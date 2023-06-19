Куда поехать на море с детьми: 6 направлений до 30 000 рублей с человека

Чаще всего путешествовать с детьми дорого и хлопотно. А при планировании отдыха в России кажется, будто невозможно найти золотую середину: либо хостелы с «бабушкиным ремонтом» и переполненные пляжи, либо шикарные отели и огромные цены. Но выход можно найти всегда! В современных реалиях внутренний туризм развивается очень активно, и в России есть много мест для комфортного отдыха всей семьей.

Все цены рассчитаны на перелеты из Москвы.

Сочи

Средняя стоимость перелета в Сочи и обратно составляет 16 000 рублей с человека, а ночь в отеле — порядка 3000 рублей. В летний сезон цены на билеты завышены, но можно попытать счастья и поймать хорошее предложение на сайтах-агрегаторах, которые сравнивают цены разных авиакомпаний.

Фото Istockphoto/Eugene03



Недорогие и уютные отели и гостевые дома лучше искать не в самом Сочи, а, например, в Адлере или Лазаревском. Кроме того, бюджетные варианты можно найти в поселках Сочи: Дагомысе, Головинке, Шепси и других. Да, инфраструктура там не так развита, зато цены намного демократичнее, а море чище.

Анапа

Перспектива отдыха в Анапе нередко настораживает путешественников: многие боятся толп туристов, невкусной еды и завышенных цен. В этом есть доля правды. Однако Анапа интереснее, чем кажется на первый взгляд. Здесь много парков и зелени, недорогих кафе с вкусной едой и чистых пляжей вокруг самого города.

Фото Istockphoto/Uran Torpedonoscev

А еще на курорте точно найдутся развлечения для маленьких гостей. Чего стоит один только дельфинарий под открытым небом в Большом Утрише.

Туапсе

В Туапсе нет большого количества отдыхающих, а цены значительно ниже, чем в Сочи. Море здесь не такое чистое из-за порта и промышленных производств, однако есть красивые аллеи, сосновый лесопарк, аквапарк и дельфинарий.

Фото Istockphoto/Acnakelsy

Кроме того, есть много диких пляжей с хорошими отзывами. Правда, расположены они вдалеке от центра города.

Калининград и окрестности

Калининград, Зеленоградск и Светлогорск, расположенные на берегу Балтийского моря, — идеальные варианты для тех, кто не любит большие толпы туристов. Развлечений для маленьких детей здесь намного меньше, чем в других курортных городах, а море хоть и чище, но холоднее. Зато много вкусной недорогой рыбы и комфортных гостевых домов недалеко от моря.

Фото Istockphoto/Nikolay Tsuguliev

А еще пляж в поселке Янтарный отметили «Голубым флагом» за высокие стандарты чистоты, инфраструктуры и экологии. Если вы едете отдыхать с активными подростками — обязательно попробуйте сап- и виндсерфинг.

Дагестан

Это направление только набирает популярность у туристов, поэтому цены на перелет, жилье и еду пока значительно ниже. Будьте готовы к гостеприимству местных жителей — в кафе вас ждут не только большие порции, но и различные бесплатные угощения от хозяев: чаи, конфеты, урбечи.

Фото Istockphoto/KONSTANTIN AKIMOV

В Дагестане хорошие пляжи с мягким песком, пологим входом и постепенным увеличением глубины. А те, кто приехал с детьми постарше, могут посетить, например, Салтинский водопад или Гамсутль. На этом маршруте необходимо подниматься в гору, поэтому заранее оцените силы юных путешественников.

Абхазия

Гагра — один из самых популярных курортов. В высокий сезон гостей может быть столько же, сколько в Сочи. На диких пляжах минимум отдыхающих, но нет удобств. В самом городе классический набор туристических развлечений: большой рынок, аквапарк и красивая набережная.

Фото Istockphoto/ewastudio

Намного больше вариантов для досуга в Пицунде. Море там чище, чем в Гагре, а также есть много санаториев и пансионатов. Тем, кто любит активный отдых, можно поехать на озеро Рица или посетить Анакопийскую крепость, где дети смогут поиграть среди древних развалин.

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