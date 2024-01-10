10 лучших мест для семейного отдыха в Туле

Тула во многом сохранила колорит старинного провинциального города. Сюда хорошо приезжать как летом, так и зимой. Осмотреть основные достопримечательности можно за один день.

Эксперт по туризму Елена Шелехова рассказала, ради чего стоит приехать в Тулу.

Кремль

Этот Кремль внешне немного похож на московский: такой же красный, с зубцами крепостной стены «ласточкин хвост». Но, конечно, по территории тульская крепость намного меньше.

Экскурсии проводятся несколько раз в день. На них рассказывают об исторических событиях и известных горожанах. Один из самых интересных экспонатов — макет Тульского кремля. Он очень детализированный и будет особенно интересен мальчишкам: в прототипе в мельчайших подробностях изображены бойницы, рвы, перекидные мосты и другие оборонительные элементы.

Стоимость входного билета в Кремль — 300 рублей (есть льготы), стоимость экскурсии — от 2000 рублей.

Адрес: Менделеевская ул., 12б.

Музей оружия

Тула — оружейная столица России. Во-первых, здесь производится снаряжение для оборонного комплекса страны. Во-вторых, многие виды оружия были изобретены непосредственно в Туле. В их числе знаменитый пистолет «ТТ» (Тульский Токарев), о котором многие точно слышали.

В Музее оружия много интерактивных программ. Например, для детей проводят мастер-классы по стрелковому делу и исторические викторины.

Фото NataliaNaberezhnaia/www.istockphoto.com

Полная стоимость билета в музей — 500 рублей, стоимость экскурсий зависит от количества людей и составляет в среднем 2500 рублей.

Адрес музея: ул. Октябрьская, д. 2.

Музей обороны Тулы

Туле присвоено звание города-героя. Это один из немногих городов, оставшихся не покоренными во время Великой Отечественной войны.

В экспозиции музея подлинные предметы времен войны, проводятся интерактивные мероприятия, в том числе детские. Например, кукольные спектакли и открытые уроки.

Входной билет стоит 350 рублей, за экскурсию нужно заплатить от 2000 рублей.

Музей находится в парке «Патриот» по адресу: ул. Рязанская, 25, к1/к2.

Музей «Тульский пряник»

Пряниками Тула знаменита не меньше (если не больше), чем оружием. Неудивительно, что один из самых популярных сувениров из города — фигурное сладкое печенье.

Попасть в музей можно бесплатно по предварительной записи.

Адрес музея: ул. Октябрьская, д. 45а.

Музей самоваров

Самовар входит в тройку вещей, четко ассоциирующихся с Тулой. В музее «Тульские самовары» представлены все этапы развития тульского самоварного производства, представлены интересные и редкие предметы быта. Учреждение оснащено интерактивными экранами.

Стоимость билета — 350 рублей, экскурсии — 2000 рублей.

Адрес музея: ул. Менделеевская, д. 8.

Фото Kipp74/www.istockphoto.com

Музей декоративно-прикладного и народного искусства

Этот музей позволит погрузиться в быт крестьян и городских жителей XIX века. В экспозиции представлены многочисленные вещи (ремесленного и ручного искусства), вобравшие в себя народную мифологию.

Музей находится в центре города, по адресу: ул. Металлистов, д. 12.

Цена билета — 150 рублей/

Тульский музей изобразительных искусств

Принято считать, что шедевры отечественной живописи распределены между музеями Москвы и Петербурга. Это, конечно, не так. В каждом областном центре в России есть музей, который может похвастаться подлинниками картин известнейших художников. Тула — не исключение.

В музее постоянно устраивают мастер-классы для детей, в основном по рисунку.

Адрес музея: ул. Энгельса, д. 64.

Полная цена билета — 300 рублей, экскурсии — от 2000 рублей.

Дом Белявского

Когда-то в этом здании была аптека, а сейчас работает экспериментально-исследовательский музей. Экспозиция не очень большая, но интересная: представлены лекарства в баночках, врачебные инструменты, снадобья.

Адрес: пр. Ленина, д. 25.

Входной билет стоит 150 рублей.

Кстати, те, кто не хочет стоять в очереди к микроскопу, могут посмотреть на другую подкованную блоху — она находится рядом с магазином комиксов в торговом центре по адресу: ул. Ленина, д. 85.

Усадьба «Ясная Поляна»

Родовое имение Льва Толстого, которое находится в получасе езды от Тулы. Маршрутки ходят каждые 15 минут.

Даже если не получится попасть на экскурсию в музей и посмотреть на диван, на котором родился Лев Толстой, погулять по территории усадьбы — отдельное удовольствие. Дети могут послушать историю о таинственной Зеленой палочке и попробовать поискать ее. А взрослые могут просто насладиться прогулкой по окрестностям немаленького имения.

Адрес: Ясная поляна, Тульская область.

Фото Vikki/www.istockphoto.com

Музей станка

Здесь в формате мультимедийных спектаклей можно узнать, как в России и других странах развивалась промышленность.

Музей находится в творческом индустриальном кластере «Октава» по адресу: Центральный пер., д. 18.

Стоимость билета — от 250 рублей.