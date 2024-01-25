Где смотреть северное сияние в России

Полярное сияние — это результат взаимодействия магнитного поля Земли с заряженными частицами солнечного ветра. Такое природное явление бывает не только северным, но и южным (его видно с Антарктиды). Обычно северное сияние появляется за Полярным кругом, но при сильных магнитных бурях его можно видеть в Центральной части России и даже на юге.

Организатор путешествий Антон Баранов рассказал о том, где можно посмотреть северное сияние, не выезжая из страны.

Кольский полуостров

Мурманская область всегда лучше приспособлена для туристов — охотников за сиянием. Сюда можно добраться из разных точек России поездом или самолетом, остановиться в гостинице и отправиться ловить сияние на арендованной машине.

Есть возможность посмотреть на северное сияние в составе тургруппы. В этом есть свои плюсы. Например, многие организаторы обещают повторный выезд «на охоту», если первый раунд оказался неудачным. Это важно, поскольку, во-первых, северное сияние появляется не каждый день. Во-вторых, Мурманск — откровенно не солнечный город. А за тучами полярного сияния не видно.

Фото www.istockphoto.com/ArisSu

При планировании самостоятельной поездки нужно учесть погодные условия, свериться с прогнозом сияния (например, здесь) и приготовиться к поездке по полуострову.

Республика Карелия

Сияние лучше всего видно на севере региона, например из национального парка Паанаярви. Карелия популярна у туристов, поэтому сложностей с тем, чтобы добраться до пункта назначения, не возникнет.

Северное сияние возможно посмотреть и в других местах. Главное — отъехать от населенного пункта на 10-15 км. Иначе искусственное освещение не даст насладиться северным сиянием.

Фото www.istockphoto.com/Mumemories

Республика Коми

Усинск, Инта, Воркута — города, в которых полярное сияние можно увидеть даже днем. Добраться до них проще всего из Москвы. Туристическая инфраструктура в республике только начинает развиваться, поэтому самостоятельные поездки могут вызвать трудности. В частности, есть риск не найти место в гостинице или даже заблудиться в тундре.

На поездку лучше заложить не менее трех дней, чтобы увеличить шансы увидеть северное сияние во всей красе.

Чукотский автономный округ

Добраться до Чукотки можно самолетом из Москвы, Хабаровска и Магадана (кстати, в Магаданской области тоже можно увидеть сияние, если повезет с погодой). Смотреть на природное явление лучше всего за городом, хотя и в населенных пунктах его тоже можно увидеть.

Даже если не повезет с погодой, Чукотка — тот регион, в который стоит приехать за впечатлениями: например, увидеть китов и познакомиться с бытом коренного населения. Только стоит понимать, что за один раз собрать все впечатления не получится.

При поездке на Чукотку лучше выбрать тур.

Фото www.istockphoto.com/Olga Murasheva

Ямало-Ненецкий автономный округ

Северное сияние можно увидеть как в центре региона, городе Салехарде, так и в других городах, таких как Ноябрьск, Нарьян-мар, Лабытнанги и так далее. В ЯНАО можно добраться самолетом из Москвы.

В этом регионе северное сияние бывает до 200 дней в году и отличается большим разнообразием цветов. Как и в других местах, любоваться лучше за городом.

Для фотографий можно использовать как профессиональный фотоаппарат, так и смартфон. Чтобы запечатлеть полярное сияние, нужно запастись штативом, иначе изображение может получиться нечетким. А из-за того, что ждать порой приходится по несколько часов, стоит взять с собой переносные зарядные устройства.