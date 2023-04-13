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Сегодня, 21:00

Куда съездить в отпуск до 30 000 рублей? Советы и идеи от опытного путешественника

Варвара Скобелева
Филолог, лингвист
Дмитрий Куликов
Основатель туристической компании
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Девушка во время похода в горы с собакой
Фото Istockphoto/OLGA KAZANTSEVA

Как ни парадоксально, отпуск может стать причиной стресса. А вернее, планирование бюджета на путешествие. Но необязательно быть миллионером, чтобы провести две недели заветного отдыха вне мегаполиса.

Вместе с тревел-блогером Дмитрием Куликовым собрали топ идей для бюджетных путешествий.

Важное: мы назвали примерную сумму, которая потребуется для поездок по этим направлениям. Разумеется, у всех разные запросы и требования к транспорту, жилью и развлечениям, поэтому финальная стоимость путешествия может отличаться.

Когда лучше всего ехать в отпуск

Отдых стоит планировать на вторую половину мая, избегая «горячих дат» (начало мая, июнь).

В июне начинается сезон детских каникул, поэтому спрос на поездки сильно вырастает. Транспорт и средства размещения в это время найти крайне сложно. Если перенести отпуск не получается, лучше всего выделить время для путешествий в начале первого летнего месяца: активная пора бронирований выпадает на вторую половину июня и продолжается до конца августа.
Дмитрий Куликов
Основатель туристической компании

Покупать билеты лучше максимально заранее: желательно за 3-4 месяца до предполагаемой поездки. Но не стоит отчаиваться и тем, кто только сейчас вдохновился идеей путешествий. Даже в апреле есть шансы найти недорогие билеты — для этого можно подписаться на распродажи транспортных компаний или самостоятельно «ловить» недорогие предложения.

Если отпуск привязан к детским каникулам, избегайте популярных направлений. Помните: перелеты в праздники и выходные всегда дороже. Поэтому убедитесь, что купили билеты не на вечер пятницы или 1 мая.

Календарь с датами
Istockphoto/Kwangmoozaa

Как сэкономить на жилье и транспорте

Прежде чем перейти к направлениям путешествий, расскажем о нюансах выбора транспорта и жилья.

Если вы рассматриваете бюджетные варианты, в качестве средств передвижений лучше выбирать поезда, автобусы или автомобиль. Не стоит забывать про автобусные экскурсии и возможность аренды транспорта.
Дмитрий Куликов
Основатель туристической компании

Принцип раннего выкупа работает и здесь: билеты на поезд будут стоить значительно дешевле, если вы купите их за 1,5-2 месяца до предполагаемого путешествия.

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В качестве жилья лучше рассматривать хостелы или съемные квартиры и апартаменты. Современные хостелы очень уютны и подходят тем, кто привык к активному отдыху. Чаще всего таким путешественникам не нужен формат «все включено»: средство размещения они используют исключительно как место для сна и удобного хранения вещей. Если вы планируете отдых с ребенком, вам вполне могут подойти недорогие апартаменты. Плюс такого жилья — собственная кухня, где можно готовить самим, сократив затраты на кафе и рестораны.

Молодая пара в поезде
Istockphoto/AleksandarNakic

Итак, перейдем к направлениям путешествий.

Куда можно недорого съездить в отпуск

Русский Север

Обычно к этому направлению относят земли Карелии, Архангельской области, Коми, Вологодской и Мурманской областей. При этом само понятие Русского Севера имеет не столько географическое, сколько историко-культурное значение. Отдых в этих местах понравится тем, кто интересуется историей традиционного уклада жизни и находит красоту в необычных ландшафтах.

Мурманская область, Саяны и Кижи во время пиков не так популярны среди туристов, как курорты. Можно воспользоваться тем, что все едут на юг, и отправиться в путешествие на Север.
Дмитрий Куликов
Основатель туристической компании

Горный парк «Рускеала»
Фото Global Look Press

Кавказ

Конец весны — начало туристического сезона на Кавказе. Это лучшее время путешествий для ценителей горных видов. Увы, многие путешественники пропускают Махачкалу, сразу же отправляясь в регионы Дагестана и Домбая. Но эта столица стоит вашего внимания. Например, Джума-мечеть в Махачкале напомнит вам о Голубой мечети в Стамбуле, а центральный рынок города позволит по-настоящему окунуться в культуру региона.

На Кавказе невысокие цены на питание и жилье. В пределах 30 тысяч рублей можно найти ряд выездных экскурсий и снять квартиру в Махачкале.
Дмитрий Куликов
Основатель туристической компании
Вид на Махачкалу ночью
Istockphoto/Vladimir Zapletin

Татарстан

Если вы планируете недолгое путешествие (3-5 дней), стоит посетить Казань и близлежащие достопримечательности. Перелет из Москвы занимает всего час, при этом невозможно не заметить, как сильно этот регион отличается от остальной России. А в июне по всему Татарстану проходит праздник Сабантуй. В его программе — шумные массовые гуляния, конкурсы и эстафеты.

Посещение Татарстана для многих становится откровением.
Дмитрий Куликов
Основатель туристической компании

Мечеть «Кул-Шариф» в Казани
Фото Global Look Press

Волгоград

Обычно туристы приезжают в Волгоград, чтобы увидеть скульптуру «Родина-мать зовет!». Однако в этом городе есть множество других достопримечательностей.

Из нетривиальных маршрутов знакомства с этим регионом можно выделить историко-этнографических музей «Старая Сарепта». Сарепта — бывшая немецкая колония. Это единственная в России колония религиозного лютеранского братства гернгутеров. Во всем мире насчитывалось всего несколько десятков таких поселений. На сегодняшний день это целый архитектурный комплекс, состоящий из двадцати шести зданий. В «Старой Сарепте» регулярно проводят театрализованные экскурсии и квесты. А гурманы могут попробовать традиционную сарептскую кухню в кафе на территории комплекса.

Музей-заповедник «Старая сарепта».
sareptamuseum.ru
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