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В отелях Анталии почти не осталось свободных мест на середину июня
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:45

1 мин.

В отелях Анталии почти не осталось свободных мест на середину июня

Анталия.
Фото istockphoto.com/Oleg_P
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В отелях турецкой Анталии забронированы практически все номера на середину июня, об этом сообщает газета Yenicag Gazetesi.

Такая тенденция обусловлена празднованием Курбан-байрама, являющегося одним из главных праздников для мусульман. В этот день отмечается завершение хаджа, годового паломничества мусульман в Мекку.

По словам председателя Ассоциации отельеров Хакана Саатчиоглу, в этом году Анталию посетило уже более 2,6 миллиона человек — на 14 процентов больше, чем в предыдущем. Особенно наблюдается рост туристов из Германии — 540 тысяч человек, Россия занимает второе место — 366 тысяч человек (с небольшим спадом — на 6 процентов).

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