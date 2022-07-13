Как выбрать самокат для ребенка?

Главные нюансы при покупке детского самоката.

При покупке самоката нужно учесть возраст и уровень катания ребенка. Фото Global Look

Самокат давно стал не просто игрушкой для ребенка, но и удобным спортивным инвентарем. Ведь он не только служит удобным средством передвижения, но и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и физическому развитию, так как во время катания задействуются несколько групп мышц. Также тренируются глаза, разрабатываются легкие и развивается координация. Расскажем, как выбрать самокат для ребенка.

Виды

Перед покупкой нужно определиться с моделью самоката. Для этого нужно учесть возраст и уровень катания ребенка.

Самые распространенные виды:

Трехколесный. У таких устройств спереди два колеса, а сзади — одно. Он подойдет для детей в возрасте до 5 лет. Им удобно управлять и безопасно кататься. Иногда есть отдельная ручка для взрослого.

Классический. Это стандартное двухколесное транспортное средство, предназначенное для детей старше 5 лет.

Подростковый. Классическая модель, у которой высота руля начинается от 1 метра. Он способен выдержать вес до 100 килограммов. Такой вариант подойдет для детей от 10 и старше лет.

Электросамокаты. Эти устройства нуждаются в зарядке. Для них нужно минимум физических усилий. Однако их стоимость начинается от 10 до 60 тысяч рублей. Также они подойдут только для опытных подростков.

Трюковый. Он предназначен для детей, предпочитающих экстремальный спорт. Эти самокаты низкие, но очень прочные. На них можно выполнять прыжки и кататься по наклонам. Только при покупке такого самоката, нужно брать сразу экипировку, чтобы избежать травм.

Как выбрать самокат для ребенка? Фото Global Look Press

Гибридные. Они бывают нескольких видов: кикборд (гибрид скейта и самоката), тридер (их платформа качается вперед-назад, приводя колеса в движение), внедорожники (самокаты с большими надувными колесами).

Как определиться с высотой руля?

Одним из ключевых моментов при выборе детского самоката считается определение высоты руля. Ведь во время проката ребенок должен прямо держать осанку для сохранения равновесия. В противном случае могут возникнуть и проблемы со спиной, искривление позвоночника.

К стандартным нормам относят следующие показатели (смотрите таблицу):

Возраст Размер руля 3 года 60-80 см 4-5 лет 80-100 см 6-7 лет 85-110 см

Для более точного подсчета измерьте рост своего ребенка. Затем попросите его согнуть локти и замерьте расстояние от них до стоп. К полученному результату прибавьте 5-10 сантиметров. Это и будет необходимая для него высота руля.

Для детей от 7 лет выбирайте универсальную модель с регулируемым по высоте рулем. Имейте в виду, что лучше выбрать модель с более низким рулем, чем высоким.

Из какого материала должен быть самокат?

Самокаты по материалу изготовления бывают пластиковыми (наиболее бюджетные, стоят от 1000 до 2500 рублей и подходят только для самых маленьких), стальными (стоят от 1500 — 5000 рублей, способны выдержать большие нагрузки, но могут ржаветь), алюминиевыми (достаточно легкие и при этом прочные, стоят от 3500 рублей).

При покупке детского самоката учитывайте также материал и размер колес. Их изготавливают из пластика, полиуретана и резины. Пластиковые колеса обычно используют для самых маленьких самокатов. Колеса из полиуретана очень удобны в использовании, с ними не страшны неровности и их не нужно подкачивать. Однако такие самокаты будут дорогими. Самыми популярными считаются самокаты с резиновыми колесами. Правда, их необходимо со временем подкачивать.

Как выбрать самокат для ребенка? Фото Global Look Press

Учитывать стоит и показатель жесткости колес. Для катания по асфальту достаточно жесткости 75-78А. А вот для бездорожья нужно выбирать более жесткие колеса. Для поездок на ровной поверхности смело берите модель с небольшими колесами, а вот для езды по бездорожью лучше отдать предпочтения большим.

Учитывайте и ширину деки (платформы для ног). Самым маленьким лучше выбирать с широкой декой, чтобы малыш мог ставить сразу две ноги. А вот более старшим подойдет узкие и средние деки. Платформа для ног должна быть нескользящей.

На рынке сегодня представлены различные самокаты. Обратите внимание на устройства со складным корпусом. Так вам будет удобно перевозить его в машине и хранить в квартире.

Ручки выбирайте не скользящие и мягкие на ощупь.

Если ваш ребенок впервые будет кататься или еще не такой опытный, то приобретайте сразу защитную экипировку (наколенники, налокотники и шлем).

Покупайте самокаты в проверенных магазинах и не ведитесь на скидки. По акции могут продавать бракованные варианты. Помните, что от этого зависит безопасность вашего ребенка!