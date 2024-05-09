15 самых красивых набережных Москвы

Московские набережные — один из символов столицы. Это не только красивые места для неспешных прогулок, но и настоящие музеи на открытом воздухе, где можно увидеть архитектурные шедевры разных веков. Рассказали о самых впечатляющих набережных, которые не оставят равнодушными ни туристов, ни самих москвичей.

Кремлевская набережная

Как добраться: метро «Александровский сад».

Главной набережной Москвы по праву считается Кремлевская. Она расположена в самом центре столицы. Вы прогуляетесь вдоль Кремлевской стены, собора Василия Блаженного и усадьбы Зотова XVIII—XIX веков. Да и сам прогулочный маршрут является достопримечательностью — это первая каменная набережная в Москве.

Фото istockphoto.com/TomasSereda

Бережковская набережная

Как добраться: метро «Киевская».

Эта набережная называется так потому, что несколько веков назад в этом месте располагалась рыбацкая слобода «на Бережках». Сейчас рыбаков здесь не встретишь, зато можно насладиться индустриальными пейзажами, которыми, кстати, вдохновлялся писатель и сценарист Аркадий Стругацкий. Можно увидеть здание Роспатента в форме граненого стакана, ТЭЦ-12 1930-х годов, а также площадь Европы. От причала «Киевский вокзал» регулярно отчаливают речные трамвайчики.

Фото istockphoto.com/koromelena

Берсеневская набережная

Как добраться: метро «Кропоткинская».

Берсеневская набережная тоже находится в самом центре Москвы. О происхождении названия споры у ученых не утихают до сих пор. Кто-то говорит, что оно происходит от старого наименования крыжовника (берсеня), другие связывают его с именем боярина Берсень-Беклемишева. Так или иначе, сегодня на набережной можно увидеть интересные достопримечательности: здание фабрики «Красный октябрь», Институт культурологии и знаменитый Дом на набережной (также известен как Первый Дом Советов). А завершить прогулку можно у храма Христа Спасителя.

Фото istockphoto.com/invizbk

Космодамианская набережная

Как добраться: метро «Павелецкая».

На Космодамианской набережной вы увидите бизнес-центр Riverside Towers, Дом музыки, здание Кригскомиссариата, палаты купца Григория Бабкина XVII века и жилой дом Электродного завода, построенный в стиле сталинского ампира. Храм праведных Косьмы и Дамиана, в честь которого и получила название набережная, был разрушен в 1930-е.

Якиманская набережная

Как добраться: метро «Полянка».

Якиманская набережная — одно из самых романтичных мест Москвы. Здесь есть широкая пешеходная зона со скамейками. Главные дотопримечательности набережной — арт-кластер «Красный октябрь», культурный центр «ГЭС-2», монумент «Большая глина № 4» и памятник Петру Первому.

Фото istockphoto.com/Anaiz777

Крымская набережная

Как добраться: метро «Парк культуры».

Если вы относите себя к любителям искусства, то вам точно стоит прогуляться по Крымской набережной. Ведь она находится рядом с «Музеоном» и «Новой Третьяковкой». Сама набережная оформлена как ландшафтный парк, где летом среди цветущих клумб выступают музыканты и проходят выставки.

Фото istockphoto.com/Kusska

Озерковская набережная

Как добраться: метро «Новокузнецкая».

В 2019 году Озерковская набережная была реконструирована. Появились велосипедные дорожки, цветники, лавочки. Из исторических достопримечательностей вы можете увидеть здесь индустриальную архитектуру прошлого и позапрошлого века: производственный корпус начала XX века и жилые здания конца XIX века, выполненные по проекту А.А. Мейнгарда.

Фото istockphoto.com/sa4ek

Краснопресненская набережная

Как добраться: метро «Деловой центр».

Краснопресненская набережная тоже преобразилась совсем недавно: в 2017 году тут сделали гранитный тротуар, установили лавочки, разбили клумбы с цветами. Из интересных туристических мест вы увидите мост Багратион, храм Серафима Саровского и Дом Правительства РФ.

Фото istockphoto.com/invizbk

Котельническая набережная

Как добраться: метро «Таганская».

Когда-то на месте набережной располагалась Котельническая слобода. Здесь жили котельники — мастера по изготовлению предметов домашнего обихода и церковной утвари из меди и олова. Сейчас на этом месте прогулочная зона и исторические здания: сталинская высотка, Мазуринская богадельня работы архитектора А.С. Каминского и храм Святителя Николая.

Фото istockphoto.com/LARISA DUKA

Москворецкая набережная

Как добраться: метро «Китай-город».

Москворецкая набережная — продолжение Кремлевской. Она считается первой набережной Москвы. Благоустройство этих мест началось еще в 1791 году, когда берег выровняли, расчистили и посадили на нем деревья. Из исторических достопримечательностей рекомендуем обратить внимание на храм Зачатия праведной Анны и комплекс зданий Воспитательного дома, основанного в 1764 году.

Фото istockphoto.com/sankai

Пречистенская набережная

Как добраться: метро «Кропоткинская».

Эта набережная протянулась вдоль левого берега Москвы-реки как продолжение Фрунзенской набережной. Здесь находятся особняк Левенсона XIX века, усадьба Мазурина в стиле ренессанс и дом Перцова с мозаикой из майолики. Однако самым значительным сооружением на вашем маршруте, несомненно, станет грандиозный храм Христа Спасителя.

Фото istockphoto.com/vladj55

Воробьевская набережная

Как добраться: метро «Воробьевы горы».

Это один из самых зеленых уголков столицы. Здесь очень красиво летом, но по-настоящему все очарование этих мест можно почувствовать осенью. На Воробьевской набережной можно не только позагорать и отдохнуть от городской суеты, но и взять напрокат спортивный инвентарь. А самые смелые могут покататься на фуникулере и зиплайне над Москвой-рекой.

Фото istockphoto.com/Ekaterina Loginova

Софийская набережная

Как добраться: метро «Боровицкая».

Софийская набережная находится на так называемом золотом острове напротив Московского Кремля. Такое название он получил не только из-за высокой стоимости недвижимости, но и благодаря большому количеству исторических памятников, расположенных в этом месте. Именно здесь можно увидеть усадьбу Дурасовых XVIII века, усадьбу И.Т. Рахманова, бывший «Дом бесплатных квартир для вдов с детьми и учащихся девиц имени братьев Бахрушиных» и колокольню храма Св. Софии Премудрости Божией. А еще с Софийской набережной откроется впечатляющая панорама на Кремль.

Фрунзенская набережная

Как добраться: метро «Фрунзенская».

Если вы оказались в районе Хамовники, то обязательно прогуляйтесь по этой зеленой и живописной набережной. Она перенесет вас в советскую эпоху, где главными стилями в архитектуре были сталинский ампир и конструктивизм.

Фото istockphoto.com/engineervoshkin

Нагатинская набережная

Как добраться: метро «Коломенская».

Нагатинская набережная находится на юго-востоке Москвы достаточно далеко от центра. Прогулочный маршрут составляет более пяти километров. Особенно Нагатинская набережная славится чистым воздухом: рядом расположен большой парк. А от причалов здесь отходят речные трамвайчики, на которых можно совершить увлекательное путешествие до центра столицы.