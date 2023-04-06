Сколько нужно прыгать со скакалкой, чтобы заметить эффект? Отвечает тренер

Прыжки на скакалке, пожалуй, один из самых доступных видов тренировок. Но не все знают, как правильно использовать этот снаряд. Судьба среднестатистической скакалки выглядит так: ее покупают, чтобы начать новую жизнь с понедельника, но тот самый понедельник все никак не наступает. Однажды со скакалкой все-таки начинают прыгать, но очень быстро устают и «хоронят» ее в углу на дальней полке.

Как выстраивать тренировки со скакалкой и на какие результаты можно рассчитывать, рассказал фитнес-эксперт и специалист по осанке тренер Денис Соломин.

Какого эффекта можно добиться от тренировок со скакалкой

Скакалки у большинства ассоциируются с кардионагрузкой. И это действительно так.

Конечно, с помощью прыжков можно похудеть, как и с помощью любой другой физической активности, если сочетать ее с правильно организованным питанием. Но все же основная польза от занятий со скакалкой — тренировка стоп и голени.

Если мышцы в организме отвечают за силу, то их оболочки, фасции, — за упругость. А прыжки на скакалке отлично развивают и первое, и второе.

Как и сколько нужно прыгать со скакалкой, чтобы получить результат

Некоторые боятся, что прыжки на скакалке могут вызвать такую «побочку», как огромные икроножные мышцы, поэтому прыгать часто и много нельзя. Это не так. Но прыгать каждый день все же не стоит: для правильного восстановления мышцам нужно отдыхать от нагрузки.

Тем, кто держит скакалку в руках впервые за шесть месяцев и больше, для начала следует прыгать не дольше 10 минут. Иначе крепатура — боль в мышцах после непривычной нагрузки — может сломать планы на ближайшие пару дней.

Когда обычные прыжки станут рутиной, можно переходить на двойные прыжки (когда на один высокий прыжок приходятся два быстрых прокручивания скакалки). Тогда протокол тренировки может выглядеть так: 90 секунд — прыжки двойные, а 30 секунд — прыжки одинарные. И таких 10-20 циклов.

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Также прыжки на скакалке можно использовать и как часть разминки к тренировке, на которой спортсмену нужно будет двигаться непредсказуемо или много прыгать.

Как не навредить себе прыжками со скакалкой

Прыгунам со строением ног, при котором колени склонны разворачиваться внутрь, буквой «икс», перед тренировкой лучше всего надеть резиновый амортизатор на щиколотку с самым легким сопротивлением. Так прыжки будут более безопасными.

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