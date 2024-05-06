Куда поехать летом-2024: 5 вариантов на любой вкус и бюджет

Начинаем планировать летний отпуск — выбрали для вас пять направлений в России и за ее пределами и выяснили, чем там заняться и во сколько обойдется каждое путешествие.

Пятигорск, Кавказские Минеральные Воды

Прекрасный регион для летнего путешествия, особенно если вы не любитель пляжного отдыха. В Кавминводах вас ждут парки и минеральные источники, горы и терренкуры (так называемые тропы здоровья, удобные и не слишком сложные маршруты для пеших прогулок). Отдых получится одновременно насыщенным и расслабленным, а еще довольно бюджетным. При желании можно провести пару дней в одном из современных спа-отелей — это чуть удорожит путешествие, но впечатления оставит самые приятные.

Фото istockphoto.com/Zhanna Hapanovich

Почему стоит поехать в Пятигорск? Во-первых, это один из популярнейших курортов Кавминвод: сюда ездят отдыхать еще с позапрошлого века. Во-вторых, здесь можно проводить время как активно (гуляя по паркам и покоряя гору Машук), так и очень расслабленно, в одном из санаториев. В-третьих, здесь интересно. Нет недостатка в достопримечательностях, в том числе связанных с Лермонтовым — Михаил Юрьевич проводил тут много времени. Если едете с детьми школьного возраста, советуем взять экскурсию по лермонтовским местам, чтобы узнать побольше о городе, где был задуман «Герой нашего времени».

А еще из Пятигорска удобно ездить в другие города региона — семейные Ессентуки, спокойный Кисловодск и уединенный Железноводск.

Как добраться: транспортный центр региона находится в Минеральных Водах — туда прилетают самолеты и приезжают поезда со всей России. Дальше до выбранного города можно доехать на такси: до Железноводска дорога займет 20 минут, до Ессентуков или Пятигорска — 30-40, а до Кисловодска — около часа.

Стоимость поездки на неделю: авиабилеты из Москвы и обратно летом обойдутся в 15 000 рублей на одного. Номер в отеле категории «три звезды» с хорошими оценками стоит от 3000 рублей в сутки на двоих. Итого путешествие на двоих выйдет примерно в 50 000 рублей плюс питание и развлечения.

Минск и Нарочь, Беларусь

Соседняя республика в последние годы вышла в топ любимых россиянами направлений. И это неудивительно: поездка получается вполне бюджетная, а въезд максимально прост. К тому же оказалось, что Беларусь — это безумно красивые озера, необычные замки и классные санатории. Также советуем перед поездкой на природу провести пару дней в Минске. Там вы полюбуетесь на соседство сталинского ампира с изящными костелами и католическими церквями, а еще попробуете самые вкусные драники, клецки и другие вариации блюд из картошки. Летом обязательно возьмите холодник и прохладительный сбитень.

Фото istockphoto.com/agustavop

Красивых природных локаций в Белоруссии множество. Но советуем обратить особое внимание на национальный парк «Нарочанский» с хвойными лесами и живописным озером, на берегу которого уютно устроились санатории и дома отдыха. Там можно и здоровье поправить, и посетить курс массажей, и даже устроить себе спа-тур. Или снимите небольшой домик и просто наслаждайтесь купанием в озере и прогулками по многочисленным дорожкам, проложенным вдоль берега.

Как добраться: из Москвы в Минск можно долететь на самолете (без пересадок и всего за полтора часа), доехать на поезде за 8-11 часов, воспользоваться скоростной «Ласточкой» (6,5 часа в пути) или рейсовым автобусом (около 8,5 часа).

Стоимость поездки на неделю: если выбираете самолет, рассчитывайте примерно на 10 000 рублей за перелет из Москвы и обратно на человека. Если же готовы провести в дороге больше времени, отправляйтесь поездом — тогда на дорогу можно в обе стороны потратить около 2000 рублей на одного. Отель в Минске на двоих обойдется в 4000 рублей за ночь. В Нарочи и окрестностях — 6000 рублей. Итого на путешествие можно потратить от 60 000 рублей на двоих, не считая питания и развлечений.

Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Лето считается прекрасным временем для изучения полуострова: именно в этом сезоне путешественникам доступно большинство интересных локаций. Уверены, такой отпуск вы будете вспоминать всю жизнь. Ведь в путешествие при желании можно уместить наблюдение за косатками (а может, и киты встретятся), поход по долине гейзеров (с обязательным купанием в теплой воде), серфинг в Тихом океане и отдых на Халактырском пляже, который отличается песком черного цвета. Добавьте сюда свежайшие морепродукты, которые найдете в местных ресторанах, и вдохновляющий вид на вулканы, открывающийся из окна отеля, — вот и получается настоящий отдых мечты.

Фото istockphoto.com/Bborriss

Учтите только, что Камчатка — один из регионов, который стоит посещать вместе с гидом. Потому что самостоятельное путешествие по полуострову сопряжено с рядом сложностей. Во-первых, дороги тут не самые проходимые, и во многие красивые локации можно доехать только на мощном внедорожнике. Во-вторых, на кону ваша безопасность: на Камчатке господствует дикая природа, и даже на туристическом маршруте легко встретить медведя. Опытный гид подскажет, где риски меньше, и расскажет, как действовать в опасных ситуациях. Ну и, наконец, окончательный бюджет при индивидуальной поездке сложно предсказать: регион очень дорогой, и цены на питание и бензин впечатляют, что уж говорить об однодневных экскурсиях куда-то в горы.

Как добраться: прямые рейсы в Петропавловск-Камчатский есть из Москвы и из ряда крупных городов.

Стоимость поездки на неделю: авиабилеты из Москвы и обратно летом обойдутся примерно в 30 000 рублей на человека. Двухместный номер в отеле стоит около 8000 рублей за ночь. То есть недельное путешествие на двоих выйдет порядка 115 000 рублей без учета питания и других расходов.

Измир, Турция

Думали, будем предлагать вам отдых в Анталье или Стамбуле? Уверены, там вы уже бывали — а если и нет, то точно наслышаны. В Измире можно спланировать более спокойный и при этом не менее интересный отдых, причем плавать будете не в Средиземном море, а в Эгейском.

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Вообще Измир — один из крупнейших турецких городов и второй по величине порт страны. Когда-то на этой территории находилась Древняя Смирна, а за долгую историю здесь побывали и римляне, и византийцы, и османы. Именно поэтому в достопримечательностях недостатка нет. При этом Измир сегодня — крупный современный мегаполис с высотками, барами, ресторанами и торговыми центрами. За пляжным отдыхом лучше отправляться в окрестные поселки. Например, в небольшую деревню Фокея в 65 км, где находится пляж с «голубым флагом» (международная награда, которую вручают чистым пляжам. — Прим. ред.), или на курорт Чешме, который бело-голубыми домиками напоминает Грецию.

Как добраться: в Измире есть международный аэропорт, куда из Москвы летают прямые рейсы. В пути проведете 5,5 часа.

Стоимость поездки на неделю: стоимость билетов туда-обратно летом составляет около 50 000 рублей на одного. На жилье закладывайте от 8000 рублей в сутки. Итого недельный бюджет на двоих составит около 140 000 рублей.

Нуса-Дуа, Бали

Индонезию, островное государство в Индийском океане, знают, пожалуй, все российские путешественники — как минимум про Бали слышал каждый. И летом там настоящий рай (в отличие, кстати, от зимы). С июня по август вас ждут довольно комфортные для этой части света +30 °C и вода около +26 °C. Пляжный сезон в самом разгаре, дайвинг тоже получится прекрасным, а если вас больше привлекает серфинг, планируйте поездку на июль.

Фото istockphoto.com/vik898

Где остановиться? Для шикарного летнего отпуска рекомендуем курорт Нуса-Дуа, самый фешенебельный на Бали. Там вас ждут пятизвездочные отели, спа, рестораны и прочие атрибуты отличного отдыха. А еще прекрасные пляжи — длинные, песчаные и очень чистые, с минимумом волн и красивыми рифами. Среди других вариантов — шумный Денпасар с большим количеством достопримечательностей, семейные Санур и Джимбаран, тусовочная Кута и загадочный Убуд. Но в любом случае советуем не сидеть в одном городе, а поездить по острову: вы увидите чайные плантации, вулкан Батур, обезьяний лес и множество других потрясающих локаций на природе.

Как добраться: прямых рейсов на Бали из России сейчас нет, но можно добраться с пересадкой примерно за 17 часов.

Стоимость поездки на неделю: средняя стоимость билетов с одной пересадкой составляет 80 000 рублей на человека. Отели от четырех звезд с хорошими отзывами стоят порядка 8000 рублей в сутки на двоих. Итого недельный отдых вдвоем обойдется примерно в 215 000 рублей.