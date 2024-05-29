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В Госдуму внесен законопроект о штрафах за превышение скорости на самокате
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:30

1 мин.

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за превышение скорости на самокате

Фото istockphoto.com
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В этом году в России могут появиться новые правила для использования электросамокатов, прежде всего это связано с ростом аварий с их участием. В госдуме рассматривается проект, который предполагает регистрацию СИМ (Средств индивидуальной мобильности) через портал «Госуслуги», а также предлагается ввести штрафы за нарушение ПДД. За превышение скорости будет предусмотрен штраф в размере 5000 рублей.

Правила уже начинают постепенно вводится, электросамокаты из шеринг-сервисов начали оснащать номерными знаками, чтобы легче их идентифицировать в случае нарушения ПДД. Больше информации о новых правилах езды на самокатах в статье «Спорт Экспресса».

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