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17 марта, 18:45

Эксперт рассказала, на что обращать внимание при выборе обуви для ребенка

Ольга Стрельникова
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Детские ножки.
Фото Freepik/pressfoto

Представитель российского производителя обуви Ника Доманина специально для «СЭ» рассказала, как правильно подбирать обувь детям. По словам специалиста, обязательно стоит учитывать несколько важных факторов: сезон, производитель, материал, размер и подошва, а точнее небольшой каблучок. «Натуральная кожа — это единственный гипоаллергенный и дышащий материал, который не вредит детским ножкам. Со временем изделие примет форму стопы, и в нем будет комфортно», — подчеркнула эксперт.

Большая ошибка, по словам Ники Доманиной, покупать обувь не по сезону и «на вырост». Последняя попросту не держится на ноге, нарушает кровообращение, может способствовать неправильному развитию стопы и травмам, а меховые ботинки или войлочные валенки при плюсовых температурах приведут к перегреву. «Для демисезонного времени хорошим вариантом подклада будет натуральная байка. Для лета выбирайте сандалии с закрытым носом и жесткой пяткой. Обувь без задника может оказаться травмирующей для детской ноги», — предостерегла специалист.

Также представитель обувной компании отметила, что малышам лучше покупать модели с каблучком — он равномерно распределит нагрузку на стопу и поможет сохранить равновесие. «Для детей постарше подойдет обувь на плоской подошве и супинатором внутри — анатомическая стелька поддерживает правильное развитие стопы. В подростковом возрасте можно отказаться от супинатора и перейти на модели с небольшим квадратным устойчивым каблучком (для девочек)», — пояснила эксперт.

В завершение Ника Доманина порекомендовала выбирать производителей, проверенных временем и несколькими поколениями. «В России таких компаний не много, но все они могут похвастаться качеством продукции и актуальным дизайном», — подытожила она.

Ранее мы рассказывали, чем папе занять детей на досуге.

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