Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 12:30

Лучшие города России для путешествий

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото istockphoto.com

С каждым годом российский туризм становится все более популярным и разнообразным. Даже знакомые места и маршруты стремятся предложить что-то новое и увлекательное. Расскажем о самых лучших туристических городах России.

Москва

Москва — столица России и ее политический, экономический и культурный центр. Сюда приезжают учиться, отдыхать, решать вопросы бизнеса и карьеры, работать и зарабатывать. Для туристов здесь большой выбор мест и развлечений.

Фото istockphoto.com

Как добраться из Санкт-Петербурга

Добраться в Москву из Питера можно личным транспортом, автобусом, поездом или самолетом. Самый быстрый вариант, конечно, самолет: время полета — примерно час. Скоростной «Сапсан» доставит в Москву за 3 часа 40 минут. Самым дешевым вариантом будет автобус.

Где лучше остановиться

Во избежание проблем и чтобы сэкономить время на передвижении по городу, выбирайте официальные отели в центре — внутри Садового кольца и Кольцевой линии метро. Или хотя бы рядом со станцией метро. Подойдут такие районы, как:

  • Арбат;

  • Замоскворечье;

  • Хамовники;

  • Тверской;

  • Красносельский район (рядом с Казанским, Ленинградским и Ярославским вокзалами);

  • Таганский;

  • ВДНХ, проспект Мира и др.


Ориентируйтесь на отзывы туристов на различных сайтах бронирования и в социальных сетях.

Фото istockphoto.com

Какие сувениры привезти

Стандартно в качестве сувениров можно привезти кружки, футболки, значки, сумки-шоперы с изображением исторических памятников, культурных ценностей и символов города, к примеру, храма Василия Блаженного.

Любителей сладостей можно порадовать конфетами:

  • «Подмосковные вечера»;

  • «Московские сокровища»;

  • монпансье в жестяных коробочках с видами столицы;

  • фабрик «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот-Фронт» и «Ударница».


Любителям истории, возможно, понравятся изделия с символикой Олимпиады-80 (одежда, сувенирные тарелки и кружки, значки и прочее с изображением олимпийского мишки).

Что попробовать из еды

В Москве обязательно попробуйте солянку и московский борщ, московские плюшки, тельное из белой речной рыбы и расстегаи с рыбой. Из десертов — торты «Наполеон» и «Москва».

Примерные цены

Номер в отеле — от 3000-3500 рублей (три звезды). Обед в кафе — от 400 рублей, экскурсии — от 500 рублей.

Фото istockphoto.com

Достопримечательности Москвы

Если вы планируете посетить столицу, обязательно загляните в эти места:

  • Красная площадь (Кремль, мавзолей, Государственный исторический музей, храм Василия Блаженного, ГУМ и прочее)

  • Большой театр;

  • Никольская улица;

  • Старый Арбат;

  • Государственная Третьяковская галерея;

  • Музей изобразительных искусств имени Пушкина;

  • храм Христа Спасителя;

  • Новодевичий монастырь;

  • собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии;

  • Сад «Эрмитаж»;

  • музеи-заповедники «Коломенское», «Царицыно», «Кусково», «Зарядье», кремль в Измайлово;

  • Москва-Сити;

  • парк Победы на Поклонной горе;

  • парк Горького;

  • ВДНХ;

  • Аптекарский огород;

  • Останкинская телебашня;

  • Воробьевы горы.


Перечислять большие и малые достопримечательности столицы можно бесконечно.

Красная площадь и&nbsp;собор Василия Блаженного. Лучшие места для прогулок в Москве в 2023 году: откройте столицу во всей ее красе

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — это город, который сам по себе можно считать историческим и культурным памятником. Несмотря на множество испытаний, он по-прежнему украшает берега Невы. Идеальное место для любителей истории и ценителей архитектуры. Питер имеет свою особую атмосферу: летом туристов прельщает романтика белых ночей, в остальное время года — немного мрачноватая эстетика северного города.

Фото istockphoto.com

Как добраться из Москвы

Добраться в Питер из Москвы можно личным транспортом, автобусом, поездом или самолетом. Если есть желание сэкономить и немного лишнего времени — отправляйтесь на автобусе с автовокзала «Северные Ворота», «Котельники», «Новоясеневская», станций метро «Динамо» и «Речной вокзал». Место прибытия — Центральный автовокзал на набережной Обводного канала. Если хотите сэкономить время — выбирайте самолет.

Где лучше остановиться

Если вы планируете ехать в Питер, выбирайте отель в Адмиралтейском районе — здесь в пешей доступности располагаются Дворцовая площадь, Эрмитаж, Исаакиевский и Казанский соборы. Можно поселиться в окрестностях:

  • Невского проспекта;

  • набережной Фонтанки;

  • канала Грибоедова;

  • Литейного проспекта;

  • Васильевского острова.

Какие сувениры привезти

В качестве сувенира из города на Неве можно привезти:

  • фигурки Медного всадника и Алых парусов;

  • модели военных судов и первых кораблей времен Петра I;

  • блокноты, значки, футболки, сумки-шоперы с цитатами из книг Достоевского, Пушкина, Бродского, Ахматовой;

  • сувениры с царской тематикой.

Фото istockphoto.com

Что попробовать из еды

Если вы отправились в Питер, не откажите себе в удовольствии попробовать корюшку, шаверму, рассольник, пожарские котлеты. На десерт рекомендуем розовые блины, пирожное Павлова

и набор мини-пирожных «Ленинградский» (мини-буше, крошки-эклеры, трубочки и корзиночки).

Примерные цены

Номер в отеле будет стоить от 3000 рублей. Обед в кафе — от 300-350 рублей, экскурсии — от 350 рублей.

Фото istockphoto.com

Достопримечательности Санкт-Петербурга

Обязательно посетите места из этого списка, в зависимости от своих интересов:

  • музей-заповедник «Павловск», Екатерининский дворец и парк, Александровский дворец и парк, Эрмитаж;
  • дворцово-парковые ансамбли Петергоф и Ораниенбаум;

  • мосты Санкт-Петербурга и памятник Чижику-Пыжику;

  • музей Эрарта и Фаберже, Русский музей, Кунсткамера;

  • Военно-морской музей и крейсер «Аврора»;

  • Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, Смольный собор, Казанский собор, Александро-Невская лавра и некрополь;

  • Дворцовая площадь и Александровская колонна;

  • Мариинский и Александринский театры;

  • Стрелка Васильевского острова;

  • Петропавловская крепость;

  • Главное адмиралтейство;

  • Невский проспект (дом купцов Елисеевых, дом компании «Зингер»);

  • Ботанический сад Петра Великого;

  • Летний сад;

  • «Лахта Центр».

Калининград

Калининград — самый западный и европейский город России. Он отделен от основной территории страны Литвой и Польшей. Калининград отличается особенной архитектурой и атмосферой, здесь определенно стоит побывать.

Фото istockphoto.com

Как добраться из Москвы и Питера

Из Москвы в Калининград удобнее всего отправиться прямым рейсом из аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово. Перелет до Храброво длится 2 часа 45 минут.

Из Питера в Калининград можно добраться:

  • личным транспортом (13-14 часов), но нужна шенгенская виза;

  • поездом (24 часа),

  • самолетом (1 час 55 минут);

  • на пароме (36-40 часов).

Где лучше остановиться

Туристам лучше всего разместиться в Центральном районе, где много достопримечательностей и старинных построек, когда город еще звали Кенигсбергом.

Самым красивым районом принято считать Амалиенау.

Фото istockphoto.com

Какие сувениры привезти

Удивить близких можно, если привезти из путешествия:

  • варенье и лечебные средства из калининградской облепихи (помогает при бронхите, гайморите, дерматитах, экземе, язвах желудка, колите, заболеваниях поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки);

  • копченого угря;

  • марципан;

  • украшения и сувениры из янтаря, а также косметику из янтарной кислоты.

