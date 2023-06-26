Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 11:00

Сколько нужно ездить на велосипеде, чтобы похудеть

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Юлия Караваева
Тренер по физкультуре и сайклу, нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Три девушки на велосипедах.
Фото istockphoto.com

Катание на велосипеде — это идеальная тренировка сердечно-сосудистой системы. К тому же велоспорт повышает выносливость, которая пригодится и в обычной жизни. Как и сколько ездить, чтобы похудеть, рассказала Юлия Караваева, тренер-преподаватель по физической культуре.

Как тренироваться

Простая велопрогулка не даст «вау-эффекта». Для значительных результатов необходимо использовать ВИИТ — высокоинтенсивную интервальную тренировку. Это чередование интенсивных интервалов и периодов отдыха. При правильно спланированном занятии жировые отложения «горят» не только во время, но еще и несколько дней после тренировки.

Ориентироваться надо на ваш пульс (ЧСС). Максимальное значение можно рассчитать по формуле: из 220 (для женщин — из 226) отнять возраст . В интенсивный период пульс может достигать 80-90% от максимального значения. Величина нагрузок определяется как по ощущениям, так и по расчетам. В зависимости от ЧСС и типа занятий интенсивные интервалы могут продолжаться от пяти секунд, но не более двух минут. После высокоинтенсивных интервалов следуют восстановительные периоды, продолжительность которых может быть равной или большей (до четырех минут). В период восстановления пульс должен находиться в пределах 40-60% от максимальной ЧСС.
Юлия Караваева
Тренер по физкультуре и сайклу, нутрициолог
Езда на велосипеде на закате
Фото istockphoto.com

На сколько можно похудеть

Продолжительность ВИИТ-тренировки составляет 30-45 минут вместе с разминкой. В таком формате могут заниматься даже очень занятые люди. Для лучшего эффекта тренироваться нужно три раза в неделю.

При регулярных велотренировках можно похудеть в среднем до 5-8 кг за месяц. Если дополнительно подключить правильное питание с небольшим дефицитом калорий, примерно 10-15% от нормы, результат будет быстрее. После первой недели начинает уменьшаться размер «жировых депо», в которых организм долго хранил запасы.
Юлия Караваева
Тренер по физкультуре и сайклу, нутрициолог
Йога с&nbsp;собакой. Как правильно повторять движения за животными, чтобы похудеть? Необычное фитнес-направление

Высокоинтенсивные интервальные велотренировки подходят и новичкам в спорте, поскольку нагрузку можно подобрать индивидуально. Периоды для отдыха позволяют восстановить дыхание и пульс, а также позволяют продолжать тренировку без перегрузок.

Молодая привлекательная стройная женщина на велосипеде,
Фото marymarkevich/Freepik

У тренировок есть еще приятные бонусы: лицо и тело без отеков, свежий вид и отсутствие гипоксии (недостатка кислорода в организме). Все это благодаря интенсивным вращениям, которые усиливают кровоток и ускоряют движение лимфы.

Однако такой вид занятий не подойдет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при повышенном кровяном давлении, варикозном расширении вен, травмах и повреждениях нижних конечностей.
Юлия Караваева
Тренер по физкультуре и сайклу, нутрициолог
Девушка прыгает на&nbsp;скакалке. Сколько нужно прыгать со скакалкой, чтобы заметить эффект? Отвечает тренер

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Универсальные упражнения
1
1
Читайте также
Глава МО Украины Резников предсказал сильные перемены в конфликте с Россией
В Болгарии взорвался склад с боеприпасами поставлявшего оружие Украине бизнесмена
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

5 причин съездить на Маврикий этим летом
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости