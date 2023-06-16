Путешествие на Бали летом 2023-го: куда ехать и чем там заняться

Сегодня познакомимся с красивым зеленым островом Бали. Узнали, как туда добраться и чем заняться в этом сезоне.

Правила въезда

Границы Индонезии — а именно в этой стране находится популярный у россиян Бали — открыты для туристов. Для путешествия вам понадобится загранпаспорт. Важно, чтобы между датой завершения поездки и сроком окончания действия документа была разница не меньше шести месяцев.

Виза в Индонезию оформляется без утомительного сбора документов. В некоторых источниках пишут, что для россиян ее вообще нет. Это не совсем так: по прилете придется заплатить в аэропорту сбор в 500 тысяч индонезийских рупий (примерно 2800 рублей), после чего вам поставят визу (VOA) на 30 дней. Когда срок закончится, визу можно однократно продлить еще на месяц. Если вы планируете остаться подольше, нужно сделать так называемый визаран: выехать из страны и вернуться. В этом случае период пребывания обнуляется, и вы снова можете находиться в стране в течение 30 дней.

Фото Freepik/prostooleh

Если нет желания стоять в длинной очереди в аэропорту, e-VOA можно оформить онлайн. В этом случае вы заранее заполняете анкету и платите сбор, показываете полученное электронное разрешение на паспортном контроле в Бали — и вам вклеивают 30-дневную визу.

Учтите, что для получения визы обычно требуется обратный билет, а в аэропорту иногда могут также проверить бронь жилья.

Все коронавирусные ограничения для туристов сняты.

Как добраться

Прямых рейсов из России в Индонезию сейчас нет. Добираться до Бали придется с пересадками, например в Шанхае или Дохе. Ищите авиабилеты в Денпасар, так называется столица острова.

Минимальная стоимость перелета из Москвы и обратно летом 2023 года составляет 52 тысячи рублей. В пути готовьтесь провести около суток, учитывая пересадку.

Где остановиться

На Бали есть несколько вариантов отдыха. Вы можете остановиться в столице Денпасаре — это шумный и активный город. С детьми комфортнее всего будет в Сануре или Джимбаране. За тусовками отправляйтесь в Куту, за серфингом — в Улувату или Чангу, а за уединением — в Беноа. А о мистическом и самобытном Убуде, пожалуй, слышали все.

Фото Freepik/lifeforstock

Стоимость жилья различается в зависимости от выбранного города и уровня отеля. Ниже представлена средняя стоимость ночи в гостиницах разных городов:

номер в Денпасаре — 2000 рублей;

номер в Сануре — 1100 рублей;

номер в Куте — 1800 рублей;

номер в Чангу — примерно 2200 рублей;

номер в Убуде — 1900 рублей.

Отдых летом

Лето — прекрасный сезон, чтобы приехать на Бали. В это время на острове прохладнее, чем зимой, а значит, на улице находиться комфортнее. Температура воздуха днем держится около +30 °C, а вода прогрета до +26 °C. К тому же именно летом лучше отправляться на экскурсии по достопримечательностям и в местные заповедники: дождей минимум, а ветер приятно освежает.

Пляжный сезон на острове длится с апреля до ноября. Если хотите заняться серфингом, планируйте поездку с начала июля. Дайвинг летом тоже идеален: вода чистая и прозрачная, в отличие от сезона дождей (он в Индонезии начинается в октябре и длится до апреля).

Купаться и загорать

Большинство туристов выбирают Бали именно за пляжный отдых. Тут каждый найдет комфортный уголок. Одним из лучших мест для купания считается курортная зона Нуса-Дуа на юге острова. Пляжи здесь длинные, песчаные и очень чистые, от волн огорожены цепочкой рифов. На курорте множество шикарных отелей, есть торговый комплекс, много магазинов и кафе, работают художественные галереи и даже театр. Отдых такого же уровня можно найти и в Семиньяке.

Фото Freepik/mrsiraphol

Если ищете чего-то попроще и подешевле, отправляйтесь в Джимбаран на западе, тут самые красивые закаты. А уютные маленькие пляжи ищите в Буките на южной оконечности Бали. Большинство из них полудикие, но очень красивые — не зря на Паданг-Паданге снимали сцены из фильма «Ешь. Молись. Люби».

Отдыхать с детьми

Идеальным местом для семейного отдыха на Бали считается курорт Санур на юго-востоке острова. Его любят за длинный семикилометровый пляж с золотистым песком и пологим входом в воду. Волнорезы и коралловые рифы защищают от больших волн, так что тут можно купаться даже с малышами.

На курорте также находится центр развлечений Taman Festival Park, а с детьми постарше можно посетить огромный мангровый лес. Отдельный плюс в том, что аэропорт всего в 20 минутах езды от Санура, так что добираться до курорта очень удобно.

Заниматься дайвингом

Если вас интересует подводная жизнь, отправляйтесь отдыхать в небольшую рыбацкую деревню Пемутеран на севере Бали. Именно здесь находится огромное количество мелководных кораллов. С маской и ластами можно плавать часами, рассматривая разноцветных рыбок и других морских обитателей.

Фото Freepik/freepik

В дополнение к этому недалеко от берега расположен искусственный риф с десятком дайв-точек. Можно, например, увидеть Сад Богов с тридцатью скульптурами или нырнуть на глубину 28 метров к индуистскому храму. А сопровождать вас будут мурены и черепахи.

Ловить волну

Профессиональные серферы приезжают на Бали в июле и августе — в это время на западной стороне можно поймать особенно высокие гребни. Всего на острове больше 40 серф-спотов: от мест с пологими волнами до риф-брейков.

Начинающим лучше всего ехать на пляж Куты, многим на местной пене удается встать на доску с первого раза. Тем, кто чувствует себя более уверенно, понравится на невысоких волнах на пляже Бату-Болонг или в Чангу, где уже образуются трубы. На споте Паданг-Паданг летом устраивают соревнования серфингистов, а в Улувату приезжают профессионалы, способные укротить огромные волны.

Любоваться красотой

На вечнозеленом Бали есть, кажется, все:

1. Если хотите незабываемых впечатлений и уверены в своей физической подготовке, запланируйте восхождение на Батур. Подъем начинают еще в темноте, чтобы встретить рассвет на вершине.

2. Искупайтесь в водопаде Секумпул.

3. Полюбуйтесь рисовыми террасами Тегаллаланга.

4. Посетите удивительный храм Танах Лот, расположенный на прибрежной скале.

Фото Global Look Press

Из других достопримечательностей, которые стоит увидеть, отметим Слоновью пещеру Гоа Гаджа с впечатляющими скульптурами и индуистский водный храм Тирта Эмпул.

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