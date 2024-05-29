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Министр туризма рассказал о восстановлении прямых рейсов на Бали
Хобби и развлечения

Сегодня, 21:00

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Министр туризма рассказал о восстановлении прямых рейсов на Бали

Вид на океан на Бали.
Фото istockphoto.com
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Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно на своем еженедельном брифинге, транслируемом на YouTube-канале ведомства заявил, что прилагаются все усилия для восстановления прямых рейсов на Бали. На данный момент идет согласование с Минтрансом и уже в 2024 году полеты могут возобновиться после двухлетнего перерыва.

Министр отметил, что около 90% российских туристов знакомы с Бали, и для многих это направление является основным для отдыха. По оценкам индонезийского Минтуризма, на курорт россияне обычно отправляются семьями.

На данный момент перелет на Бали осуществляется с пересадками в ОАЭ, Китае, Турции и дорога занимает около суток. Появление прямых перелетов повысит спрос у семей с детьми, так как для них особенно важен комфорт в поездке.

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