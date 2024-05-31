В Геленджике пройдут забеги IRONLADY и STARKIDS

2 июня в Геленджике пройдут традиционные женский и детский забеги IRONLADY и STARKIDS в рамках фестиваля IRONSTAR Геленджик-2024. Девушки пробегут 5 км по главной набережной города, а юные спортсмены преодолеют дистанции 500 м и 1000 м в зависимости от возраста.

По новой традиции IRONLADY первыми стартуют профессиональные спортсменки кластера «Элита», вдохновляя остальных участниц на спортивные достижения. На финише всех девушек наградят медалью, а также вручат цветы — это уникальная особенность старта.

Юные атлеты в возрасте от 0 до 6 лет преодолеют дистанцию 500 м, а спортсмены постарше — от 7 до 12 лет — 1000 м. Самые маленькие спортсмены смогут «пробежать» дистанцию на руках у родителей или в коляске. Перед стартом участников ждет заряжающая разминка вместе с аниматорами в костюмах популярных героев. На финише каждому маленькому бегуну вручат памятную медаль.

Следующие старты IRONLADY и STARKIDS пройдут в Тюмени — 16 июня, в Завидово — 29 июня, в Екатеринбурге — 13 июля, в Нижнем Новгороде и Сочи — 4 августа и 4 октября соответственно.

IRONLADY — единственный забег для девушек от 14 лет, который проходит в самых живописных уголках России и объединяет любительниц спорта с разным физическим уровнем подготовки. STARKIDS — детский забег с веселыми конкурсами и развлекательной программой.