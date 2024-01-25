Как разносить тесные ботинки за полчаса

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Покупка без примерки, неправильная размерная сетка в онлайн-магазине, слишком жесткий материал — существует множество причин, почему у человека может оказаться обувь, которая немного жмет. К счастью, существуют экспресс-методы разнашивания тесных ботинок.

С помощью кипятка

Способ универсальный: от тепла размягчаются как натуральные, так и искусственные материалы.

Возьмите термостойкий зип-пакет. Вскипятите воду, залейте ее в пакет.

Фото www.istockphoto.com/ablokhin

Убедитесь, что пакет плотно закрыт, затем положите его в обувь так, чтобы прогревалась жмущая часть обуви. Оставьте пакет в ботинке на 15-20 минут. Достаньте пакет, наденьте толстый носок и разнашивайте пару, активно шевеля пальцами. Если вы не удовлетворены результатом, повторите процедуру после остывания обуви.

С помощью льда

Когда вода замерзает, она расширяется. Эту особенность можно использовать, чтобы разносить неудобные ботинки. Метод действует на натуральную кожу и на кожзам высокого качества.

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Положите полиэтиленовый пакет в ботинок так, чтобы его край доставал до носка. Залейте в пакет воду. Уберите обувь в морозилку до полного застывания льда. Когда лед полностью застынет, достаньте ботинки и выньте пакеты со льдом, когда они немного подтают.

С помощью фена

Этот способ идеален для кожи, кожзама и замши. Здесь, как и в первом методе, используется тепло.

Наденьте плотный толстый носок. Обуйтесь. Начните прогревать обувь феном на самом горячем режиме. Грейте обувь, пока ногам не станет очень жарко. Если воздух из фена слишком горячий, можно вставить в обувь колодку или любой другой твердый предмет.

Фото www.istockphoto.com/Kanawa_Studio

Чтобы усилить эффект, активно шевелите пальцами во время распаривания. После процедуры кожаную обувь нужно смазать жирным кремом для обуви.

С помощью спирта

Если обувь жмет пальцы, то особенно эффективен спирт. Такой метод хорошо подходит для обуви из плотной лакированной кожи. Обратите внимание, что такой способ не подойдет для замши.

Фото www.istockphoto.com/Henadzi Pechan