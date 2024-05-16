Последний звонок в 2024 году: дата, традиции и история праздника
Рассказываем, как появился праздник «Последний звонок», какие существуют традиции и как его отмечают в России и других странах.
Когда отмечается последний звонок в 2024 году
В 2024 году Минпросвещения РФ рекомендовало российским школам проводить последние звонки 24 и 25 мая (пятница и суббота). При этом каждое учебное заведение самостоятельно решает, в какой день провести торжество.
История праздника
История последнего звонка начинается с краснодарской школы № 12, директором которой был заслуженный педагог СССР Федор Федорович Брюховецкий. 23 января 1944-го в школу пришло письмо из Ленинграда, где говорилось, что ее выпускнику, Александру Мироненко, присвоили звание Героя Советского Союза. Эта новость так обрадовала коллектив, что Брюховецкий предложил устроить в честь события праздник «За честь школы», который в дальнейшем стали отмечать каждый год.
Брюховецкий увидел, какой положительный эффект на ребят оказал праздник, и решил сделать важнейшие события школьных годов традициями. Так 25 мая 1948 года, в краснодарской школе № 12 и московской школе № 182 впервые прошла торжественная линейка, посвященная окончанию учебы, а именно последний звонок.
Уже через несколько лет праздник стали отмечать в школах всего Советского Союза. А после 1971 года Министерство образования СССР включило последний звонок в список официальных мероприятий. С этого момента его стали проводить во всех советских школах.
Традиции
Для большинства школ последний звонок — это яркое и веселое торжество, с множеством интересных и запоминающихся традиций:
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Торжественная линейка. Все ученики выстраиваются у входа в школу, отдельно выходят выпускники как главные виновники торжества. Учащиеся слушают гимн, затем директор школы поздравляет ребят с окончанием учебного года, а также награждает особо отличившихся в учебе и школьной жизни учеников.
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Школьная форма. В советское время парадной формой считались платье с белым воротничком, белый фартук и банты у девочек, брюки и белая рубашка у мальчиков. В некоторых регионах России этой традиции следуют до сих пор. Но многие современные школы имеют собственную форму. Поэтому все чаще школьники отдают предпочтение более классическим вариантам.
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Праздничные ленты. Выпускники 11-го и 9-го классов на последний звонок надевают торжественные ленты с надписью «Выпускник- (год выпуска)». Ленты могут быть красного, зеленого, бордового, белого, синего цветов либо в расцветке триколора.
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Вальс. Это неотъемлемая часть торжества. Выпускники долгое время готовят танец, он может быть как классическим, так и современным.
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Звонить в колокольчик. Самая важная и торжественная часть праздника — сам звонок. Право дать последний звонок получает девочка-первоклассница и крепкий, сильный, выпускник 11-го класса. Он садит девочку на плечо и проносит вдоль всей линейки, пока она звенит в украшенный бантом колокольчик.
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Последняя песня. После последнего звонка выпускники собираются и поют песню, иногда к ним присоединяются классные руководители.
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Ответное слово выпускников. Обычно несколько мальчиков и девочек заранее готовят ответное слово. Они благодарят школу, учителей, коллектив учебного заведения за их работу и труд.
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Голуби. В некоторых школах одиннадцатиклассники символично выпускают белых голубей как символ мира, радости и светлых надежд.
Иногда выпускники подходят оригинально к празднованию последнего звонка и сами прописывают сценарий под руководством классного руководителя и директора. Например, устраивают концерты с небольшими выступлениями — песнями, танцами, стендапом.
Также есть неофициальные традиции, которые могут встречаться в разных школах. Например, выпускники закладывают «капсулу времени»: пишут на листках бумаги свои планы на 10 лет, складывают их в банку и запаивают, чтобы встретиться через десятилетие и узнать, какие мечты осуществились.
Кроме того, часто встречается такая неформальная традиция, как футболка с пожеланиями. Выпускники надевают чистые белые майки, берут маркеры и идут к учителям. Те пишут на футболках пожелания.
После торжественной части ребята обычно отправляются гулять в парки, кто-то собирается на природу или в небольшое путешествие всем классом.
Как празднуют последний звонок в других странах
За рубежом последний звонок отмечают по-другому. Но это не значит, что у них нет интересных традиций и обычаев:
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Германия. За месяц до экзаменов старшеклассники начинают более развязно вести себя с педагогами. Разговаривают на личные темы, подшучивают, раздают советы. Считается, что таким образом они сбрасывают с себя детские оковы и готовятся к переходу во взрослую жизнь.
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Норвегия. Здесь прощание со школой затягивается на несколько дней. Молодежь надевает яркие костюмы и гуляет по улицам городов, поет песни и танцует.
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Швеция и Финляндия. Выпускники в последний учебный день устраивают настоящую вечеринку в морских фуражках, на подкладке которых учителя пишут пожелания. Ребята торжественно шествуют по улицам городов, затем садятся в автобусы, где полно еды и нет алкоголя, и колесят под громкую музыку по городу. Родителям вход строго запрещен.
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Китай. Здесь принято выбрасывать из окон предметы, ассоциирующиеся с учебой, — тетради, ручки, портфели.
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Италия. Итальянские выпускники организовывают тихий ужин с учителями. Причем деньги на него они зарабатывают сами, просить помощи у родителей не принято.