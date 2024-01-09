10 лучших достопримечательностей Казани

Про Казань можно говорить по-разному. Благодаря богатой истории и уникальному архитектурному наследию у столицы Республики Татарстан есть узнаваемый образ. Но город все время находится в развитии, и рассказывать о нем хочется так, чтобы каждый человек — турист или местный житель — мог найти место для себя. Вместе с экспертом из Института развития городов Татарстана собрали целый гид по Казани с местами, которые обязательно стоит посетить.

Присутственные места и Двор присутственных мест Казанского кремля

Присутственные места — это музейные и выставочные пространства, современная национальная кухня и сувениры. Здесь проходят выставки и лектории, есть визит-центр и сувенирный магазин, а еще ресторан татарской кухни «Чирэм».

Фото Институт развития городов Татарстана

А Двор присутственных мест — новое общественное пространство, благоустроенное и открытое прошлой зимой. Долгое время эта локация не была доступна для горожан и туристов и использовалась преимущественно в хозяйственных целях. Несколько столетий назад там располагались конюшни, кузницы, а позднее — асфальтированная парковка. Сейчас это уютное общественное пространство, которое притянуло местных жителей, а не только туристов.

С 20 декабря по 15 января здесь проходит новогодняя Кремлевская ярмарка с красивой светящейся 17-метровой елкой, потрясающими детскими спектаклями, концертами молодых казанских музыкантов, согревающими напитками и национальной кухней.

Набережная озера Кабан

Летом на Кабане можно покататься на катамаранах, а зимой полюбоваться замерзшим озером и прогуляться. Пообедать или поужинать можно в ресторане Каспийка. А еще с Кабана удобно дойти до знаменитого театра им. Г. Камала и древней части города — Старо-Татарской слободы.

Фото Институт развития городов Татарстана

Набережная озера Нижний Кабан в Казани в шорт-листе премии AD Design Award 2020

Национальная библиотека Республики Татарстан

Обновленное пространство Национального культурного центра «Казань» с красивым панорамным видом на город. С 2020 года в здании находится Национальная библиотека РТ. Это общественное пространство, в котором есть театральная площадка MON — очень рекомендуем попасть хотя бы на один спектакль; книжный магазин от центра современной культуры «Смена», читальные залы для малышей, подростков и взрослых. На входе в библиотеку вас встретит свето-кинетическая инсталляция из более 200 букв пяти алфавитов татарского языка. А в читальных залах с окнами с видом на Казань можно уютно почитать или поработать.

Фото Институт развития городов Татарстана

Нацбиблиотека — победитель премии ArchDaily & Strelka 2021.

Экстрим-парк УРАМ

Самый большой экстрим-парк в России. В крытой части УРАМа можно покататься на скейте или самокате с тренером, там есть кафе и специализированные магазины. А чтобы покататься на уличных памп-треках, поиграть в волейбол или прогуляться по набережной, приезжать лучше летом.

Фото Институт развития городов Татарстана

Парк « Черное озеро »

Одно из самых популярных и любимых мест горожан: здесь проходят мероприятия и можно вкусно поесть в ресторане Аркадия Новикова «Сыроварня». А еще здесь есть уютный каток с прокатом.

Фото Институт развития городов Татарстана

Центр современной культуры « Смена »

Центр современной культуры «Смена» — независимая институция, существующая в Казани с 2013 года. Здесь организовывают выставки современного искусства, образовательные и профессиональные мероприятия, крупные городские события.

Также «Смена» — это четыре одноименных книжных магазина, включающих в себя сезонный корнер в парке Черное озеро и букинист на Кави Наджми, 3/9. До 11 февраля в «Смене» проходят две выставки: «Казань как место встречи» — инсталляции художников из разных городов, объединенных в команды по результатам опен-колла. Проект представляет образ современной столицы Татарстана как города неочевидных пересечений и встреч. А выставка «Извини, извини» в новой «Смена Галерее» — первая персональная выставка Нурии Нургалиевой. Художница создала комнату «незнакомки», современной Золушки, наполненную ее личными вещами и произведениями искусства, мимикрирующими под интерьер.

Фонд «Галеев-Прометей»

Весной этого года архив фонда «Галеев-Прометей» открылся в новом пространстве на третьем этаже Центра современной культуры «Смена». Представленные материалы — это уникальный архив советского научно-исследовательского института, занимавшегося синтезом искусств, световым оформлением городского пространства, изобретениями для космонавтов и многим другим.

До 28 января в фонде «Галеев-Прометей» открыта выставка «Идеи для светлого будущего. Краткая история СКБ «Прометей» в шести реализованных проектах». Экспозиция состоит из арт-объектов, а также документов и архивных материалов.

Кинопоселок « Семрук »

Можно сделать крутые фотографии на берегу реки Кама или в декорациях советской деревни. Это место, в котором когда-то снимали фильм «Зулейха открывает глаза». Теперь это одна из любимых локаций жителей в туристско-рекреационном кластере «Белые горы». Несмотря на популярность, здесь тихо, спокойно и красиво.

Фото Институт развития городов Татарстана

Казанский участок Волжской тропы

Пешие прогулки продлевают жизнь! А прогулка по этому пути делает ее еще и интересной. В этом году в Татарстане запустили проект «Волжская тропа» — это пеший маршрут по правому берегу Волги протяженностью 350 километров. Чтобы поймать дзен и почувствовать себя наедине с природой, можно пройтись.

Фото Институт развития городов Татарстана

Территория окружена с двух сторон оврагом, горой и лесом. Это идеальное место, чтобы найти спокойствие и умиротворение с природой Татарстана. А еще можно сходить в баню и насладиться погружением в фурако — это огромный чан с горячей водой на открытом воздухе. Если долгая прогулка по Волжской тропе все-таки не сильно вас утомит, можно продолжить активный отдых: взять беговые или горные лыжи или покататься с горки на тюбинге.

Вдохновиться историей тюркских народов и отдохнуть от шумного города можно в глэмпинге Yurt Resort. На территории есть несколько юрт, усовершенствованных для современной жизни. Собраться с близкими людьми и петь песни под гитару у костра, посмотреть фильм на большом экране с проекторов, а вечером разжечь камин и уснуть под треск дров — sounds like «идеальный отдых».

Фото Институт развития городов Татарстана

Голубые озера

Уникальный природный объект, распоженный в 30 минутах езды от центра Казани. Это система трех озер: Большого Голубого, Малого Голубого и Проточного. Самое крупное из них — первое. Считается, что его котловина — это древнее русло Казанки.

Голубые озера — уникальное явление природы, которое в мире встречается очень редко. Необычный цвет ученые связывают различными причинами: наличием солей кальция и растворенного сероводорода. Температура воды в озере постоянная в течение года (6—8 °С).

Фото Институт развития городов Татарстана

В этом году завершилось благоустройство Большого Голубого озера. Здесь есть павильон, где проходят мастер-классы, а также кафе, общественные туалеты и пост охраны. Рядом обустроена зона для пикника. У воды есть зона созерцания — амфитеатр в виде разноуровневой платформы из деревянного настила.

Находясь на территории, можно прослушать аудиопрогулку-спектакль и в течение часа самостоятельно прогуляться по маршруту вдоль озера. По сценарию слушатель открывает и исследует территорию вместе с профессором Карлом Фуксом. Он впервые описал Голубые озера в 1829 году.

Совсем рядом находится глэмпинг «Лес и река», где можно остановиться, чтобы провести на озерах несколько дней.

Фото Институт развития городов Татарстана

Здесь часто проходят интерактивные мероприятия и мастер-классы, можно покататься на лыжах, снегоступах или лошадях, нужно обязательно прогуляться до местной достопримечательности — подвесного моста дяди Коли.