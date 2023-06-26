Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам

Образ и его детали создают определенное настроение. Причем важную роль играют не только сами предметы гардероба, но и их фасон или цвет.

О том, какие вещи больше всего привлекают мужчин, разобрались вместе с психологом Юлией Керецман и стилистом Марией Татарской.

Платья

Платья в современном обществе — символ женственности. И чем активнее играть с фактурой и силуэтами, тем больше эмоций можно вызвать. Например, платья с открытыми плечами или скроенные по фигуре подчеркнут сексуальность своей обладательницы. И мужчины точно это заметят.

Юбки

Юбки — так же, как и платья, идеальный способ почувствовать свою женственность, выглядеть элегантно и привлекательно.

Аксессуары и украшения

Такие стильные мелочи, как аксессуары (сумки, шарфы, шляпы, пояса, портупеи) и украшения (ожерелья, серьги, браслеты, кольца), завершают образ и подчеркивают индивидуальность. Они привлекают внимание к определенным частям тела: изящной шее, соблазнительному декольте или тонкой талии.

Брюки

Это более функциональный и современный предмет женского гардероба. Различный стиль и крой подчеркнут достоинства фигуры и придадут образу силу и уверенность.

Фото Freepik/marymarkevich

Туфли на каблуках

Раньше туфли на каблуке выполняли разные задачи: указывали на статус, помогали держаться в стременах, добавляли роста. Есть даже версия, будто высокий каблук придумал Леонардо да Винчи. Причем долгое время этот предмет был частью мужского гардероба. Сегодня туфли — незаменимая часть стильного женского образа. Они могут быть как лаконичным дополнением, так и центром внимания.

Группа ученых из французского Университета южной Бретани под руководством Жан-Клода Кауфмана провела серию экспериментов, которые показали, что у женщины на каблуках гораздо больше шансов завоевать внимание окружающих, прежде всего мужчин. В ходе одного из экспериментов женщины подходили к прохожим и просили принять участие в социологическом опросе. Носительницы высоких каблуков получали ответ в 83% случаев, средних — в 63%, низких — всего в 46,7%.

Если вы хотите привлекать внимание мужчин и чувствовать при этом себя уверенно и комфортно, нужно не только выбирать броские детали и облегающие наряды. Гораздо важнее выработать собственный стиль. И тогда внимание и комплименты вам обеспечены.

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