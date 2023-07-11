Лучшие чемоданы для путешествий

Лето многие стремятся проводить не дома, а в поездках по стране или миру. Мало кто может позволить себе путешествовать налегке, поэтому выбор удобного и надежного чемодана — одна из первоочередных задач после покупки билетов и путевок.

На что обратить внимание при выборе чемодана узнали у специалиста-туроператора Анжелики Михновец.

Как выбрать чемодан для путешествий: ключевые факторы при выборе

Размер и вместимость

Чемоданы бывают маленькими, средними и большими.

Маленькие, известные также как «кейс пилота», имеют размер S и объем 30-40 л. Такой чемодан можно взять с собой в салон самолета в качестве ручной клади, потому что он будет не выше 60 см, а сумма всех измерений не превышает 115 см. У некоторых моделей таких чемоданов бывают съемные колеса, что делает их еще более удобными для размещения на багажной полке самолета.

Фото istockphoto.com/RichLegg

Чемодан среднего размера, он же размер М, может достигать высоты 60-70 см. Объем чемодана составляет 65-85 л. Сумма измерений по длине, высоте, ширине не превышает 120-135 см. С чемоданом среднего размера можно отправиться в поездку на неделю.

Большие чемоданы выше 70 см соответствуют размеру L. Объем у такого чемодана 75-125 л, сумма измерений может достигать 160 см. Есть и совсем большие чемоданы. С ними удобнее путешествовать в самолете или в автомобиле. Багажные полки поездов и автобусов, как правило, рассчитаны на чемоданы среднего размера.

Материал и прочность

Большинство чемоданов тканевые и пластиковые, хотя варианты из искусственной кожи и из металла тоже встречаются. Каждый материал имеет свое преимущество.

Тканевые варианты обычно дешевле. Кроме того, чемоданы из ткани меньше весят, что может быть важно для авиапутешественников, где каждый грамм порой на счету.

Пластиковый чемодан дороже и тяжелее, зато он лучше держит форму (например, под тяжестью багажа других пассажиров), его легче чистить и ему почти не страшны осадки.

Колеса и маневренность

Есть чемоданы на двух и на четырех колесах. Модели с большим количеством колес встречаются реже.

Колеса могут быть вращающимися и неподвижными, съемными и несъемными, с внешним и с внутренним креплением.

Чемодан на двух колесах можно только тащить за собой на ручке, чемодан на четырех колесах можно толкать. Это важно, если обе руки заняты. Поворотные колеса облегчают маневренность, но это может быть и минусом. Например, в поезде или в метро такой чемодан может самопроизвольно перемещаться.

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Размещение колесной оси внутри чемодана снижает риск того, что колеса оторвутся в процессе поездки (и особенно во время пребывания в аэропорту). В то же время полуутопленные колеса ниже к поверхности, поэтому на неровной местности, например, на деревенском тротуаре, можно повредить не только колеса, но и сам чемодан.

Ручки и удобство переноски

Выдвижная ручка может крепиться к задней стенке чемодана или располагаться внутри. Внешняя ручка обеспечивает идеальную гладкость дна чемодана. Зато увеличивается риск повреждения или даже утраты такой ручки.

Выдвижные ручки могут быть пластиковыми или металлическими. Пластиковые менее надежны.

Некоторые модели чемоданов имеют телескопическую ручку.

Однако стоит иметь в виду, что телескопическую ручку, как и ручку, которая выдвигается после нажатия кнопки, может заклинить в самый неподходящий момент.

Переносить и поднимать чемодан за ручку нежелательно, она может оторваться. Поэтому стоит обратить внимание на чемоданы, у которых есть обычные ручки, а не только выдвижная.

Замки и безопасность

При поездках за границу особенно актуальным становится вопрос сохранности вещей. Не секрет, что сотрудники аэропортов, особенно в бедных странах, не брезгуют поинтересоваться содержимым багажа туристов. Замок на чемодане поможет избежать такой неприятности.

На моделях попроще устанавливаются кодовые замки. Кроме того, существуют замки TSA (замки с функцией таможенного досмотра), в которых, помимо кода, есть специальный ключ.

Внутреннее устройство и организация

Раньше вещи в багаж складывали, как в ящик. Современные чемоданы нередко оснащены карманами для документов, техники и даже для офисных костюмов. Кроме того, в хорошем чемодане есть ремни, которые позволяют зафиксировать содержимое.

Бренды и репутация

Сейчас можно выбрать чемодан на маркетплейсе или купить его в специализированном магазине или даже гипермаркете. Цены не в последнюю очередь будут зависеть от производителя. Понятно, что чемодан неизвестного бренда, купленный в гипермаркете, будет стоить существенно меньше, чем фирменное изделие. При этом дорогие чемоданы известных брендов могут быть столь же ненадежными, как и дешевые. И наоборот.

Фото istockphoto.com/onurdongel

Тем не менее, есть признанные лидеры в отрасли изготовления чемоданов для путешествий. Это Samsonite, American tourister, Robinzon, Roncato. Стоимость продукции этих марок может достигать 120 000 рублей и выше. Кроме того, в последнее время набирают популярность чемоданы Xiaomi.

Рейтинг чемоданов для путешествий

Оптимальный выбор: чемоданы средней ценовой категории. Они, как правило, сочетают качество брендовых моделей и доступность по цене.

