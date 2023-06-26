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Сегодня, 13:30

Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам

Ольга Стрельникова
,
Юлия Керецман
Психолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Мария Татарская
Стилист-имиджмейкер
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
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Молодая девушка в юбке и на каблуках с красивыми стройными ногами
Фото istockphoto.com/Deagreez

Образ и его детали создают определенное настроение. Причем важную роль играют не только сами предметы гардероба, но и их фасон или цвет.

О том, какие вещи больше всего привлекают мужчин, разобрались вместе с психологом Юлией Керецман и стилистом Марией Татарской.

Платья

Платья в современном обществе — символ женственности. И чем активнее играть с фактурой и силуэтами, тем больше эмоций можно вызвать. Например, платья с открытыми плечами или скроенные по фигуре подчеркнут сексуальность своей обладательницы. И мужчины точно это заметят.

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Юбки

Юбки — так же, как и платья, идеальный способ почувствовать свою женственность, выглядеть элегантно и привлекательно.

Мини-юбки подчеркнут молодость и игривость, а юбки средней длины и макси сделают образ изящным и благородным.
Юлия Керецман
Психолог

Аксессуары и украшения

Такие стильные мелочи, как аксессуары (сумки, шарфы, шляпы, пояса, портупеи) и украшения (ожерелья, серьги, браслеты, кольца), завершают образ и подчеркивают индивидуальность. Они привлекают внимание к определенным частям тела: изящной шее, соблазнительному декольте или тонкой талии.

Главное в подборе аксессуаров — их соответствие одежде.
Юлия Керецман
Психолог

Брюки

Это более функциональный и современный предмет женского гардероба. Различный стиль и крой подчеркнут достоинства фигуры и придадут образу силу и уверенность.

Элегантная девушка в строгих брюках и на каюлуках
Фото Freepik/marymarkevich

Туфли на каблуках

Раньше туфли на каблуке выполняли разные задачи: указывали на статус, помогали держаться в стременах, добавляли роста. Есть даже версия, будто высокий каблук придумал Леонардо да Винчи. Причем долгое время этот предмет был частью мужского гардероба. Сегодня туфли — незаменимая часть стильного женского образа. Они могут быть как лаконичным дополнением, так и центром внимания.

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Группа ученых из французского Университета южной Бретани под руководством Жан-Клода Кауфмана провела серию экспериментов, которые показали, что у женщины на каблуках гораздо больше шансов завоевать внимание окружающих, прежде всего мужчин. В ходе одного из экспериментов женщины подходили к прохожим и просили принять участие в социологическом опросе. Носительницы высоких каблуков получали ответ в 83% случаев, средних — в 63%, низких — всего в 46,7%.

Одежда притягивает взгляды и внимание мужчин не только благодаря силуэтам, но и с помощью элементов кроя. Например, вырезы на платье, юбках, брюках, которые «оживают» в момент движения, становятся настоящим магнитом для внимания.

Другой важный момент — материал изделия. Выбирайте чувственные, струящиеся ткани (атлас, шелк и другие), в них практически невозможно остаться незамеченной.
Мария Татарская
Стилист-имиджмейкер

Если вы хотите привлекать внимание мужчин и чувствовать при этом себя уверенно и комфортно, нужно не только выбирать броские детали и облегающие наряды. Гораздо важнее выработать собственный стиль. И тогда внимание и комплименты вам обеспечены.

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