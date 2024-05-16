Последний звонок в 2024 году: дата, традиции и история праздника

Рассказываем, как появился праздник «Последний звонок», какие существуют традиции и как его отмечают в России и других странах.

Когда отмечается п оследний звонок в 2024 году

В 2024 году Минпросвещения РФ рекомендовало российским школам проводить последние звонки 24 и 25 мая (пятница и суббота). При этом каждое учебное заведение самостоятельно решает, в какой день провести торжество.

История праздника

История последнего звонка начинается с краснодарской школы № 12, директором которой был заслуженный педагог СССР Федор Федорович Брюховецкий. 23 января 1944-го в школу пришло письмо из Ленинграда, где говорилось, что ее выпускнику, Александру Мироненко, присвоили звание Героя Советского Союза. Эта новость так обрадовала коллектив, что Брюховецкий предложил устроить в честь события праздник «За честь школы», который в дальнейшем стали отмечать каждый год.

Фото katerina Utorova/istockphoto.com

Брюховецкий увидел, какой положительный эффект на ребят оказал праздник, и решил сделать важнейшие события школьных годов традициями. Так 25 мая 1948 года, в краснодарской школе № 12 и московской школе № 182 впервые прошла торжественная линейка, посвященная окончанию учебы, а именно последний звонок.

Уже через несколько лет праздник стали отмечать в школах всего Советского Союза. А после 1971 года Министерство образования СССР включило последний звонок в список официальных мероприятий. С этого момента его стали проводить во всех советских школах.

Традиции

Для большинства школ последний звонок — это яркое и веселое торжество, с множеством интересных и запоминающихся традиций:

Торжественная линейка. Все ученики выстраиваются у входа в школу, отдельно выходят выпускники как главные виновники торжества. Учащиеся слушают гимн, затем директор школы поздравляет ребят с окончанием учебного года, а также награждает особо отличившихся в учебе и школьной жизни учеников.

Школьная форма. В советское время парадной формой считались платье с белым воротничком, белый фартук и банты у девочек, брюки и белая рубашка у мальчиков. В некоторых регионах России этой традиции следуют до сих пор. Но многие современные школы имеют собственную форму. Поэтому все чаще школьники отдают предпочтение более классическим вариантам.

Праздничные ленты. Выпускники 11-го и 9-го классов на последний звонок надевают торжественные ленты с надписью «Выпускник- (год выпуска)». Ленты могут быть красного, зеленого, бордового, белого, синего цветов либо в расцветке триколора.

Вальс. Это неотъемлемая часть торжества. Выпускники долгое время готовят танец, он может быть как классическим, так и современным.

Фото yulyao/istockphoto.com

Звонить в колокольчик. Самая важная и торжественная часть праздника — сам звонок. Право дать последний звонок получает девочка-первоклассница и крепкий, сильный, выпускник 11-го класса. Он садит девочку на плечо и проносит вдоль всей линейки, пока она звенит в украшенный бантом колокольчик.

Последняя песня. После последнего звонка выпускники собираются и поют песню, иногда к ним присоединяются классные руководители.

Ответное слово выпускников. Обычно несколько мальчиков и девочек заранее готовят ответное слово. Они благодарят школу, учителей, коллектив учебного заведения за их работу и труд.

Голуби. В некоторых школах одиннадцатиклассники символично выпускают белых голубей как символ мира, радости и светлых надежд.

Иногда выпускники подходят оригинально к празднованию последнего звонка и сами прописывают сценарий под руководством классного руководителя и директора. Например, устраивают концерты с небольшими выступлениями — песнями, танцами, стендапом.

Также есть неофициальные традиции, которые могут встречаться в разных школах. Например, выпускники закладывают «капсулу времени»: пишут на листках бумаги свои планы на 10 лет, складывают их в банку и запаивают, чтобы встретиться через десятилетие и узнать, какие мечты осуществились.

Фото SergeyVButorin/istockphoto.com

Кроме того, часто встречается такая неформальная традиция, как футболка с пожеланиями. Выпускники надевают чистые белые майки, берут маркеры и идут к учителям. Те пишут на футболках пожелания.

После торжественной части ребята обычно отправляются гулять в парки, кто-то собирается на природу или в небольшое путешествие всем классом.

Как празднуют последний звонок в других странах

За рубежом последний звонок отмечают по-другому. Но это не значит, что у них нет интересных традиций и обычаев: