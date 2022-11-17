Как выбрать удобную зимнюю обувь, которая не навредит стопам

Из-за скользких дорог нагрузка на ноги увеличивается.

Смена сезонной обуви — это всегда дополнительная нагрузка на стопы. Особенно непросто ногам зимой. Порой нам приходится специально менять походку и постановку стопы, чтобы не поскользнуться и не упасть.

Защитить ступни от повышенных нагрузок и травм поможет удобная зимняя обувь. Рассказываю, на что обращать внимание при ее покупке.

Размер с запасом

Обычно к концу дня ноги слегка отекают. Эта проблема особенно знакома тем, кто работает в офисе или много времени проводит на ногах. Лучше всего примерять обувь во второй половине дня, так вы точно не ошибетесь с размером. Покупать ботинки впритык и надеяться, что со временем они станут свободнее, не стоит.

Рекомендуется сразу подобрать пару с маленьким запасом по размеру. Желательно, чтобы расстояние от первого пальца до края обуви составляло 0,5-1 см. Когда туфли сильно сдавливают определенные участки стопы, ухудшается кровообращение.

Уверенная устойчивость

Обувь на высоких каблуках вредит стопам, коленям и позвоночнику. Конечно, зимой ходить в ней по улице проблематично, на это мало кто отважится. Зато многие девушки точно используют каблуки как сменную обувь на работе, обеспечивая стресс всему организму в течение дня. Ношение подобной обуви разрушает межпозвонковые диски, увеличивает вероятность появления плоскостопия и провоцирует деформацию пальцев.

Любая обувь, в том числе зимняя, должна иметь небольшой устойчивый каблук высотой 2-4 см. В таком случае она поможет защитить ступни, в частности пятку, от нагрузок.

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Нормальная амортизация

Модели с полностью плоской подошвой не подходят для активного повседневного использования. С ортопедической точки зрения не рекомендуется носить те же угги зимой или балетки летом.

Обувь с плоской подошвой недостаточно защищает стопы от ударных нагрузок. Особенно страдает пяточная область, которая из-за отсутствия каблука становится уязвимой.

Такие модели могут спровоцировать развитие плоскостопия и плантарного фасциита (воспаление соединительной ткани). Конечно, для зимы требуется устойчивая подошва. В ее составе должны быть такие нескользящие материалы, как полиуретан, ПФХ и т. п.

Правильная форма

Слишком узкий мыс обуви может негативно отражаться на кровообращении. В результате ношения туфель с носом, который сдавливает передний отдел стопы, нередко появляются вросшие ногти и мозоли.

Ботинки с мягким задником, твердой колодкой и подошвой увеличивают вероятность травматизации при движении. Из-за подобной неправильной обуви нередко формируются завалы стоп, меняется пронация, появляются косолапость и плоскостопие.

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Для нормального повседневного использования нужно покупать обувь с широким мысом и колодкой, которая достаточно сгибается в переднем отделе под углом не менее 45 градусов. Эти параметры важны для сохранения естественной походки. Проверьте, чтобы задник ботинок был формоустойчивым — в таком случае нога будет надежно зафиксирована.

«Дышащий» материал

При покупке обуви изучайте состав понравившейся модели. Отлично, если при ее изготовлении использовались натуральные и «дышащие» материалы. В ситуации, когда ботинки сделаны из настоящей кожи и кожзаменителя, уточняйте их соотношение.

Выбранная вами модель должна сохранять нормальный влаго- и теплообмен. Проверьте, написано ли что-то об этом параметре на этикетке, или уточните у консультанта.

Итак, небольшой каблучок высотой 2-4 см, широкий мыс, гибкая в области переднего отдела стопы колодка, формоустойчивый задник — рекомендуемые элементы для зимних ботинок. Все эти параметры свойственны ортопедической обуви, носить которую максимально комфортно. Такие изделия повышают устойчивость во время ходьбы, поддерживают стопы в анатомически правильном положении и защищают их от ударных нагрузок.

Для зимы нужна обувь, способная сохранить нормальную биомеханику походки и защитить от травм. Ступни и так каждый день подвергаются колоссальной нагрузке, когда работают в качестве амортизаторов опорно-двигательной системы. Из-за неправильной обуви они не справляются с этой функцией, в результате чего нередко развиваются ортопедические заболевания или случаются травмы. Относитесь к выбору обуви ответственно и покупайте те модели, которые могут обеспечить удобство и комфорт при каждом шаге.