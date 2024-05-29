В центральной России начался купальный сезон

Купальный сезон в центральной России можно считать открытым. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, верхний слой воды большинства рек в Подмосковье уже прогрелся до 18°С, а на реке Москва у Звенигорода до +19°С.

«Это нижний передел комфорта, а значит, можно считать, что в Центральной России купальный сезон открыт», — сказал Тишковец в разговоре с ТАСС.

Эксперт также напомнил, что столичный Роспотребнадзор разрешил купаться в трех зонах отдыха: Тропарево и Большой городской пруд, а также Черное озеро в Зеленограде.