Прокат электросамокатов в Москве: лучшие приложения

Рассказываем о самых удобных и масштабных по охвату.

Кикшеринг в Москве набирает обороты. Если в 2018 году парк столицы состоял из 3,5 тысячи прокатных самокатов, то сегодня их уже 40 тысяч. А еще — масса мобильных приложений, позволяющих взять модное и удобное транспортное средство в аренду. Можно запутаться!

Whoosh

15 тысяч самокатов во всех районах внутри МКАД, Новой Москве и Подмосковье. Добраться можно куда угодно, а приложение в этом поможет: построит пеший маршрут до ближайшего самоката, оттуда — на самокате до ближайшей парковки рядом с местом назначения, с учетом особенностей дорог и ПДД, и в конце — путь пешком от парковки до конечной точки. Пользователи предупреждают: не забывайте снимать галочку с пункта «страховка» перед каждой поездкой, если не хотите переплатить (и если вам не нужна страховка).

На чем катают:

Самокаты сервиса развивают скорость до 25 километров в час, имеют яркий фонарь для поездок в темное время суток, на полном заряде могут проехать до 30 километров.

Сколько стоит:

50 рублей за разблокировку самоката, а дальше — 7—9 рублей за минуту езды (в зависимости от спроса). Для тех, кто планирует ездить регулярно, предусмотрены тарифы-абонементы.

Юрент

При такой же масштабной зоне покрытия (Москва и Новая Москва, Подмосковье) и «автопарке» из 10 тысяч самокатов приложение позволяет взять в аренду сразу до пяти устройств — на целую семью или компанию друзей.

На чем катают:

Самокаты развивают скорость до 25 километров в час, проезжают до 30 километров на одном заряде, оснащены фонарем.

Прокат электросамокатов. Фото Global Look Press

Сколько стоит:

50 рублей за старт и от 7 рублей за каждую последующую минуту, в зависимости от спроса. Доступны абонементы.

Яндекс Go

Около 10 тысяч самокатов в пределах МКАД и в Люберцах. Есть большая вероятность того, что этот кикшеринг — уже в вашем смартфоне: чтобы арендовать самокат, нужно нажать на значок с его изображением в привычном для многих приложении «Яндекс.Go» или «Яндекс.Карты».

На чем катают:

Самокаты 2022 года выпуска с возможностью проехать на одном заряде аж до 90 километров. Оснащены держателем для телефона и беспроводной зарядкой, которая за полчаса может напитать гаджет 40 процентами заряда.

Сколько стоит:

50 рублей за разблокировку и от 7 рублей за минуту. Есть абонементы и подписки, интегрированные в систему сервисов Яндекса. Можно выбрать тариф с фиксированной оплатой до нужной точки, как если бы вы заказали такси.

Карусель

Развивающаяся сеть, чьи ярко-зеленые самокаты можно встретить в Москве и многих городах Подмосковья. Кроме самокатов на карте приложения можно найти точки аренды повербанков, чтобы заряжать телефон во время поездки.

На чем катают:

Самокаты заявлены как легкие и маневренные, способные проехать до 40 километров без подзарядки.

Электросамокаты на улицах Москвы. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Сколько стоит:

50 рублей за старт и от 7 рублей за минуту.

E-motion

В парке этого сервиса самокатов значительно меньше, чем у перечисленных выше, и встретить их в Москве можно только на ВДНХ, в «Сокольниках» и Парке 50-летия Октября. Зато всадников они дожидаются не просто на парковках, а на станциях зарядки, так что вероятность наткнуться на разряженный очень мала. А еще есть телефон круглосуточной службы поддержки клиентов, в то время как у большинства для этих целей есть только чаты, и не всегда с оперативными ответами.

На чем катают:

На полном заряде можно проехать более 30 километров — искатать все «Сокольники» или ВДНХ вдоль и поперек.

Сколько стоит:

9 рублей в минуту или 50 рублей за первые 5 минут и далее минута — 7 рублей.

Предупреждение:

Перед поездкой рекомендуем ознакомиться с правилами безопасности езды на самокате. Вот основные из них: