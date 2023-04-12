Как правильно повторять движения за животными, чтобы похудеть? Необычное фитнес-направление

Animal flow — это современная методика тренировок с собственным весом, основанная на движениях на четвереньках. Она максимально задействует мышцы и развивает физические способности человека.

В основу этой методики заложены элементы йоги, гимнастики и паркура, однако это направление сильно выделяется среди остальных. Все упражнения выполняются в опоре только на ладони и колени, потому это хорошо тренирует мышцы живота в разных плоскостях — именно так, как человек использует их в жизни.

Почему направление так называется

Услышав название тренировки animal flow, многие думают, что придется выполнять упражнения в стиле прыгающей обезьяны, ползущей змеи и стоящего фламинго. Но это совсем не так. Дословный перевод animal flow — это «животный поток». «Животный» — из-за схожести этапов развития детенышей животных и детей.

Второе слово в названии переводится как «поток». Структура методики подразумевает цепочку последовательных движений друг за другом с органичными переходами, как танец, но с достаточно интенсивной физической нагрузкой. Тренер заучивает с клиентами определенные элементы, которые потом становятся единым «потоком» тренировки.

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Кому подойдет animal flow

Эта тренировка подходит абсолютно всем: и детям, и взрослым. Для детей animal flow — это игровая форма развития, где им интересно подвигаться и повеселиться с пользой для здоровья. А для взрослых — это развитие силы мышц, гибкости тела, координации и ловкости.

Где заниматься animal flow

Animal flow прекрасно подходит для тренировок дома, в зале и на улице, потому что для нее не требуется дополнительное оборудование. Для полного удобства вам понадобится свободное пространство примерно два на два метра, но можно хорошенько потренироваться и в пределах фитнес-коврика. Покрытие должно быть удобным и чистым.

Чтобы овладеть всеми элементами animal flow, лучше посетить несколько тренировок в фитнес-зале или позаниматься дома по видео.

Как выполнять упражнения

Региональный представитель animal flow в России Денис Соломин специально для «Спорт-Экспресса» показал несколько простых упражнений для такой тренировки.

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