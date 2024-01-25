Как разносить тесные ботинки за полчаса
Покупка без примерки, неправильная размерная сетка в онлайн-магазине, слишком жесткий материал — существует множество причин, почему у человека может оказаться обувь, которая немного жмет. К счастью, существуют экспресс-методы разнашивания тесных ботинок.
С помощью кипятка
Способ универсальный: от тепла размягчаются как натуральные, так и искусственные материалы.
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Возьмите термостойкий зип-пакет.
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Вскипятите воду, залейте ее в пакет.
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Убедитесь, что пакет плотно закрыт, затем положите его в обувь так, чтобы прогревалась жмущая часть обуви.
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Оставьте пакет в ботинке на 15-20 минут.
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Достаньте пакет, наденьте толстый носок и разнашивайте пару, активно шевеля пальцами.
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Если вы не удовлетворены результатом, повторите процедуру после остывания обуви.
С помощью льда
Когда вода замерзает, она расширяется. Эту особенность можно использовать, чтобы разносить неудобные ботинки. Метод действует на натуральную кожу и на кожзам высокого качества.
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Положите полиэтиленовый пакет в ботинок так, чтобы его край доставал до носка.
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Залейте в пакет воду.
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Уберите обувь в морозилку до полного застывания льда.
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Когда лед полностью застынет, достаньте ботинки и выньте пакеты со льдом, когда они немного подтают.
С помощью фена
Этот способ идеален для кожи, кожзама и замши. Здесь, как и в первом методе, используется тепло.
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Наденьте плотный толстый носок.
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Обуйтесь.
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Начните прогревать обувь феном на самом горячем режиме.
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Грейте обувь, пока ногам не станет очень жарко. Если воздух из фена слишком горячий, можно вставить в обувь колодку или любой другой твердый предмет.
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Чтобы усилить эффект, активно шевелите пальцами во время распаривания.
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После процедуры кожаную обувь нужно смазать жирным кремом для обуви.
С помощью спирта
Если обувь жмет пальцы, то особенно эффективен спирт. Такой метод хорошо подходит для обуви из плотной лакированной кожи. Обратите внимание, что такой способ не подойдет для замши.
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Приготовьте спиртовой раствор: 1 часть спирта на 1 часть воды.
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Если спирта под рукой нет, можно взять водку, одеколон или другую спиртосодержащую жидкость.
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Нанесите жидкость на проблемную зону с внутренней стороны. Можно использовать пульверизатор.
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Наденьте обувь на плотный носок и активно ходите в ней, пока спирт не высохнет.