«Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2024 году: дата, программа и место проведения

Фестиваль «Алые паруса» — один из самых масштабных и впечатляющих праздников, которые проходят в столице на Неве. Каждый год торжество привлекает внимание тысяч зрителей и дарит незабываемые впечатления. 2024 год не станет исключением.

О том, когда и где состоится главный праздник выпускников, откуда пошла традиция его отмечать и как стать гостем торжества, читайте в материале «СЭ».

Что такое «Алые паруса»

«Алые паруса» — масштабный праздник для выпускников, учителей и их родителей. Мероприятие ежегодно проводится в июне, а в программу традиционно входят концерт, пиротехническое шоу и, конечно же, появление бригантины с алыми парусами.

История фестиваля «Алые паруса»

Фестиваль «Алые паруса» впервые провели в 1968 году. Тогда он состоял из концертных номеров, конкурсов для выпускников и появления парусника. Мероприятие так понравилось петербуржцам, что его стали проводить каждый год. Но в 1979 году фестиваль отменили из-за опасности большого скопления народа в одном месте. Ходили слухи, что это случилось из-за того, что СССР активно готовился к Олимпиаде-1980. Но несмотря на запрет, «Алые паруса» в неформальной обстановке продолжали проходить в Сестрорецке.

Фото Zoya_Avenirovna/istockphoto.com

В 2005 году было решено вернуть былое величие фестивалю. С тех пор праздник стал отмечаться ежегодно. Ему даже не помешала пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году — тогда «Алые паруса» проводились в онлайн-формате.

Дата и место проведения фестиваля «Алые паруса» в 2024 году

Вице-губернатор города Борис Пиотровский заявил, что фестиваль «Алые паруса» в 2024 году пройдет 28 июня в очном формате. Но при условии, что не произойдет каких-либо эпидемиологических изменений.

Местами проведения праздника традиционно остались Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, Дворцовая набережная, расположенная в центре города по левому берегу Невы, а также Петропавловская крепость и Стрелка Васильевского острова.

Программа «Алых парусов» в 2024 году

Каждый год торжество становится все более технологичным, зрелищным и масштабным. В его основу закладываются разные концепции. Например, в 2023 году лейтмотивом праздника стали сразу три события: Год педагога и наставника, 55-летний юбилей фестиваля, 320-летие со дня основания Санкт-Петербурга. Все это постарались отразить в программе «Алых парусов».

Организаторы шоу держат в тайне подробности мероприятия этого года, но уже известна тематика предстоящего праздника — Год семьи.

Фото DimaBerkut/istockphoto.com

Программа «Алых парусов» традиционно делится на две части — концерт и пиротехническое музыкальное шоу в акватории Невы. Расписание мероприятия каждый год примерно одинаковое:

Концерт на Дворцовой площади с участием популярных российских исполнителей.

Световое шоу на Неве, салют и появление бригантины «Россия» с алыми парусами (маршрут: Троицкий мост — Эрмитаж — разворот у Дворцового моста — Троицкий мост).

Продолжение концерта.

Как попасть на «Алые паруса»

Существует три способа, как оказаться на одном из самых ярких праздников Северной столицы:

Быть выпускником, его родителем или учителем. Пригласительные билеты по традиции выдаются выпускникам 11-х классов петербургских школ. Дополнительно могут дать еще один билет, по которому посетить торжество сможет родитель или другой близкий человек. Учителя также становятся гостями праздника и сопровождают свой класс. Получить пригласительные могут и выпускники других регионов, но все будет зависеть от количества участников из Петербурга.

Пойти в качестве волонтера. За несколько недель до фестиваля объявляется набор волонтеров. Однако гарантий, что они смогут полностью посмотреть шоу, нет. Потому что добровольцы приходят на мероприятие для работы.

Пойти туда, где будет видно шоу и салют. Это могут быть террасы, балконы заведений на берегу Невы, набережные, отели с видом на реку.

Стоит отметить, что билеты на фестиваль «Алые паруса» не продаются. Предложения о покупке пригласительных билетов в интернете и социальных сетях — уловки мошенников.

Откуда смотреть «Алые паруса» в 2024 году

Набережные и мосты

Дворцовая набережная, территория Петропавловской крепости, стрелка Васильевского острова, Троицкий и Дворцовый мосты, скорее всего, будут закрыты. Остальные места останутся доступны.

Фото Zoya_Avenirovna/istockphoto.com

Самые популярные места для просмотра водной части фестиваля:

Адмиралтейская набережная;

Пироговская набережная;

Университетская набережная;

Петровская набережная;

Английская набережная;

Набережная Лейтенанта Шмидта;

Благовещенский мост;

Литейный мост;

Биржевой мост.

Рекомендуем приходить на место за несколько часов до начала мероприятия.

Террасы, балконы заведений на берегу реки

Заведений с видом на акваторию Невы не так много. Поэтому нужно заранее позаботиться о бронировании столика. Также следует знать, что некоторые рестораны могут попросить депозит в этот день.

Поездка на теплоходе

Во время фестиваля круизные компании предлагают гостям посмотреть за представлением с воды. Однако количество судов в праздничную ночь очень ограничено. Это связано с тем, что большая часть акватории Невы перекрывается. Поэтому билет также стоит приобретать заранее.

Жилые дома, отели

Можно поискать апартаменты в аренду или снять номер в отеле с видом на набережную. Но стоит учитывать, что номеров и жилья в праздничный день будет не так уж много, а их цена будет в разы больше.

Трансляция на ТВ или в социальных сетях

Если нет возможности приехать в Санкт-Петербург, то можно посмотреть трансляцию праздника по телевизору или в социальных сетях. Обычно мероприятие транслируется и на некоторых федеральных каналах.