Что попробовать из еды

Обязательно попробуйте в Калининграде любимое блюдо Иммануила Канта — кенигсбергские клопсы. Это нежные биточки из рубленого мяса, похожие на фрикадельки.

Примерные цены

Номер в отеле — от 3500 рублей. Обед в кафе — 700-1000 рублей, экскурсии — от 400 рублей.

Фото istockphoto.com

Достопримечательности Калининграда

Среди достопримечательностей, которые непременно стоит посетить, чтобы впечатлиться Калининградом

  • Фридландские, Королевские, Бранденбургские ворота и Музей марципана;

  • Замок Нессельбек;

  • Рыбная деревня;

  • кирхи Святого Семейства, Святого Адальберта и памяти королевы Луизы;

  • Кафедральный собор и музей Иммануила Канта;

  • площадь Победы и храм Христа Спасителя;

  • пояс «Ночная перина Кенигсберга», в который входят 15 фортов («Денхофф», «Король Фридрих Вильгельм III» и другие);

  • оборонительная казарма «Кронпринц»;

  • бастион «Грольман»;

  • Калининградский музей изобразительных искусств;

  • Музей Мирового океана;

  • башня Дона и Музей янтаря;

  • Историко-художественный музей;

  • Куршская коса в Калининградской области;

  • Танцующий лес.

Казань

Казань имеет тысячелетнюю историю и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидеть ее вживую, познакомиться с местной культурой, традициями и бытом понравится многим.

Фото istockphoto.com

Как добраться из Москвы и Питера

Из Москвы в Казань можно добраться на автобусе за 15 часов 55 минут, на поезде за 13 часов 07 минут и на самолете — примерно за полтора часа. Время в пути из Питера составит 23 часа 56 минут на поезде, 21 час 20 минут на автобусе и два часа на самолете.

Где лучше остановиться

Туристам лучше всего остановиться в историческом центре:

  • поблизости с Казанским кремлем;

  • на улице Баумана;

  • вдоль улиц Лево-Булачная и Право-Булачная;

  • рядом со станциями метро «Кремлевская» и «Площадь Тукая»;

  • близ железнодорожного вокзала.

Фото istockphoto.com

Какие сувениры привезти

Из поездки в Казань в качестве сувениров можно привезти:

  • тарелки, брелоки, магниты с символами города — татарским змеем Зилантом, башней Сююмбике, Спасской башней Казанского кремля;

  • татарскую посуду из керамики и фарфора с орнаментами (пиалы для чая, горшочки, супницы, блюда и прочее).

Что попробовать из еды

В Казани любят сытные блюда, особенно различные лепешки, такие как эчпочмак, элеш, перемячи, кыстыбый и прочие. Обязательно попробуйте:

  • конское сало;

  • бешбармак;

  • шурпу.


Среди сладостей стоит отметить чак-чак, талкыш-калеве (пирамидки из меда), татлы (рулет), кош-теле (хворост).

Примерные цены

Номер в отеле — от 2000-2500 рублей. Обед в кафе — 350-1000 рублей, экскурсии — от 300-600 рублей.

Фото istockphoto.com

Достопримечательности Казани

Среди мест, которые рекомендуются к посещению в Казани:

  • Казанский кремль (башня Сююмбике, мечеть Кул Шариф);

  • Благовещенский собор;

  • Центр «Эрмитаж-Казань»;

  • Кремлевская набережная;

  • Центр семьи «Казан», смотровая площадка;

  • Дворец земледельцев;

  • стадион «Казань Арена»;

  • Национальный музей Республики Татарстан;

  • Музей естественной истории Татарстана;

  • Музей чак-чака;.

  • парк Тысячелетия Казани;

  • собор первоверховных апостолов Петра и Павла

  • колокольня Богоявленского собора;

  • Казанский Богородицкий мужской монастырь;

  • подворье Раифского мужского монастыря.

