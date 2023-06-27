Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 12:45

Список вещей, которые точно пригодятся на отдыхе в теплой стране

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ирина Чекмасова
Бизнес-тренер в области туризма
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка пакует чемодан в отпуск
Фото istockphoto.com/miniseries

Прежде чем погрузиться в безмятежную атмосферу курорта, нужно предусмотреть все мелочи и правильно собрать багаж. Что должно входить в список вещей для отдыха в теплых странах, рассказала бизнес-тренер в области туризма Ирина Чекмасова.

Пара отправляется в&nbsp;путешествие. Эксперты назвали вещи, без которых ваш отпуск будет испорчен

Что нужно учесть при сборах

Чтобы правильно составить список, важно понимать особенности страны.

  • Климат (сухой или влажный). Например, в теплых странах с сухим климатом меньше стираются ноги, а в условиях повышенной влажности нет смысла пользоваться плотной декоративной косметикой.
  • Местные цены. Если на Шри-Ланке можно недорого купить вещи на месте, то на Сейшелах цены высокие, поэтому лучше все необходимое взять с собой.
  • Дальность перелета. Важно учитывать время в пути, чтобы собрать все необходимое в ручную кладь.
  • Религиозные убеждения и традиции. В некоторых странах понадобится определенный дресс-код.
Девушка сидит с рюкзаком на море
Фото Freepik/marymarkevich

Что точно пригодится

Более-менее универсальный набор для пляжного отдыха может включать:

  • пляжное платье или сарафан (для девушек);
  • льняной, вискозный или сатиновый костюм с брюками или шортами;
  • майка с открытыми плечами (лучше 2-3 штуки);
  • тонкий шарф, чтобы при необходимости закрыть плечи от солнца, защититься от сквозняка в машине или повязать на голову при посещении храмов и иных сакральных мест (один или несколько);
  • тонкая длинная туника, универсальная для города и пляжа (для девушек);
  • легкая накидка или куртка, если в стране бывают дожди, ветра или холодает к вечеру;
  • головной убор с полями или с козырьком;
  • рюкзак;
  • маленькая сумка через плечо или на пояс;
  • обувь на выход (сабо или босоножки — для девушек и сандалии или легкие туфли — для мужчин);
  • обувь для прогулок (кеды, сандалии или летние кроссовки, которые хорошо сидят на ноге);
  • хлопчатобумажные носки (можно надеть даже под сандалии);
  • купальник (лучше раздельный и закрытый) или плавки;
  • солнечные очки;
  • шлепки на пляж (лучше кожаные или кожзам, так как резиновые могут оставить мозоли);
  • резиновая обувь для пляжа, если в воде есть камни, кораллы и прочие опасности;
  • крем для загара;
  • базовая аптечка с антигистаминными препаратами (даже если у вас никогда не было аллергии), средствами от укачивания, большим запасом лейкопластыря, кремом от укусов насекомых и средствами от расстройства пищеварения (другие препараты нужно выбирать индивидуально);
  • средства личной гигиены;
  • зарядка и портативное зарядное устройство.
Я бы еще учитывала тип путешествия. Планируете ли вы ленивый отдых или активный? Берете в поездку детей или нет? Будет ли это путешествие по путевке, где все включено, или вы сами составляете маршрут?
Ирина Чекмасова
Бизнес-тренер в области туризма

После соборов еще раз оцените багаж: действительно ли все пригодится или что-то можно оставить? Такая планомерная подготовка поможет собрать все нужное и избавит от неприятных трат в путешествии. Пусть отдых будет в радость!

Путешествие с&nbsp;ребенком. Путешествие с ребенком: что важно знать?
Путешествия
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Что важно знать при поездке в мусульманскую страну
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости