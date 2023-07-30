Лучшие города России для путешествий
С каждым годом российский туризм становится все более популярным и разнообразным. Даже знакомые места и маршруты стремятся предложить что-то новое и увлекательное. Расскажем о самых лучших туристических городах России.
Москва
Москва — столица России и ее политический, экономический и культурный центр. Сюда приезжают учиться, отдыхать, решать вопросы бизнеса и карьеры, работать и зарабатывать. Для туристов здесь большой выбор мест и развлечений.
Как добраться из Санкт-Петербурга
Добраться в Москву из Питера можно личным транспортом, автобусом, поездом или самолетом. Самый быстрый вариант, конечно, самолет: время полета — примерно час. Скоростной «Сапсан» доставит в Москву за 3 часа 40 минут. Самым дешевым вариантом будет автобус.
Где лучше остановиться
Во избежание проблем и чтобы сэкономить время на передвижении по городу, выбирайте официальные отели в центре — внутри Садового кольца и Кольцевой линии метро. Или хотя бы рядом со станцией метро. Подойдут такие районы, как:
-
Арбат;
-
Замоскворечье;
-
Хамовники;
-
Тверской;
-
Красносельский район (рядом с Казанским, Ленинградским и Ярославским вокзалами);
-
Таганский;
-
ВДНХ, проспект Мира и др.
Ориентируйтесь на отзывы туристов на различных сайтах бронирования и в социальных сетях.
Какие сувениры привезти
Стандартно в качестве сувениров можно привезти кружки, футболки, значки, сумки-шоперы с изображением исторических памятников, культурных ценностей и символов города, к примеру, храма Василия Блаженного.
Любителей сладостей можно порадовать конфетами:
-
«Подмосковные вечера»;
-
«Московские сокровища»;
-
монпансье в жестяных коробочках с видами столицы;
-
фабрик «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот-Фронт» и «Ударница».
Любителям истории, возможно, понравятся изделия с символикой Олимпиады-80 (одежда, сувенирные тарелки и кружки, значки и прочее с изображением олимпийского мишки).
Что попробовать из еды
В Москве обязательно попробуйте солянку и московский борщ, московские плюшки, тельное из белой речной рыбы и расстегаи с рыбой. Из десертов — торты «Наполеон» и «Москва».
Примерные цены
Номер в отеле — от 3000-3500 рублей (три звезды). Обед в кафе — от 400 рублей, экскурсии — от 500 рублей.
Достопримечательности Москвы
Если вы планируете посетить столицу, обязательно загляните в эти места:
- Красная площадь (Кремль, мавзолей, Государственный исторический музей, храм Василия Блаженного, ГУМ и прочее)
-
Большой театр;
-
Никольская улица;
-
Старый Арбат;
-
Государственная Третьяковская галерея;
-
Музей изобразительных искусств имени Пушкина;
-
храм Христа Спасителя;
-
Новодевичий монастырь;
-
собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии;
-
Сад «Эрмитаж»;
-
музеи-заповедники «Коломенское», «Царицыно», «Кусково», «Зарядье», кремль в Измайлово;
-
Москва-Сити;
-
парк Победы на Поклонной горе;
-
парк Горького;
-
ВДНХ;
-
Аптекарский огород;
-
Останкинская телебашня;
-
Воробьевы горы.
Перечислять большие и малые достопримечательности столицы можно бесконечно.
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург — это город, который сам по себе можно считать историческим и культурным памятником. Несмотря на множество испытаний, он по-прежнему украшает берега Невы. Идеальное место для любителей истории и ценителей архитектуры. Питер имеет свою особую атмосферу: летом туристов прельщает романтика белых ночей, в остальное время года — немного мрачноватая эстетика северного города.
Как добраться из Москвы
Добраться в Питер из Москвы можно личным транспортом, автобусом, поездом или самолетом. Если есть желание сэкономить и немного лишнего времени — отправляйтесь на автобусе с автовокзала «Северные Ворота», «Котельники», «Новоясеневская», станций метро «Динамо» и «Речной вокзал». Место прибытия — Центральный автовокзал на набережной Обводного канала. Если хотите сэкономить время — выбирайте самолет.
Где лучше остановиться
Если вы планируете ехать в Питер, выбирайте отель в Адмиралтейском районе — здесь в пешей доступности располагаются Дворцовая площадь, Эрмитаж, Исаакиевский и Казанский соборы. Можно поселиться в окрестностях:
-
Невского проспекта;
-
набережной Фонтанки;
-
канала Грибоедова;
-
Литейного проспекта;
-
Васильевского острова.