  • Храм всех религий;

  • мечеть Аль-Марджани;

  • Татаватар;

  • дом Ушковой;

  • Комплекс зданий Казанского университета;

  • Национальная библиотека Татарстана;

  • Казанская Ривьера;

  • памятники Мусе Джалилю, дракону Зиланту, татарскому пирожку эчпочмаку, карете Екатерины II, Коту Казанскому.

Где активно отдохнуть летом в&nbsp;России. Куда поехать за активным летним отдыхом? 3 идеи для путешествия по России

Волгоград

Волгоград — город-герой, этим все сказано. За свою историю он именовался Царицыным, Сталинградом и сейчас гордо несет имя города на Волге. Богатая история и природные ресурсы делают его интересным для туристов разных возрастов.

Фото istockphoto.com

Как добраться из Москвы и Питера

Из Москвы в Волгоград можно добраться на поезде за 17-24 часа, на автомобиле и автобусе примерно за 13-14 часов или на самолете почти за два часа. Из Питера до Волгограда сейчас перелет занимает 5 часов 59 минут, на автобусе — 31 час 30 минут, на поезде — 32 часа 26 минут.

Где лучше остановиться

Оптимальным выбором будут гостиницы неподалеку от вокзала и автовокзала, то есть центр города, улицы:

  • Комсомольская;

  • Мира;

  • Маршала Чуйкова;

  • Коммунистическая и так далее.

Фото istockphoto.com

Какие сувениры привезти

Любителей сладостей порадуют фирменные изделия кондитерской фабрики «Конфил», например:

  • шоколад «Волгоград», «Царицын» и «Сталинград» с видами города на упаковке;

  • наборы конфет «Сталинградская битва», «Вечерний Волгоград», «Волгоградский», «Книга Волгограда» и другие;

  • сарептский пряник из музея-заповедника «Старая Сарепта».


Оригинальным и полезным сувениром может быть сарептское горчичное масло.

Среди традиционных презентов — копии знаменитого памятника «Родина-мать зовет!», ручки и брелоки в виде патронов, казачья атрибутика и тому подобное.

Паспорт. Памятка туриста: что делать, если вы потеряли паспорт в России и за границей

Что попробовать из еды

Самое любимое волгоградцами блюдо — котлета по-киевски, непременно попробуйте и оцените.

В Волгограде вы можете насладиться спелыми сочными арбузами, свежей рыбой и ароматным медом.

Примерные цены

Номер в отеле — 2000-3000 рублей. Обед в кафе — 300-700 рублей, экскурсии — от 350 рублей.

Фото istockphoto.com

Достопримечательности Волгограда

Начать прогулку по Волгограду стоит с Мамаева кургана и знаменитой на весь мир скульптуры «Родина-мать зовет!». Здесь же расположен храм Всех Святых.

Среди интересных для посещения мест:

  • Музей-панорама «Сталинградская битва»;

  • Мельница Гергардта;

  • Дом Павлова;

  • Центральная набережная;

  • фонтан «Искусство»;

  • фонтан «Бармалей»;

  • Музей изобразительных искусств имени И.И.Машкова;

  • Мемориально-исторический музей;

  • Музей «Память»;

  • Музей-заповедник «Старая Сарепта»;

  • Волгоградский планетарий;

  • Каланча царицынской пожарной команды;

  • Казанский кафедральный собор;

  • Александро-Невский собор;

  • памятник Ленину;

  • Метротрам;

  • Речной вокзал;

  • Волгоградский новый экспериментальный театр;

  • «Танцующий» мост;

  • Парк и интерактивный музей «Россия — моя история»;

  • Волго-Донской канал и шлюзы.

Пятигорск

Пятигорск — крупнейший город Кавказских Минеральных Вод и старейший бальнеологический и грязевой курорт, известный своими лечебными минеральными водами, горным воздухом и благоприятным климатом. Если вы хотите совместить путешествие с оздоровлением — это место для вас.

