена Мэлоун, Чарли Ханнэм, Стаз Нэйр, Михил Хейсман, Пэ Ду-на, Клеопатра Коулмэн, Джимон Хонсу и Кэри Элвес.
Премьера второй части «Мятежной Луны» пройдет 19 апреля.
Ранее мы показали первый кадр «Дарующей шрамы».
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