Какие сувениры привезти
В качестве сувенира из города на Неве можно привезти:
-
фигурки Медного всадника и Алых парусов;
-
модели военных судов и первых кораблей времен Петра I;
-
блокноты, значки, футболки, сумки-шоперы с цитатами из книг Достоевского, Пушкина, Бродского, Ахматовой;
-
сувениры с царской тематикой.
Что попробовать из еды
Если вы отправились в Питер, не откажите себе в удовольствии попробовать корюшку, шаверму, рассольник, пожарские котлеты. На десерт рекомендуем розовые блины, пирожное Павлова
и набор мини-пирожных «Ленинградский» (мини-буше, крошки-эклеры, трубочки и корзиночки).
Примерные цены
Номер в отеле будет стоить от 3000 рублей. Обед в кафе — от 300-350 рублей, экскурсии — от 350 рублей.
Достопримечательности Санкт-Петербурга
Обязательно посетите места из этого списка, в зависимости от своих интересов:
- музей-заповедник «Павловск», Екатерининский дворец и парк, Александровский дворец и парк, Эрмитаж;
- дворцово-парковые ансамбли Петергоф и Ораниенбаум;
-
мосты Санкт-Петербурга и памятник Чижику-Пыжику;
-
музей Эрарта и Фаберже, Русский музей, Кунсткамера;
-
Военно-морской музей и крейсер «Аврора»;
-
Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, Смольный собор, Казанский собор, Александро-Невская лавра и некрополь;
-
Дворцовая площадь и Александровская колонна;
-
Мариинский и Александринский театры;
-
Стрелка Васильевского острова;
-
Петропавловская крепость;
-
Главное адмиралтейство;
-
Невский проспект (дом купцов Елисеевых, дом компании «Зингер»);
-
Ботанический сад Петра Великого;
-
Летний сад;
-
«Лахта Центр».
Калининград
Калининград — самый западный и европейский город России. Он отделен от основной территории страны Литвой и Польшей. Калининград отличается особенной архитектурой и атмосферой, здесь определенно стоит побывать.
Как добраться из Москвы и Питера
Из Москвы в Калининград удобнее всего отправиться прямым рейсом из аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово. Перелет до Храброво длится 2 часа 45 минут.
Из Питера в Калининград можно добраться:
-
личным транспортом (13-14 часов), но нужна шенгенская виза;
-
поездом (24 часа),
-
самолетом (1 час 55 минут);
-
на пароме (36-40 часов).
Где лучше остановиться
Туристам лучше всего разместиться в Центральном районе, где много достопримечательностей и старинных построек, когда город еще звали Кенигсбергом.
Самым красивым районом принято считать Амалиенау.
Какие сувениры привезти
Удивить близких можно, если привезти из путешествия:
-
варенье и лечебные средства из калининградской облепихи (помогает при бронхите, гайморите, дерматитах, экземе, язвах желудка, колите, заболеваниях поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки);
-
копченого угря;
-
марципан;
-
украшения и сувениры из янтаря, а также косметику из янтарной кислоты.
Что попробовать из еды
Обязательно попробуйте в Калининграде любимое блюдо Иммануила Канта — кенигсбергские клопсы. Это нежные биточки из рубленого мяса, похожие на фрикадельки.
Примерные цены
Номер в отеле — от 3500 рублей. Обед в кафе — 700-1000 рублей, экскурсии — от 400 рублей.
Достопримечательности Калининграда
Среди достопримечательностей, которые непременно стоит посетить, чтобы впечатлиться Калининградом
-
Фридландские, Королевские, Бранденбургские ворота и Музей марципана;
-
Замок Нессельбек;
-
Рыбная деревня;
-
кирхи Святого Семейства, Святого Адальберта и памяти королевы Луизы;
-
Кафедральный собор и музей Иммануила Канта;
-
площадь Победы и храм Христа Спасителя;
-
пояс «Ночная перина Кенигсберга», в который входят 15 фортов («Денхофф», «Король Фридрих Вильгельм III» и другие);
-
оборонительная казарма «Кронпринц»;
-
бастион «Грольман»;
-
Калининградский музей изобразительных искусств;
-
Музей Мирового океана;
-
башня Дона и Музей янтаря;
-
Историко-художественный музей;
-
Куршская коса в Калининградской области;
-
Танцующий лес.
Казань
Казань имеет тысячелетнюю историю и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидеть ее вживую, познакомиться с местной культурой, традициями и бытом понравится многим.
Как добраться из Москвы и Питера
Из Москвы в Казань можно добраться на автобусе за 15 часов 55 минут, на поезде за 13 часов 07 минут и на самолете — примерно за полтора часа. Время в пути из Питера составит 23 часа 56 минут на поезде, 21 час 20 минут на автобусе и два часа на самолете.
Где лучше остановиться
Туристам лучше всего остановиться в историческом центре:
-
поблизости с Казанским кремлем;
-
на улице Баумана;
-
вдоль улиц Лево-Булачная и Право-Булачная;
-
рядом со станциями метро «Кремлевская» и «Площадь Тукая»;
-
близ железнодорожного вокзала.
Какие сувениры привезти
Из поездки в Казань в качестве сувениров можно привезти:
-
тарелки, брелоки, магниты с символами города — татарским змеем Зилантом, башней Сююмбике, Спасской башней Казанского кремля;
-
татарскую посуду из керамики и фарфора с орнаментами (пиалы для чая, горшочки, супницы, блюда и прочее).
Что попробовать из еды
В Казани любят сытные блюда, особенно различные лепешки, такие как эчпочмак, элеш, перемячи, кыстыбый и прочие. Обязательно попробуйте:
-
конское сало;
-
бешбармак;
-
шурпу.
Среди сладостей стоит отметить чак-чак, талкыш-калеве (пирамидки из меда), татлы (рулет), кош-теле (хворост).
Примерные цены
Номер в отеле — от 2000-2500 рублей. Обед в кафе — 350-1000 рублей, экскурсии — от 300-600 рублей.
Достопримечательности Казани
Среди мест, которые рекомендуются к посещению в Казани:
-
Казанский кремль (башня Сююмбике, мечеть Кул Шариф);
-
Благовещенский собор;
-
Центр «Эрмитаж-Казань»;
-
Кремлевская набережная;
-
Центр семьи «Казан», смотровая площадка;
-
Дворец земледельцев;
-
стадион «Казань Арена»;
-
Национальный музей Республики Татарстан;
-
Музей естественной истории Татарстана;
-
Музей чак-чака;.
-
парк Тысячелетия Казани;
-
собор первоверховных апостолов Петра и Павла
-
колокольня Богоявленского собора;
-
Казанский Богородицкий мужской монастырь;
-
подворье Раифского мужского монастыря.
-
Храм всех религий;
-
мечеть Аль-Марджани;
-
Татаватар;
-
дом Ушковой;
-
Комплекс зданий Казанского университета;
-
Национальная библиотека Татарстана;
-
Казанская Ривьера;
-
памятники Мусе Джалилю, дракону Зиланту, татарскому пирожку эчпочмаку, карете Екатерины II, Коту Казанскому.
Волгоград
Волгоград — город-герой, этим все сказано. За свою историю он именовался Царицыным, Сталинградом и сейчас гордо несет имя города на Волге. Богатая история и природные ресурсы делают его интересным для туристов разных возрастов.
Как добраться из Москвы и Питера
Из Москвы в Волгоград можно добраться на поезде за 17-24 часа, на автомобиле и автобусе примерно за 13-14 часов или на самолете почти за два часа. Из Питера до Волгограда сейчас перелет занимает 5 часов 59 минут, на автобусе — 31 час 30 минут, на поезде — 32 часа 26 минут.
Где лучше остановиться
Оптимальным выбором будут гостиницы неподалеку от вокзала и автовокзала, то есть центр города, улицы:
-
Комсомольская;
-
Мира;
-
Маршала Чуйкова;
-
Коммунистическая и так далее.
Какие сувениры привезти
Любителей сладостей порадуют фирменные изделия кондитерской фабрики «Конфил», например:
-
шоколад «Волгоград», «Царицын» и «Сталинград» с видами города на упаковке;
-
наборы конфет «Сталинградская битва», «Вечерний Волгоград», «Волгоградский», «Книга Волгограда» и другие;
-
сарептский пряник из музея-заповедника «Старая Сарепта».
Оригинальным и полезным сувениром может быть сарептское горчичное масло.
Среди традиционных презентов — копии знаменитого памятника «Родина-мать зовет!», ручки и брелоки в виде патронов, казачья атрибутика и тому подобное.
Что попробовать из еды
Самое любимое волгоградцами блюдо — котлета по-киевски, непременно попробуйте и оцените.
В Волгограде вы можете насладиться спелыми сочными арбузами, свежей рыбой и ароматным медом.
Примерные цены
Номер в отеле — 2000-3000 рублей. Обед в кафе — 300-700 рублей, экскурсии — от 350 рублей.
Достопримечательности Волгограда
Начать прогулку по Волгограду стоит с Мамаева кургана и знаменитой на весь мир скульптуры «Родина-мать зовет!». Здесь же расположен храм Всех Святых.
Среди интересных для посещения мест:
-
Музей-панорама «Сталинградская битва»;
-
Мельница Гергардта;
-
Дом Павлова;
-
Центральная набережная;
-
фонтан «Искусство»;
-
фонтан «Бармалей»;
-
Музей изобразительных искусств имени И.И.Машкова;
-
Мемориально-исторический музей;
-
Музей «Память»;
-
Музей-заповедник «Старая Сарепта»;
-
Волгоградский планетарий;
-
Каланча царицынской пожарной команды;
-
Казанский кафедральный собор;
-
Александро-Невский собор;
-
памятник Ленину;
-
Метротрам;
-
Речной вокзал;
-
Волгоградский новый экспериментальный театр;
-
«Танцующий» мост;
-
Парк и интерактивный музей «Россия — моя история»;
-
Волго-Донской канал и шлюзы.
Пятигорск
Пятигорск — крупнейший город Кавказских Минеральных Вод и старейший бальнеологический и грязевой курорт, известный своими лечебными минеральными водами, горным воздухом и благоприятным климатом. Если вы хотите совместить путешествие с оздоровлением — это место для вас.
Как добраться из Москвы и Питера
Лучший способ добраться из Москвы в Пятигорск — самолет: через 5 часов 28 минут вы будете на месте. На автобусе дорога займет немногим больше 22 часов, а на поезде — сутки. Из Питера в Пятигорск можно долететь за 6 часов 25 минут или доехать на поезде через Москву за 27 часов 42 минуты. На автобусе время в поездке составит 32 часа 10 минут.
Где лучше остановиться
Как вы уже поняли по другим городам, лучше всего остановиться в центре. Например:
-
недалеко от площади Ленина;
-
вдоль улицы Пастухова (вблизи нарзанного источника № 19);
-
в районе парка с каскадным фонтаном на улице Лермонтова.
Какие сувениры привезти
С курортов Кавказских Минеральных Вод традиционно везут кружки для питья минеральной воды (питейники), местные сладости (пахлава, чучела и прочее), специи и соусы, домашнее вино, подушечки с лечебными травами и фарфор местного производства. Символичным сувениром будут изделия с изображением орла.
Что попробовать из еды
На Северном Кавказе проживает множество народов, каждый из них вложил свою немалую лепту в общую культуру. Поэтому угощения здесь весьма разнообразные: начиная от шашлыка, хычинов, заканчивая шурпой, осетинскими пирогами, чанахами и прочими блюдами.
Обязательно попробуйте местную речную форель. Ее могут при вас выловить и оперативно приготовить.
Примерные цены
Номер в отеле — от 3000 рублей. Обед в кафе — 300-500 рублей, экскурсии — от 300-350 рублей.
Достопримечательности Пятигорска
Оздоравливаться, наслаждаться свежим горным воздухом лучше всего в живописных и интересных местах. Таких как:
-
парк «Цветник» и Лермонтовская галерея;
-
Кофейня Гукасова и памятник Кисе Воробьянинову;
-
Озеро «Провал» и памятник Остапу Бендеру;
-
Ермоловские, Пушкинские, Пироговские, Верхние и Нижние радоновые, а также Народные ванны;
-
Пятигорская канатная дорога;
-
Машук и Горячая гора;
-
гора Бештау;
-
скульптура «Орел»
-
Ворота Любви (Ворота Солнца);
-
беседка «Эолова арфа»;
-
Музей каменных древностей;
-
Место дуэли Лермонтова;
-
Музей-заповедник Лермонтова;
-
Грот Лермонтова;
-
Грот Дианы;
-
Пятигорский некрополь и Лазаревская церковь;
-
Академическая галерея и Музей насекомых;
-
фонтан «Сказка»;
-
дом Эльзы.
Сочи
Сочи — столица зимней Олимпиады 2014 года, черноморская жемчужина и один из самых оживленных курортных городов России и Краснодарского края.