Большие чемоданы

Чемодан Robinzon Madeira Plus L

Вместительный и достаточно легкий для своего размера чемодан-унисекс. Влагонепроницаемый, с багажными ремнями и разделителем в главном отделении. На разных площадках такой чемодан стоит от 9000 до 20000 тысяч.

Характеристики:

размер: 51x76x30 см;

вес: 3,7 кг;

вместительность: 104 л;

цвет: черный, бежевый;

материал: полипропилен;

защитное покрытие: нет;

кодовый замок: TSA;

количество колес: 4, колеса поворотные;

материал выдвижной ручки: металл;

ручка для переноски: есть;

отделения: внутренний карман и боковая сетка.

Слабая сторона этого чемодана: колеса. Если одно из них сломается, отремонтировать чемодан будет сложновато.

Чемодан Xiaomi Ninetygo PC Luggage

Чуть менее вместительный и при этом более тяжелый чемодан. Поверхность отталкивает воду и предотвращает появление царапин. Стоимость колеблется от 10000 до 15000 рублей.

Характеристики:

размер: 49x71x29 см;

вес: 5 кг;

вместительность: 100 л;

цвет: синий, черный, серый, белый;

материал: поликарбонат;

защитное покрытие: есть;

кодовый замок: TSA;

количество колес: 4, колеса поворотные;

материал выдвижной ручки: металл;

ручка для переноски: есть;

отделения: несколько внутренних карманов на молнии.

У этого чемодана телескопическая ручка, которая фиксируется в трех положениях, но не выглядит надежной.

Чемодан MODO Roncato Urano

Тканевый влагонепроницаемый чемодан с внешними карманами. На чемодан действует гарантия два года. Стоимость — от 8500 до 16000 рублей.

Характеристики:

размер: 49x80x29 см;

вес: 3,8 кг;

вместительность: 98 л;

цвет: синий, красный, серый, черный;

материал: полиэстер;

защитное покрытие: нет;

кодовый замок: TSA;

количество колес: 4, колеса поворотные;

материал выдвижной ручки: металл, ручка фиксируется в двух положениях;

ручка для переноски: есть;

отделения: внутренние и внешние карманы.

К минусам чемодана можно отнести материал. Тканевые изделия больше подвержены внешним повреждениям.

Чемоданы среднего размера

Чемодан Belletti премиум-линейки

Производитель гарантирует повышенную устойчивость чемодана к перепадам температур и УФ-излучению. Также модель устойчива к ударам и деформации. Стоимость — от 6000 до 15000 рублей.

Характеристики:

размер: 43x67x27 см;

вес: 3,3 кг;

вместительность: 61,9 л;

цвет: оранжевый, зеленый, серый;

материал: полипропилен;

защитное покрытие: нет;

кодовый замок: TSA;

количество колес: 4, колеса поворотные;

материал выдвижной ручки: металл;

ручка для переноски: есть;

отделения: несколько внутренних карманов на молнии.

Чемодан GORAN TOMP

Тканевый чемодан с большим внешним карманом. Компактный, но вместительный. Имеет металлические ребра жесткости. Стоимость — от 7000 до 10000 рублей.

Характеристики:

размер: 41x67x28

вес: 3,5 кг;

вместительность: 65 л;

цвет: синий, серый;

материал: нейлон;

защитное покрытие: нет;

кодовый замок: TSA;

количество колес: 4, колеса поворотные;

материал выдвижной ручки: металл;

ручка для переноски: есть;

отделения: внешний и внутренние карманы.

Чемодан довольно светлый, поэтому потребует более аккуратного обращения.

Чемодан PP Impreza Orlean Sweetbags

Чемодан со съемными колесами и возможностью увеличения объема. Устойчив к ударам и деформации. Цена — от 6000 до 9000 рублей.

Характеристики:

размер: 65x42x27 (31 с расширением) см;

вес: 3,7 кг;

вместительность: 74 (85 с расширением) л;

цвет: сиреневый, зеленый, серый, черный;

материал: полипропилен;

защитное покрытие: нет;

кодовый замок: есть;

количество колес: 4, колеса поворотные;

материал выдвижной ручки: металл, ручка фиксируется в нескольких позициях;

ручка для переноски: есть;

отделения: внутренний карман на молнии.

Маленькие чемоданы

Bewitching it Luggage

Маленький текстильный чемодан, который помещается под сиденьем кресла самолета. Имеет большие колеса и телескопическую ручку. Цена — от 8000 до 21000.

Характеристики:

размер: 33х45х20 см;

вес: 1,95 кг;

вместительность: 24 л;

цвет: черный;

материал: нейлон;

защитное покрытие: нет;

кодовый замок: TSA;

количество колес: 4, колеса поворотные;

материал выдвижной ручки: металл, ручка телескопическая;

ручка для переноски: есть;

отделения: внешние и внутренние карманы.

Чемодан Robinzon Madeira Plus S

Вместительный чемодан, который, тем не менее, можно взять в качестве ручной клади. Цена — от 8500 до 17000.

Характеристики:

размер: 40x55x20 см;

вес: 2,4 кг;

вместительность: 37 л;

цвет: бежевый; коричневый, синий

материал: полипропилен

защитное покрытие: нет;

кодовый замок: TSA;

количество колес: 4;

материал выдвижной ручки: металл;

ручка для переноски: есть;

отделения: внутренний карман.

Фото istockphoto.com/ArtistGNDphotography

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