Фото Global Look Press

Как добраться из Москвы и Питера

Лучший способ добраться из Москвы в Пятигорск — самолет: через 5 часов 28 минут вы будете на месте. На автобусе дорога займет немногим больше 22 часов, а на поезде — сутки. Из Питера в Пятигорск можно долететь за 6 часов 25 минут или доехать на поезде через Москву за 27 часов 42 минуты. На автобусе время в поездке составит 32 часа 10 минут.

Где лучше остановиться

Как вы уже поняли по другим городам, лучше всего остановиться в центре. Например:

  • недалеко от площади Ленина;

  • вдоль улицы Пастухова (вблизи нарзанного источника № 19);

  • в районе парка с каскадным фонтаном на улице Лермонтова.

Фото Global Look Press

Какие сувениры привезти

С курортов Кавказских Минеральных Вод традиционно везут кружки для питья минеральной воды (питейники), местные сладости (пахлава, чучела и прочее), специи и соусы, домашнее вино, подушечки с лечебными травами и фарфор местного производства. Символичным сувениром будут изделия с изображением орла.

Где лучше жить пенсионерам? 3 страны, где идеальный климат для пенсионеров

Что попробовать из еды

На Северном Кавказе проживает множество народов, каждый из них вложил свою немалую лепту в общую культуру. Поэтому угощения здесь весьма разнообразные: начиная от шашлыка, хычинов, заканчивая шурпой, осетинскими пирогами, чанахами и прочими блюдами.

Обязательно попробуйте местную речную форель. Ее могут при вас выловить и оперативно приготовить.

Примерные цены

Номер в отеле — от 3000 рублей. Обед в кафе — 300-500 рублей, экскурсии — от 300-350 рублей.

Фото Global Look Press

Достопримечательности Пятигорска

Оздоравливаться, наслаждаться свежим горным воздухом лучше всего в живописных и интересных местах. Таких как:

  • парк «Цветник» и Лермонтовская галерея;

  • Кофейня Гукасова и памятник Кисе Воробьянинову;

  • Озеро «Провал» и памятник Остапу Бендеру;

  • Ермоловские, Пушкинские, Пироговские, Верхние и Нижние радоновые, а также Народные ванны;

  • Пятигорская канатная дорога;

  • Машук и Горячая гора;

  • гора Бештау;

  • скульптура «Орел»

  • Ворота Любви (Ворота Солнца);

  • беседка «Эолова арфа»;

  • Музей каменных древностей;

  • Место дуэли Лермонтова;

  • Музей-заповедник Лермонтова;

  • Грот Лермонтова;

  • Грот Дианы;

  • Пятигорский некрополь и Лазаревская церковь;

  • Академическая галерея и Музей насекомых;

  • фонтан «Сказка»;

  • дом Эльзы.

Сочи

Сочи — столица зимней Олимпиады 2014 года, черноморская жемчужина и один из самых оживленных курортных городов России и Краснодарского края.

Фото istockphoto.com

Как добраться из Москвы и Питера

Лучше всего лететь самолетом, всего 6 часов 52 минуты из Москвы и 7 часов 56 минут из Питера. На поезде дорога из Москвы в Сочи займет примерно 23 часа 23 минуты, а из Северной столицы — 36 часов 48 минут, на автобусе — 35 часов 29 минут и 44 часа 34 минуты соответственно.

Где лучше остановиться

Предпочтительнее всего — центральный Сочи, Адлер или Имеретинская бухта. Отсюда удобно добираться на экскурсии.

Фото istockphoto.com

Какие сувениры привезти

Традиционно с черноморского побережья везут сувениры на морскую тематику, различные напитки местного производства, соусы (ткемали и аджика). Из сладостей популярны чурчхела и пахлава. Также в качестве сувениров многие выбирают краснодарский чай, специи или косметику, произведенную в Красной Поляне.

Топ чемоданов для поездок. Лучшие чемоданы для путешествий

Что попробовать из еды

Из гастрономических изысков на черноморском побережье стоит насладиться свежей рыбой, местными сырами (сулугуни, чанах, чечил), хинкали, хачапури, мамалыгой, сациви, шашлыками, лобио, домашней колбасой и так далее. Выбор довольно богатый.