Как добраться из Москвы и Питера
Лучше всего лететь самолетом, всего 6 часов 52 минуты из Москвы и 7 часов 56 минут из Питера. На поезде дорога из Москвы в Сочи займет примерно 23 часа 23 минуты, а из Северной столицы — 36 часов 48 минут, на автобусе — 35 часов 29 минут и 44 часа 34 минуты соответственно.
Где лучше остановиться
Предпочтительнее всего — центральный Сочи, Адлер или Имеретинская бухта. Отсюда удобно добираться на экскурсии.
Какие сувениры привезти
Традиционно с черноморского побережья везут сувениры на морскую тематику, различные напитки местного производства, соусы (ткемали и аджика). Из сладостей популярны чурчхела и пахлава. Также в качестве сувениров многие выбирают краснодарский чай, специи или косметику, произведенную в Красной Поляне.
Что попробовать из еды
Из гастрономических изысков на черноморском побережье стоит насладиться свежей рыбой, местными сырами (сулугуни, чанах, чечил), хинкали, хачапури, мамалыгой, сациви, шашлыками, лобио, домашней колбасой и так далее. Выбор довольно богатый.
Примерные цены
Номер в отеле — от 3500-5000 рублей. Обед в кафе — от 700 рублей, экскурсии — от 600 рублей.
Достопримечательности Сочи
В Сочи есть множество мест для отдыха, как пассивного, так и активного. Например:
-
Олимпийский парк;
-
Сочинский Дендрарий;
-
парк «Ривьера»;
-
Смотровая башня на горе Ахун;
-
Агурские водопады;
-
Парк развлечений «Сочи-парк»;
-
Имеретинская набережная;
-
Скайпарк Сочи;
-
поселок Красная Поляна и курорт «Роза Хутор»;
-
Тисо-самшитовая роща и каньон Чертовы ворота;
-
парк «33 водопада»;
-
Свирское ущелье;
-
Навалищенское ущелье;
-
Дольмены;
-
Бальнеологический курорт Мацеста;
-
Сочинский океанариум;
-
Дом-музей «Дача Сталина»;
-
собор Святого Михаила Архангела;
-
Форелевое хозяйство.
Грозный
Почти разрушенный в ходе боевых действий Грозный был не только восстановлен, но и в последние десятилетия буквально расцвел. Сейчас он все больше привлекает туристов своей культурой, красивыми видами современного города и невероятной природой.
Как добраться из Москвы и Питера
Лучшим вариантом будет самолет: из Москвы полет займет 4 часа 27 минут, из Питера — 5 часов 40 минут. На поезде из столицы придется добираться свыше 30 часов, а из Санкт-Петербурга — почти 46 часов. На автобусе — 42 часа 10 минут через Москву и 47 часов 8 минут через Элисту.
Где лучше остановиться
Лучше всего остановиться в центре города, около Комсомольского сквера, недалеко от мечети «Сердце Чечни».
Какие сувениры привезти
Фанатам спорта по душе придется фирменная продукция с футбольной символикой клуба «Ахмат». В качестве презентов можно выбрать тарелки, брелоки, футболки с видами Грозного или достопримечательностей республики.
Ценным подарком будут изделия из металлов: посуда, кувшины, ножи, сабли, украшения, сувенирные копии чеченских башен.
Что попробовать из еды
Обязательно попробуйте в Чечне блюда местной кухни:
-
чеченские лепешки чепалгаш с начинкой из сыра, творога и зелени;
-
жижиг-галнаш (мясные галушки);
-
чудшан (открытые лепешки из кукурузной муки);
-
хингалш (пресные лепешки с тыквенной начинкой);
-
баараш (своеобразная ливерная колбаса из требухи барашка);
-
домашний сыр.
Примерные цены
Номер в отеле — 3500-5000 рублей. Обед в кафе — от 500-700 рублей, экскурсии — от 3000 рублей.
Достопримечательности Грозного
Среди самых популярных и обязательных к посещению мест:
-
мечеть «Сердце Чечни»;
-
Мемориальный комплекс Славы им. А. Кадырова;
-
Мемориал памяти погибшим борцам с терроризмом;
-
Музей Ахмата-Хаджи Кадырова;
-
Национальный музей Чеченской Республики;
-
Грозный-Сити и Цветочный парк;
-
Дом приемов;
-
храм Архангела Михаила;
-
фонтан «Бегущая волна»;
-
фонтан «Водопад»;
-
Чеченский город мертвых Цой-педе (110 км от Грозного).