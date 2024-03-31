10 интересных городов для коротких путешествий из Москвы в мае

Если у вас не получается организовать длительную поездку куда-то на майские праздники, стоит задуматься над мини-путешествиями. Рядом с Москвой немало интересных мест, которые определенно стоит посетить. Это отличная возможность разгрузить голову и немножко отдохнуть.

Вместе с организатором путешествий Антоном Барановым собрали список городов Подмосковья и ближайших областей, в которые можно отправиться всей семьей.

Звенигород

Из Москвы в Звенигород можно добраться электричкой от Белорусского вокзала или автобусом от метро «Строгино». Дорога займет максимум 1,5 часа.

Этот город называют русской Швейцарией. Места здесь действительно живописные, но приехать сюда стоит не только ради того, чтобы полюбоваться природными красотами. В Звенигороде есть собственный музей LEGO. В его коллекции есть как серийные наборы, в том числе редкие, так и собранные из деталей конструктора уникальные сооружения. На территории музея проводятся квесты и экскурсии. Правда, записываться на них нужно заранее.

Интересен и музей русского десерта. Его можно осмотреть самостоятельно или заказать экскурсию. Также здесь проводятся мастер-классы, на которых можно научиться готовить медовые коврижки и расписывать пряники.

Фото istockphoto.com/Dance60

Кроме того, в городе работает музей, целиком посвященный советской актрисе Любови Орловой. Поклонники советского кино смогут посмотреть на личные вещи артистки и реквизит со съемок. Также при музее работают кинотеатр и театрально-концертная площадка.

Любителям истории и красивой старинной архитектуры точно стоит посмотреть на здешний кремль (один из соборов которого расписывал Андрей Рублев), зайти в музей «Царицыны палаты» и полюбоваться дворянскими усадьбами и древними монастырями.

Волоколамск

В Волоколамск отправляются электрички от Курского вокзала (дорога займет чуть меньше трех часов) и автобусы от автовокзала Северные Ворота (1,5 часа).

Этот город многим известен по урокам истории. А если быть конкретнее, то по описанию подвига героев-панфиловцев. Их памяти посвящен мемориальный комплекс, на территории которого находится интерактивный музей, где можно осмотреть реконструированные окопы и бункер.

Фото istockphoto.com/Valery Bocman

В Волоколамске тоже есть свой кремль. Можно погулять по его территории, подняться на колокольню Никольского собора и полюбоваться городом со смотровой площадки.

Кроме того, в Волоколамске находится подразделение Московского зоопарка: центр редких видов животных. Но попасть на территорию можно только с групповой экскурсией. Те, кто хочет отдохнуть в одиночку, могут отправиться на оленью ферму. Там к животным можно войти в вольер и даже покормить их с рук.

Клин

В Клин ходят электрички от Ленинградского вокзала и автобусы от метро «Водный стадион». Дорога займет не больше 1,5 часа.

В город стоит приехать ради посещения музея-усадьбы композитора Петра Чайковского. Здесь проводятся экскурсионные и интерактивные программы как для детей, так и для взрослых. В музее сохранилось много личных вещей композитора, в том числе его знаменитый рояль.

Помимо Чайковского в Клину жил Аркадий Гайдар. В его музее-квартире (кстати, одном из самых дешевых музеев Подмосковья) проводятся интерактивные тематические программы, викторины и конкурсы для детей. Сам музей небольшой, поэтому его посещение можно легко включить в культурную программу.

Фото istockphoto.com/wrangel

Кроме того, в городе работает первый в России музей елочной игрушки. В нем проводятся интерактивы и различные мастер-классы, в том числе по изготовлению праздничных украшений. Кстати, коллекция музея включает многие уникальные елочные игрушки, которые создавались в 1930-1950-е годы в СССР.

Также в Клину есть несколько благоустроенных городских парков, где можно прогуляться всей семьей.

Солнечногорск

Из Москвы можно добраться электричкой от Ленинградского вокзала или автобусом от метро «Тушинская». Путь займет 1-1,5 часа.

