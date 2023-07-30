5 причин слетать на Кубу

Продолжаем рассказывать, куда отправиться на каникулы, чтобы запомнить это лето. На этот раз познакомимся с Кубой. Коллеги из сервиса для планирования путешествий рассказывают, во сколько обойдется отпуск на острове свободы и чем там заняться.

Правила въезда

Чтобы попасть на Кубу россиянам нужен только действительный загранпаспорт. Виза не нужна: в аэропорту прибытия вам поставят штамп, разрешающий находится на острове 90 дней.

Перед вылетом нужно заполнить в электронном виде «Санитарную Декларацию» на сайте и получить QR-код. Его нужно будет распечатать или сохранить в телефон, а позже предъявить во время регистрации на рейс и по прибытии на Кубу. При прохождении границы также попросят показать обратные авиабилеты и ваучер на проживание в отеле.

Все коронавирусные ограничения для туристов сняты, однако по прилете некоторым могут предложить пройти ПЦР-тест.

Как добраться

С июля на популярный курорт Варадеро летают прямые рейсы. Перелет из Москвы и обратно обойдется от 90 000 рублей, в пути проведете почти 14 часов.

Также можно долететь до столицы острова, Гаваны. Прямых рейсов туда нет, а цена на билет из Москвы и обратно начинается от 172 000 рублей. Дорога с учетом пересадок займет минимум 19 часов.

Фото istockphoto.com

Где остановиться

Самый популярный у туристов курорт на Кубе — Варадеро, где расположены большинство крупных отелей. Многие также выбирают более мелкие острова Кайо Ларго и Кайо Коко с шикарными белоснежными пляжами. В столице или еще одном крупном городе, Сантьяго-де-Куба, останавливаются те, кто предпочитает экскурсионную программу и осмотр достопримечательностей.

Стоит отметить, что на Кубе мало пятизвездочных отелей, а уровень «четверок» ниже, чем в более привычной российским путешественникам Турции или в соседних странах Карибского бассейна. При выборе гостиницы внимательно читайте свежие отзывы и смотрите на реальные фотографии от постояльцев.

Когда лучше отдыхать на Кубе

Лето считается на острове низким сезоном: в это время года тут жарко и дождливо. Термометр показывает не меньше +27 °С, а вода часто даже теплее. В августе иногда возникают сильные циклоны. Зато в это время минимальные цены на отели.

Обычно путешественникам советуют приезжать на Кубу в сухой сезон, с января по май. В это время очень тепло, не меньше +25 °С днем, вода примерно такой же температуры, но влажность воздуха ниже и почти не бывает дождей. Однако и туристов на популярных курортах предостаточно.

Фото istockphoto.com

5 причин полететь на Кубу

Причина 1. Позагорать на белоснежном песке

Пляжи — несомненное достояние Кубы. Они будто сошли с рекламных плакатов: километры мелкого белого песка, ярко-голубая вода и нависающие над лежаками кокосовые пальмы. Самая длинная береговая линия находится в Варадеро: этот узкий полуостров протянулся на 20 километров, и можно практически бесконечно гулять мимо отелей. У каждого есть свой кусочек чистого благоустроенного пляжа, но никто не мешает их посещать. К тому же тут довольно пологий вход в воду, так что с детьми будет комфортно.

Есть на Кубе и настоящие райские местечки. Например, небольшой остров Кайо-Ларго, где песок настолько белый, что на солнце слепит глаза, и мелкий как мука, а море совершенно нереального бирюзового цвета. К тому же рядом расположены коралловые рифы, так что это идеальное место для снорклинга и дайвинга.

Фото istockphoto.com

Причина 2. Опуститься под воду

Кубинский подводный мир можно осматривать практически круглый год, благо температура воды позволяет. Исключение — период с июля по октябрь, когда из-за ливней и тайфунов иногда запрещено погружаться с аквалангом.

Коралловые рифы есть не только у Кайо-Ларго, о котором мы говорили выше — вдоль всего побережья Кубы хорошие условия для дайвинга. В местных водах обитает более семи тысяч видов рыб, а еще встречаются морские черепахи. Дайверов также отвозят на специальные споты, где можно опуститься к затонувшим кораблям, исследовать подводные пещеры и даже осмотреть затонувший возле Сантьяго-де-Куба в конце XIX века мост вместе с поездом. А еще тут можно покормить рифовых и шелковых акул.

Причина 3. Прокатиться на винтажном автомобиле

Куба у многих туристов прочно ассоциируется со старинными машинами — и действительно, их на местных улицах множество. В Гаване и вовсе создается впечатление, что вы находитесь в музее автомобилей под открытым небом. Шикарные, хоть и потрепанные временем, «Шевроле», «Бьюики», «Олдсмобили» и даже советские «Волги» — и многие до сих пор на ходу. Все дело в том, что тут много лет действовал запрет на импорт транспорта иностранного производства, поэтому местные жители научились чинить старые автомобили, которые тут не предмет роскоши, а обычное средство передвижения.

Фото istockphoto.com

Причина 4. Пройти по следам Хемингуэя

Великий американский писатель считал Гавану одним из самых красивых городов мира и провел здесь много времени. В начале 30-х годов прошлого века он жил и работал в отеле Ambos Mundos, и тот самый номер прекрасно сохранился до наших дней — можно посмотреть даже на пишущую машинку, на которой были написаны первые главы романа «По ком звонит колокол». Загляните также в дом-музей «Финка Вихия» (Finca Vig?a) — там тоже сохранились личные вещи писателя. Кстати, именно там он написал знаменитое произведение «Старик и море». И, конечно, стоит зайти в культовый бар La Bodeguita del Medio, где Хемингуэй часто попивал мохито.

Причина 5. Попробовать местные специалитеты

Кубинская кухня взяла лучшее от испанских и африканских традиций — и, конечно, добавила своего колорита. Где еще вы попробуете суп с чили, бананом и карри? Или рис с черной фасолью, который тут называют «морос и кристианос»?

Кстати, если хотите попробовать настоящие кубинские блюда, не рассчитывайте на шведский стол в отелях — там в лучшем случае порадуют жареными бананами тостонес. Лучше закажите отдельную гастрономическую экскурсию или отправляйтесь в Гавану и выбирайте один из местных ресторанов.

Отдельного упоминания заслуживают знаменитые кубинские сигары и местный ром. Для туристов существуют отдельные экскурсии на заводы, где рассказывают об истории этих промыслов и проводят дегустации.