Примерные цены

Номер в отеле — от 3500-5000 рублей. Обед в кафе — от 700 рублей, экскурсии — от 600 рублей.

Фото istockphoto.com

Достопримечательности Сочи

В Сочи есть множество мест для отдыха, как пассивного, так и активного. Например:

  • Олимпийский парк;

  • Сочинский Дендрарий;

  • парк «Ривьера»;

  • Смотровая башня на горе Ахун;

  • Агурские водопады;

  • Парк развлечений «Сочи-парк»;

  • Имеретинская набережная;

  • Скайпарк Сочи;

  • поселок Красная Поляна и курорт «Роза Хутор»;

  • Тисо-самшитовая роща и каньон Чертовы ворота;

  • парк «33 водопада»;

  • Свирское ущелье;

  • Навалищенское ущелье;

  • Дольмены;

  • Бальнеологический курорт Мацеста;

  • Сочинский океанариум;

  • Дом-музей «Дача Сталина»;

  • собор Святого Михаила Архангела;

  • Форелевое хозяйство.

Дети любят плавать и&nbsp;проводить время на&nbsp;пляже. Куда поехать на море с детьми: 6 направлений до 30 000 рублей с человека

Грозный

Почти разрушенный в ходе боевых действий Грозный был не только восстановлен, но и в последние десятилетия буквально расцвел. Сейчас он все больше привлекает туристов своей культурой, красивыми видами современного города и невероятной природой.

Фото istockphoto.com

Как добраться из Москвы и Питера

Лучшим вариантом будет самолет: из Москвы полет займет 4 часа 27 минут, из Питера — 5 часов 40 минут. На поезде из столицы придется добираться свыше 30 часов, а из Санкт-Петербурга — почти 46 часов. На автобусе — 42 часа 10 минут через Москву и 47 часов 8 минут через Элисту.

Где лучше остановиться

Лучше всего остановиться в центре города, около Комсомольского сквера, недалеко от мечети «Сердце Чечни».

Фото istockphoto.com

Какие сувениры привезти

Фанатам спорта по душе придется фирменная продукция с футбольной символикой клуба «Ахмат». В качестве презентов можно выбрать тарелки, брелоки, футболки с видами Грозного или достопримечательностей республики.

Ценным подарком будут изделия из металлов: посуда, кувшины, ножи, сабли, украшения, сувенирные копии чеченских башен.

Что попробовать из еды

Обязательно попробуйте в Чечне блюда местной кухни:

  • чеченские лепешки чепалгаш с начинкой из сыра, творога и зелени;

  • жижиг-галнаш (мясные галушки);

  • чудшан (открытые лепешки из кукурузной муки);

  • хингалш (пресные лепешки с тыквенной начинкой);

  • баараш (своеобразная ливерная колбаса из требухи барашка);

  • домашний сыр.

Примерные цены

Номер в отеле — 3500-5000 рублей. Обед в кафе — от 500-700 рублей, экскурсии — от 3000 рублей.

Фото istockphoto.com

Достопримечательности Грозного

Среди самых популярных и обязательных к посещению мест:

  • мечеть «Сердце Чечни»;

  • Мемориальный комплекс Славы им. А. Кадырова;

  • Мемориал памяти погибшим борцам с терроризмом;

  • Музей Ахмата-Хаджи Кадырова;

  • Национальный музей Чеченской Республики;

  • Грозный-Сити и Цветочный парк;

  • Дом приемов;

  • храм Архангела Михаила;

  • фонтан «Бегущая волна»;

  • фонтан «Водопад»;

  • Чеченский город мертвых Цой-педе (110 км от Грозного).

Где отдохнуть в&nbsp;Астрахани. Как я с семьей отдохнул в Астрахани и заодно научился рыбачить

Путешествия
1
Читайте также
Очевидцы урагана в Марий Эл рассказали о противостоянии стихии
ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

5 причин слетать на Кубу
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости