Как сделать так, чтобы обувь не скользила: 6 полезных лайфхаков

Зимой в пути на работу или учебу нередко приходится преодолевать препятствия в виде ледяной корки на тротуарах. Даже самые осторожные люди могут упасть и получить серьезные травмы. А если ко всему прочему у ботинок скользящая подошва, то падения практически не избежать. Делимся 6 полезными лайфхаками, которые помогут решить проблему.

Как выбрать правильную зимнюю обувь

Самый простой и эффективный способ обезопасить себя от падений — это выбрать правильную зимнюю обувь. Она должна быть не только теплой, но и устойчивой. Никаких высоких шпилек, только надежный невысокий каблук или низкая мягкая подошва из резины, каучука, полиуретана или термоэластопласта.

Протектор обуви должен быть рельефным, чтобы обеспечивать должное сцепление с поверхностью и не скользить. Чем ярче выражен протектор, тем лучше.

Фото Светлана Возмилова, Global Look Press

Также можно приобрести специальные «шипованные» ботинки. У них массивная подошва, в которой спрятан специальный механизм, выдвигающий шипы в нужный момент. В действие его приводит рычажок, расположенный на боковой или задней части подошвы. Выглядит «шипованная» обувь довольно эстетично, но есть один большой минус — дороговизна. Цена одной пары ботинок может достигать 25 тысяч рублей.

Что делать, чтобы обувь не скользила: 6 простых способов

Купить съемные накладки от скольжения

Если вы все же купили скользящую обувь, то решить проблему можно с помощью специальных съемных накладок от скольжения. Их еще называют ледоступами. Это аккуратная металлическая или резиновая накладка с держателями и с небольшими шипами из металла. Она легко снимается и надевается. Еще один большой плюс — долговечность и компактность. Накладками может пользоваться вся семья, они спокойно поместятся даже в маленькой сумочке.

Специализированные магазины предлагают как съемные ледоступы, так и накладные. Главное — быть внимательным и не ошибиться с выбором, так как у накладок есть размерный ряд.

Фото IMAGO/Jan Eifert, Global Look Press

Однако у ледоступов есть один большой недостаток. Их неэстетичный внешний вид. На фоне аккуратной обуви в городской среде они смотрятся несуразно.

Обратиться к обувному мастеру

Провести апгрейд зимней обуви можно в мастерской. Мастер углубит протекторы или наклеит полиуретановые/резиновые набойки и наклейки на подошвы, а также может приделать шипы. Стоимость услуги небольшая, от 1000 рублей за одну пару. Это сэкономит время и силы. Главное, найти хорошего проверенного мастера, который не испортит обувь.

Фото Heiner Heine, Global Look Press

Использовать строительный клей

Протекторы на ровной подошве мужских или женских ботинок можно смастерить самостоятельно. Достаточно взять высококачественный строительный клей, цена которого до 1000 рублей.

Фото amalkhan / Autodesk

Для начала следует обезжирить подошву, подождать, пока она подсохнет, и нанести полоски клея. Когда все высохнет, нанести еще один слой, чтобы «самодельные» протекторы были более рельефными. Для надежности можно после нанесения клея легонько окунуть подошву в песок и подождать, пока все затвердеет. Прослужат такие протекторы недолго — меньше месяца.

Купить обувной спрей против скольжения

В магазинах есть специальные спреи, которые снижают скольжение. Они создают абразивное покрытие на подошве. Наносится средство каждый раз, как только вы собираетесь выйти на улицу. Высохнет покрытие через 30 минут после нанесения. Стоимость спрея — от 1000 рублей.

Приклеить наждачку или лейкопластырь

Еще один «народный» способ сделать обувь нескользкой — приклеить наждачку. Возьмите небольшой лист наждачки с крупным «зерном», вырежьте из нее кусочек по форме подошвы и приклейте к поверхности. Перед этим тщательно обезжирьте подошву. Продержится наждачка несколько дней. По стоимости выйдет 200-250 рублей.

Если под рукой совсем ничего нет, а гололед застал врасплох, поможет рулонный лейкопластырь. У него более шероховатая поверхность. Просушите подошву и наклейте крест-накрест полоски лейкопластыря. Справиться с такой задачей сможет даже ребенок.

Через пару часов лейкопластырь отвалится, но этого времени хватит, чтобы успеть дойти до дома или работы. Обойдется такое спасение недорого, около 50 рублей.

Саморезы

Это, пожалуй, самый беспощадный лайфхак. Возможно, вам придется распрощаться с обувью, если вы сделаете что-то не так. Поэтому тем, кто не владеет инструментами, лучше не рисковать.

Сделать самодельные шипованные ботинки можно с помощью саморезов. Стоят они недорого, в среднем 200-250 рублей. Подходит такой способ только для обуви с толстой подошвой.

Фото «СЭ»

Возьмите саморезы и аккуратно вкрутите их в подошву, чтобы не проткнуть ее насквозь. Заранее сравните длину саморезов и толщину подошвы. Если дома нет подходящих, а в магазин идти не хочется, возьмите то, что есть. Длинные саморезы всегда можно укоротить пассатижами.