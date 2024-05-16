Как выбрать подходящий самокат для взрослого

Самокаты стали популярным средством передвижения не только для детей, но и для взрослых. Существуют разные виды этого транспорта: можно найти повседневные модели и те, что подойдут для профессионального спорта. Самокаты отлично подходят для поездок на работу, прогулок в парке или просто для преодоления расстояний, когда вам не хочется идти пешком.

Чтобы не ошибиться в модели изделия, перед покупкой стоит определить, для каких целей вам нужен самокат и на какие характеристики нужно обратить внимание.

Как выбрать модель самоката исходя из потребностей

Для ежедневных поездок

Если вы планируете использовать самокат ежедневно, вам подойдут складные модели. Ими легко управлять, и, что куда важнее, они компактные. Самокат всегда можно взять в руки. И в случае чего оставить на хранение в холле офиса, зайти в автобус или спуститься с ним в метро.

Фото istockphoto.com/martin-dm

Обратите внимание на вес изделия (он должен быть небольшим), наличие качественных тормозов и регулируемой высоты руля. Важно также заранее узнать, как правильно сложить самокат и как вернуть его в рабочее состояние.

Для прогулок в парке

Вам подойдут самокаты с более крупными колесами. Такие модели устойчивее и позволяют развить высокую скорость. Но также стоит учитывать, что чем больше диаметр колес, тем менее маневренным будет самокат. Выбирайте модель с удобной рулевой стойкой. Проверьте, чтобы нога комфортно чувствовала себя на деке (ее еще называют «подножкой»), а грипсы — специальные накладки на руль самоката — не натирали руки. Это поможет в будущем избежать усталости и дискомфорта во время прогулок.

Фото istockphoto.com/Dejan Marjanovic

Самокат для дальних поездок

Если вы планируете использовать этот транспорт для преодоления больших расстояний, вам подойдет самокат с большими колесами и алюминиевой рамой. Увеличенный диаметр колес повысит скорость передвижения, смягчит неровности дороги и сделает поездку более комфортной, а алюминиевая рама — отличное решение, если вам нужна легкость и прочность. Обратите внимание на длину деки и удобство руля для комфортной езды на длинные расстояния.

Также в этом случае можно задуматься о приобретении электросамоката. Он сэкономит ваши силы и время в пути. Стандартная модель на одном заряде может проехать около 30 километров. А если самокат нужен для езды по бездорожью, выбирайте изделие с надувными колесами: они обладают лучшей амортизацией и более устойчивы по сравнению со стандартными.

Как выбрать самокат мужчинам

Принципиальных различий между самокатами для мужчин и для женщин нет. Большинство моделей подойдет любому взрослому человеку. Но так как мужчины обычно крупнее, им стоит присмотреться к самокатам с колесами побольше. По этой же причине можно отдать предпочтение моделями с более высокой грузоподъемностью: в норме этот показатель должен примерно на 15-20 кг превышать вес райдера.

Как выбрать самокат женщинам

Зачастую женщины весят меньше мужчин, поэтому им идеально подойдут модели со средними и небольшими колесами, а также со стандартной грузоподъемностью.

Где лучше покупать самокат

Новичку довольно сложно грамотно оценить все тонкости выбора своей первой модели самоката. Гораздо лучше, если человеку в этом процессе поможет специалист-консультант. Более того, понять, какая модель подходит именно вам, проще всего в салонах, где продаются самокаты. Все изделия там можно «примерить», пощупать, настроить под себя высоту и другие характеристики. Например, руль нужно отрегулировать таким образом, чтобы он был примерно на уровне вашей поясницы.