В Солнечногорске можно посетить киногород Piligrim Porto. Это декорации для сериала «Записки экспедитора тайной канцелярии», изображающие город XVIII века. Здесь есть таверна, резиденция губернатора и даже тюрьма. В некоторые здания можно свободно зайти.

Киногород находится возле усадьбы Середниково, в которой когда-то бывал Лермонтов. Кроме того, в Солнечногорском районе находится знаменитая усадьба «Шахматово». Две эти усадьбы работают как музеи, проводят интерактивные программы. А по их паркам можно долго гулять.

Фото www.istockphoto.com/

В самом Солнечногорске стоит зайти в музей «Путевой дворец». Здесь можно увидеть археологические находки, а также ознакомиться с бытом крестьян, мещан, дворян и купцов. В залах музея устроены их «комнаты».

Кроме того, можно заехать в городок деревянного зодчества «Былина» или отправиться отдыхать на озеро Сенеж — одно из самых больших озер Подмосковья.

Павловский Посад

В Павловский Посад можно отправиться электричкой от Курского вокзала или автобусом от метро «Партизанская». Добраться можно за 1,5-2 часа.

Любители народных промыслов оценят посещение музея платков. В нем можно не только узнать о мастерстве создания узоров, но и самостоятельно попробовать расписать ткань. А если мастер-класс пройдет менее удачно, чем хотелось бы, можно просто купить платок на память.

Фото istockphoto.com/Maxim Bassein

В городе есть и архитектурные достопримечательности: водонапорная башня и пожарная каланча. Оба здания выполнены в начале прошлого века. Также сохранилось много купеческих домов, храмов и Покровско-Васильевский монастырь. А с детьми стоит посетить музей космонавтики Валерия Быковского. В экспозиции представлено много интерактивных стендов, видеоматериалов, скафандров и детализированных макетов ракет.

Ногинск

Из Москвы можно добраться автобусом от метро «Партизанская» либо электричкой с Курского вокзала. На дорогу придется потратить 1,5-2 часа.

В городе сохранились старинные церкви и храмы. Но приехать в Ногинск стоит не столько ради прогулок по тихим улицам, сколько ради посещения музеев и развлекательных комплексов. В городе работает дендрарий, которому уже больше ста лет. Помимо древних деревьев, здесь можно увидеть самые разные растения со всей планеты.

Фото Alexander Legky, Global Look Press

С детьми можно приехать в комплекс «Затерянный мир» на тематические площадки с динозаврами и пиратами. Также стоит сходить в квест-музей Эйнштейна. Здесь проводятся занимательные научные опыты.

Кроме того, в городе работает старинная почтовая станция «Богородск». Ее посетители могут увидеть предметы быта станционных смотрителей и другие вещи позапрошлого века. А в краеведческом музее можно ознакомиться с историей города.

Серпухов

В Серпухов отправляются электрички с Курского вокзала. Дорога занимает 1,5-2 часа.

Это место популярно у православных: в городе около 20 храмов, Высоцкий мужской и Введенский Владычный женский монастыри. Кроме того, здесь частично сохранилась архитектура позапрошлого века: дома купцов и дворянские усадьбы.

Можно сходить в картинную галерею. Там хранятся подлинники работ Васнецова, Айвазовского и других известных русских художников. Это одна из самых больших картинных галерей Подмосковья, которую в шутку называют филиалом Третьяковки.

Туристам с детьми должен понравиться музей кукол. Игрушки там сделаны вручную разными мастерами. На экскурсии рассказывают об истории появления кукол и о процессе их создания. Самый известный экспонат — конь в пальто. Здесь же, в музее кукол, можно угоститься вкуснейшим мороженым.

Фото istockphoto.com/JackF

А в музее хлеба на интерактивной экскурсии посетители узнают о том, как в старину пекли хлеб, баранки, булки, калачи. За отдельную плату можно выпить чаю из самовара и закусить баранками.

В Серпухове из-за удачного сочетания интересной архитектуры и обилия церквей красивые виды. Погулять можно и по набережной реки Нары. Еще в городе есть дамба и пруды с лебедями и утками. А любители более экзотических животных могут отправиться в зубровник рядом с Серпуховом. Сам питомник закрыт для посещения, но на зубров и бизонов можно посмотреть издалека.

Также в Серпуховском районе можно попасть в заповедник «Берендеево царство»: погулять среди деревянных зданий и скульптур по сюжетам русских сказок. В платной части комплекса можно покататься на аттракционах и посмотреть на кроликов, рысей и оленей.

Истра

Добраться до Истры можно электричкой с Курского вокзала, это займет почти два часа. Автобус от метро «Тушинская» будет ехать 1-1,5 часа.

Этот город — еще один центр притяжения православных паломников. В нем еще при царе Алексее Михайловиче Романове был выстроен комплекс «Новый Иерусалим»: для тех, кто не мог посетить настоящий Иерусалим.

Фото istockphoto.com/JackF

Из достопримечательностей, не связанных с религией, — памятник Чехову и театр его имени. Писатель долго жил в Истре, правда, тогда она называлась Воскресенском. О жизни Чехова здесь напоминает еще один необычный памятник: чеховские столбы. Это остатки ворот училища, которым заведовал брат писателя.

Кроме того, в городе есть Башни Тесла. Так называют комплекс-полигон для исследования токопроводимости, напряжения и электричества. Это место нравится детям, поскольку напоминает базы пришельцев. Также стоит зайти в музей отечественной военной истории. Здесь находятся настоящие танки, артиллерийские системы, военные автомобили и другая техника.

Зарайск

В Зарайск можно уехать автобусом от метро «Котельники». Поездка займет 2,5 часа.

Город основан Юрием Долгоруким, как и Москва, но первое упоминание о нем датировано 1146 годом. В Зарайске полностью сохранился старинный кремль с соборами. Также здесь можно полюбоваться купеческими домами и старыми улицами, которые хранят облик прошлого.

Фото istockphoto.com/lemtal

Особый интерес представляет водонапорная башня: она возведена в начале прошлого века. На нее можно подняться, сверху оборудована смотровая площадка, с которой можно полюбоваться городом.

Ценителям настоящих древностей будет полезно зайти в местный музей, чтобы увидеть статуэтку мамонта эпохи палеолита.

Еще можно отправиться на экскурсию по фабрике газированных напитков. Здесь показывают и рассказывают, как производят квас, детское шампанское и лимонад. После экскурсии все увиденные напитки дают попробовать.

Обнинск (Калужская область)

До Обнинска можно добраться электричкой от Киевского вокзала или автобусом от метро «Саларьево». Город относится не к Подмосковью, а к Калужской области, но до него 107 километров и дорога занимает 1,5-2 часа.

Обнинск — первый наукоград России. На его гербе изображен символ атомной энергии, и это изображение можно увидеть буквально везде. Оно украшает даже кованые заборы и перила подвесного моста в старой части города. Также в городе есть скульптура «Мирный атом».

Также в Обнинске расположен концертный зал «Дом ученых». Там довольно часто выступают российские и зарубежные музыканты. Билеты на их концерты в Обнинске, как правило, дешевле, чем в Москве, даже за вычетом расходов на дорогу.

Фото istockphoto.com/Natalia POGODINA

Этот город буквально утопает в зелени. Наиболее старые деревья можно найти в Нижнем парке — старой части Обнинска, там, где находятся усадьба Кончаловского и дача Морозовой. Здесь же можно дойти до плотины, посмотреть на сохранившиеся элементы шлюза и полюбоваться видом на реку Протву.

Также в окрестностях Обнинска находится «Этномир» — парк культуры и отдыха, где можно узнать больше о традициях и быте разных народов. Особенно это место нравится тем, кто интересуется Тибетом, Индией и странами, исповедующими буддизм. На территории комплекса постоянно проводятся тематические мероприятия и представления.