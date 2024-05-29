Производственный календарь-2024: какие выходные еще будут у россиян в этом году

Майские выходные — это последние длительные выходные в 2024 году. Однако впереди россиян все же ожидают дополнительные нерабочие и сокращенные рабочие дни. Рассказали, когда они будут.

Нерабочие дни январь-май 2024 года

За прошедшие пять месяцев прошли следующие нерабочие праздничные дни:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

27 апреля — суббота, но из-за последующих выходных она была рабочей. Затем начались первомайские праздники — 28, 29, 30 апреля и 1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы. В честь праздника также было четыре выходных подряд: 8 мая (среда) — сокращенный рабочий день. Далее следовали выходные 9, 10, 11 и 12 мая.

Нерабочие дни июнь-декабрь 2024 года

Июнь

30 дней;

19 рабочих;

11 выходных и праздничных.

11 июня — сокращенный рабочий день. 12 июня (среда) — День России — государственный выходной день.

В ряде республик 16 июня — Курбан-Байрам — государственный выходной день.

Республики:

Адыгея;

Башкортостан;

Дагестан;

Татарстан;

Чеченская республика.

Июль

31 день;

23 рабочих;

8 выходных.

В этом месяце нет сокращенных и праздничных дней. Июль — один из самых «рабочих» месяцев, в котором меньше всего выходных и больше всего рабочих дней.

Август

31 день;

22 рабочих;

9 выходных.

В августе 2024 года нет сокращенных и праздничных дней.

Сентябрь

30 дней;

21 рабочий;

9 выходных.

В сентябре, как и в двух предыдущих месяцах, не будет праздничных дней.

Октябрь

31 день;

23 рабочих;

8 выходных.

В октябре 2024 года больше всего рабочих дней и меньше всего выходных. В последнюю неделю октября начнется шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 28 октября по 2 ноября включительно.

Ноябрь

30 дней;

21 рабочий;

9 выходных и праздничных.

Ноябрь начнется с шестидневной рабочей недели. 2 число, суббота — сокращенный рабочий день. Затем будет два выходных — 3 и 4 ноября по случаю Дня народного единства.

Декабрь