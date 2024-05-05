Как попасть на Байконур и увидеть запуск ракеты: личный опыт

Тем, кто не стал космонавтом, но все еще увлечен этой темой, точно стоит увидеть запуск космической ракеты. Одним из счастливчиков, которому удалось это сделать, стал эксперт «СЭ» Антон Баранов. Вместе с ним выяснили, как попасть на космодром Байконур и сколько это будет стоить.

Кто может приехать на Байконур

Байконур — это территория, которую Россия арендует у Казахстана. В нее входит город Байконыр и космодром Байконур. То и другое охраняются в особом порядке, поэтому всех желающих сюда не пускают. Так что поездка на Байконур не может быть спонтанной. Для посещения города нужно заранее оформить пропуск. А для того, чтобы попасть на сам космодром, понадобится отдельное разрешение.

В теории получить документы можно самостоятельно, но это достаточно сложно. И въехать, скорее всего, удастся только в город.

Как добраться до Байконура

Сначала нужно попасть в Казахстан. Как это сделать, и ради чего приезжать в эту страну, рассказали в отдельной статье.

При планировании поездки именно ради запуска ракеты лучше брать «возвратные» билеты. Если запуск вдруг перенесут — а такое может случиться — обратный билет можно будет вернуть или обменять.

До города Байконыр можно заказать трансфер из аэропорта Кызылорды. Тогда дорога займет 2,5 часа. Также можно приехать самостоятельно: поездом. Ехать придется долго, но зато можно успеть выспаться.

На станцию Торетам — ближайшую к Байконыру — поезд Антона Баранова пришел в пять утра. К потоку туристов станция пока приспособлена мало. Поэтому в поездку нужно взять термос с чаем и одеться по сезону.

Поездка из города на космодром занимает около часа. На пропускном пункте нужно будет пройти досмотр.

Фото предоставлено Антоном Барановым.

Сколько стоит побывать на Байконуре

Стоимость тура зависит от количества дней пребывания и насыщенности экскурсионной программы.

Такой тур без учета стоимости билета в Казахстан и расходов на дорогу будет стоить около 40 тысяч рублей.

Если останавливаться в Байконыре дольше одного дня, стоимость может доходить до 150 000 рублей и больше. На цену сильнее всего влияет уровень проживания. Остановиться можно в гостинице или общежитии, переоборудованном под гостиницу, либо снять квартиру.

В городских магазинах и кафе можно расплачиваться тенге и рублями, в том числе отправлять переводы на карты.

Чем заняться в Байконыре

Байконыр — это про космос и, как ни странно, про советское прошлое. Главная «космическая» достопримечательность — памятник с настоящей ракетой «Союз» на постаменте. Ночью ракета подсвечивается.

Фото предоставлено Антоном Барановым.

Стоит сходить в музей космоса, чтобы самостоятельно осмотреть экспонаты или послушать экскурсовода.

Любителям советской истории понравится облик города. Он сохранил советскую архитектуру, в том числе оформление мозаикой. На центральной городской площади стоит единственный в Казахстане памятник Ленину.

Что посмотреть перед стартом ракеты

Проводы космонавтов

Если запуск пилотируемый, можно увидеть космонавтов: как они сажают деревья на аллее (это традиция, заложенная еще Юрием Гагариным) и как выходят из гостиницы перед стартом.

Экскурсия по космодрому

Во время экскурсии можно посетить историческую площадку номер 41. Здесь в 1960 году произошла катастрофа: взрыв межконтинентальной ракеты.

Далее по маршруту — стартовая площадка 45, которая использовалась для запусков ракетоносителей «Зенит». Здесь все оборудование рабочее. Сейчас оно законсервировано, но начнет работать, когда площадку переоборудуют под запуск новых ракет «Союз».

Фото предоставлено Антоном Барановым.

Как проходит запуск ракеты

Для того, чтобы увидеть запуск, нужно выбрать одну из смотровых площадок. Они расположены на разном расстоянии от ракеты, и это влияет на цену тура. Если хотите смотреть ближе, то платить нужно будет больше. На более удаленных смотровых площадках в помощь туристам выдается бинокль. На ближней увидеть запуск можно собственными глазами. Также на ней есть трансляция по телевизору всего дальнейшего процесса отделения ступеней ракеты. Через 520 секунд полета заканчивается цикл запуска — космический корабль выводится в открытый космос.

Запусков в течение года не так много. Поэтому желающим увидеть старт ракеты стоит заранее выяснить даты. А дальше дело за малым: обратиться в турфирму, оплатить программу и наслаждаться зрелищем.