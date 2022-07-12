Как правильно выбрать электросамокат

Популярность электросамокатов растет с каждым днем. Быстрые и практичные, просты в управлении и эксплуатации, для любого возраста и кошелька. Рассказываем, как выбрать оптимальный вариант.

На что обратить внимание при выборе электросамоката?

Двигатель

«Какой русский не любит быстрой езды?» — эту фразу драматурга следовало бы сделать слоганом современных любителей электросамокатов. Поэтому одними из определяющих при выборе этого транспортного средства являются именно характеристики двигателя, от которого зависит скорость и грузоподъемность. Для базовых передвижений по городу будет достаточно скорости 25-30 км/ч и мощности 250 Вт. Однако есть самокаты, разгоняющиеся до 40-50 км/ч, с электродвигателем и в 1000 ватт, которые можно отнести к полноценным участникам дорожного движения.

Точность заявленных производителем данных будет зависеть от того, кто осуществляет поездку, точнее, от его веса и стиля вождения. Чем крупнее человек и более агрессивна езда, тем больше мощности уйдет и тем меньше будет скорость по сравнению с заявленной.

Для кого Мощность Скорость Дети 50-100 Вт 5-10 км/ч Подростки 100-200 Вт 10-15 км/ч Новички 200-300 Вт 15-20 км/ч Люди весом более 80 кг 350-500 Вт 30-40 км/ч Профи 350-1000 Вт 30-80 км/ч

Обратите внимание не только на мощность, но и где расположен мотор у понравившейся вам модели — внутри колеса или отдельно, с цепным приводом. Предпочтение отдаем первым:

— не создают много шума,

— не требуют особого ухода,

- мощные,

- имеют длительный срок эксплуатации.

Аккумулятор

Чтобы поездки не омрачало беспокойство о заряде аккумулятора, выбирайте литий-полимерный (Li-Pol). Он надежен, имеет небольшой вес и внушительную емкость, до 5000 перезарядок, его хватит на 25 и более километров. Такой аккумулятор справится с минусовыми температурами и прослужит без нареканий долгие годы, производители обещают, что целых 25 лет. Возможна также установка дополнительной батареи по необходимости.

Особое внимание при покупке обращайте на производителя, он не должен быть безымянным, сам электросамокат — очень дешевым. Эта экономия ведет к печальным последствиям: может случиться возгорание или взрыв батареи. Уже отмечены подобные случаи и в России. Результат — выбитые стекла, сломанные стены и предстоящий ремонт. Берегите себя, не ориентируйтесь на дешевизну и не ведитесь на щедрость подпольных производителей.

Электросамокат. Фото Global Look Press

Вес

Вес электросамокатов варьируется от 5 до 50 кг. Чем самокат легче, тем меньше он проедет из-за слабой мощности, тем менее комфортно на нем будет передвигаться, поскольку небольшие колеса не добавят веса, но и не смогут нивелировать несовершенства дорожного покрытия. Легкий самокат сделан из недолговечных материалов и долго прослужить вам, увы, не сможет.

Оптимальный вес электросамоката — от 10 до 20 кг. Его реально переносить вручную и удобно продолжить передвижение, если подвел аккумулятор. Мужчина может поднять и 20 кг, но хрупким девушкам, возможно, стоит присмотреться к моделям полегче, в пределах 13 кг. Однако обращайте внимание на то, что чем мощнее будет электросамокат, тем он тяжелее — основной вес составляет именно аккумулятор.

Колеса

Колеса определяют безопасность и комфорт эксплуатации электросамоката. БОльшая ширина и диаметр (минимум 8-10 дюймов) обеспечат маневренность и проходимость. Чем выше дорожный просвет, тем лучше — цепляться дном, тормозить перед очередным бордюром и перетаскивать электросамокат вручную не придется. Выбирайте модели с клиренсом от 15 см. Амортизация может быть на основе пружинной и пневматической подвески, главное, чтобы сразу на двух колесах.

Литые колеса из полиуретана имеют практически неограниченный срок эксплуатации, но крайне жесткие. В отличие от них «надувные» или пневматические колеса станут гарантом комфортной езды, сгладив неровности и фактуру поверхности. Но надо помнить, что они боятся проколов, ремонт обойдется недешево. Есть еще перфорированные колеса, они весьма износостойки и создают хорошее сцепление с дорожным покрытием, но подходят исключительно для города.

Размер колес Для кого Где кататься 7 дюймов Дети Идеальные городские покрытия 8 дюймов Взрослые Город, парковые тропинки 8-10 дюймов Взрослые Универсальный вариант

Тормозная система

Система торможения имеет не последнее значение — как минимум отвечает за вашу безопасность. Поэтому она должна удобно располагаться и мгновенно срабатывать.

- Дисковые тормоза не повреждают колес, предотвращают возможность падений и переворотов при торможении. Минус в их массивности и сложности регулировки.

- Ободной, «клещевой» или ручной вид тормозов тоже весьма удобен. Колесо просто зажимается при нажатии, и движение останавливается.

- Однако, самый лучший — рекуперативный, то есть тот, который еще и энергию сохраняет. Он создает плавное, комфортное, безопасное торможение. Но минус есть и у него — это цена.

- Из дешевых вариантов можно обратить внимание на тормоз типа «крыло» или ножной, который попутно защитит от грязи, вылетающей в сырую погоду из-под колеса. Такая система торможения подойдет для спокойных городских поездок.

Электросамокат. Фото Global Look Press

Производитель и цена

Выбор электросамокатов действительно огромен, все зависит исключительно от ваших потребностей и возможностей. Есть весьма недорогие, легкие и удобные, есть мощные, увесистые и дорогостоящие. Представляем вашему вниманию небольшой образ наиболее востребованных к покупке моделей от компаний Halten, Ninebot и лидера в этом сегменте Xiaomi.

Помимо бренда, стоит обращать внимание на страну производства, поскольку одни и те же электросамокаты могут быть произведены абсолютно в разных странах, что непременно скажется на качестве сборки.

Модель электросамоката Мощность/емкость Скорость Максимальная дальность Вес Вес райдера Диаметр колеса Цена Ninebot KickScooter Max G30P 350 Вт/15,3 А До 30 км/ч До 65 км 19,2 кг До 100 кг 10 дюймов 59 990 руб. Xiaomi Mijia M365 Pro 300 Вт/12,8 А До 25 км/ч До 45 км 14,2 кг До 100 кг 8,5 дюйма 37 890 руб. Halten RS-03 v.2. 2600 Вт/24 А До 70 км/ч До 60 км 37 кг До 150 кг 11 дюймов 139 900 руб. Xiaomi Mi Electric Scooter 1S 275,4 Вт/7,65 А До 25 км/ч До 30 км 12,5 кг До 100 кг 8,5 дюйма 25 200 руб. Mizar IVORY 250 Вт/5,8 А До 25 км/ч До 15 км 9 кг До 120 кг 6,5 дюйма 16 990 руб.

Как выбрать удобный электросамокат?

Помимо общих опций, в комплектации могут быть дополнения, которые обеспечат максимальный комфорт и удовольствие от поездок на электросамокате.

— Складные электросамокаты имеют огромное преимущество — их можно компактно сложить для транспортировки или зарядки.

— Регулировка руля — еще одна очень полезная и желательная опция, с помощью которой вы подстроите электросамокат под себя или сделаете более компактным для транспортировки и зарядки. Это же касается и складывающихся рукояток.

— Наличие сиденья необязательно, но весьма удобная штука для тех, кто передвигается на электросамокате много и регулярно. На таком агрегате можно съездить в магазин за продуктами или на тренировку и обратно, удобно расположив спортивную сумку.

— Верхом преимуществ станет дисплей, фиксирующий показания скорости, заряд аккумулятора, пробег и прочие данные. Наличие круиз-контроля тоже облегчит жизнь рядовому любителю электросамоката и обеспечит максимум комфорта при передвижении без особых усилий.

— Наличие в комплектации задних огней и передних фар — безусловный плюс: не придется их докупать. Это также важный элемент вашей безопасности, которым пренебрегать не стоит.

Электросамокат. Фото Global Look Press

Как выбрать недорогой самокат?

Все, что было описано ранее, относится в первую очередь к качеству электросамокатов. Купив тот, что соответствует всем требованиям, вы сможете наслаждаться поездками и безукоризненным процессом эксплуатации. Но все качественное стоит соответствующих денег. Если вы не готовы тратиться на все изыски, будьте еще более внимательны, подбирая подходящую модель.

Самый простой вариант, на который стоит обратить внимание в целях экономии, — это городские модели весом 13-15 кг и скоростью в пределах 30 км/ч. Такие варианты подойдут для относительно коротких поездок, поскольку заряд продержится как раз не более тех самых тридцати километров. Они предусмотрительно удобны для транспортировки в общественном транспорте или машине. Тот самый вариант, когда вы решили покататься в парке или доехать от дома до станции метро и обратно.

Если вы ставите более масштабные цели, не скупитесь. Иначе придется доплачивать потом, а поездки принесут не радость, а сплошные переживания.

Как выбрать электросамокат для ребенка?

Отличия между детскими и взрослыми электросамокатами, разумеется, есть, и они существенны.

Электросамокаты для взрослых:

- рассчитаны на большую грузоподъемность, вплоть до 120 кг,

- выполнены в идеале из нержавеющей стали,

- имеют более высокую мощность, скорость и проходимость,

- функциональны, могут складываться для перевозки в машине или общественном транспорте,

- выполняются из качественных материалов,

- выглядят стильно.

Детские варианты яркие и красочные, созданы для развлечения, особой функциональной нагрузки не несут, заменяют обычный самокат или велосипед и на долгие путешествия не рассчитаны. Они:

- просты в исполнении,

— компактны,

- весят не более 10 кг,

- сами выдерживают до 70 кг,

- не обладают большой скоростью, 15 км/ч — это максимум.

Какой бы электросамокат вы ни выбрали, обязательно сделайте тест-драйв перед приобретением во избежание разочарований и последующих претензий к продавцу.