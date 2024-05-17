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Алые паруса в 2024 году в Санкт-Петербурге: дата и место — как попасть
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

6 мин.

«Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2024 году: дата, программа и место проведения

Мария Маковей
Автор
Фестиваль «Алые Паруса».
Фото TatianaMironenko/istockphoto.com
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Фестиваль «Алые паруса» — один из самых масштабных и впечатляющих праздников, которые проходят в столице на Неве. Каждый год торжество привлекает внимание тысяч зрителей и дарит незабываемые впечатления. 2024 год не станет исключением.

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О том, когда и где состоится главный праздник выпускников, откуда пошла традиция его отмечать и как стать гостем торжества, читайте в материале «СЭ».

Что такое «Алые паруса»

«Алые паруса» — масштабный праздник для выпускников, учителей и их родителей. Мероприятие ежегодно проводится в июне, а в программу традиционно входят концерт, пиротехническое шоу и, конечно же, появление бригантины с алыми парусами.

История фестиваля «Алые паруса»

Фестиваль «Алые паруса» впервые провели в 1968 году. Тогда он состоял из концертных номеров, конкурсов для выпускников и появления парусника. Мероприятие так понравилось петербуржцам, что его стали проводить каждый год. Но в 1979 году фестиваль отменили из-за опасности большого скопления народа в одном месте. Ходили слухи, что это случилось из-за того, что СССР активно готовился к Олимпиаде-1980. Но несмотря на запрет, «Алые паруса» в неформальной обстановке продолжали проходить в Сестрорецке.

Бригантина с алыми парусами плывет по Неве
Фото Zoya_Avenirovna/istockphoto.com

В 2005 году было решено вернуть былое величие фестивалю. С тех пор праздник стал отмечаться ежегодно. Ему даже не помешала пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году — тогда «Алые паруса» проводились в онлайн-формате.

Дата и место проведения фестиваля «Алые паруса» в 2024 году

Вице-губернатор города Борис Пиотровский заявил, что фестиваль «Алые паруса» в 2024 году пройдет 28 июня в очном формате. Но при условии, что не произойдет каких-либо эпидемиологических изменений.

Местами проведения праздника традиционно остались Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, Дворцовая набережная, расположенная в центре города по левому берегу Невы, а также Петропавловская крепость и Стрелка Васильевского острова.

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Программа «Алых парусов» в 2024 году

Каждый год торжество становится все более технологичным, зрелищным и масштабным. В его основу закладываются разные концепции. Например, в 2023 году лейтмотивом праздника стали сразу три события: Год педагога и наставника, 55-летний юбилей фестиваля, 320-летие со дня основания Санкт-Петербурга. Все это постарались отразить в программе «Алых парусов».

Организаторы шоу держат в тайне подробности мероприятия этого года, но уже известна тематика предстоящего праздника — Год семьи.

Корабль и салют
Фото DimaBerkut/istockphoto.com

Программа «Алых парусов» традиционно делится на две части — концерт и пиротехническое музыкальное шоу в акватории Невы. Расписание мероприятия каждый год примерно одинаковое:

  • Концерт на Дворцовой площади с участием популярных российских исполнителей.
  • Световое шоу на Неве, салют и появление бригантины «Россия» с алыми парусами (маршрут: Троицкий мост — Эрмитаж — разворот у Дворцового моста — Троицкий мост).
  • Продолжение концерта.

Как попасть на «Алые паруса»

Существует три способа, как оказаться на одном из самых ярких праздников Северной столицы:

  • Быть выпускником, его родителем или учителем. Пригласительные билеты по традиции выдаются выпускникам 11-х классов петербургских школ. Дополнительно могут дать еще один билет, по которому посетить торжество сможет родитель или другой близкий человек. Учителя также становятся гостями праздника и сопровождают свой класс. Получить пригласительные могут и выпускники других регионов, но все будет зависеть от количества участников из Петербурга.
  • Пойти в качестве волонтера. За несколько недель до фестиваля объявляется набор волонтеров. Однако гарантий, что они смогут полностью посмотреть шоу, нет. Потому что добровольцы приходят на мероприятие для работы.
  • Пойти туда, где будет видно шоу и салют. Это могут быть террасы, балконы заведений на берегу Невы, набережные, отели с видом на реку.

Стоит отметить, что билеты на фестиваль «Алые паруса» не продаются. Предложения о покупке пригласительных билетов в интернете и социальных сетях — уловки мошенников.

Откуда смотреть «Алые паруса» в 2024 году

Набережные и мосты

Дворцовая набережная, территория Петропавловской крепости, стрелка Васильевского острова, Троицкий и Дворцовый мосты, скорее всего, будут закрыты. Остальные места останутся доступны.

Люди, набережная, бригантина с алыми парусами
Фото Zoya_Avenirovna/istockphoto.com

Самые популярные места для просмотра водной части фестиваля:

  • Адмиралтейская набережная;

  • Пироговская набережная;

  • Университетская набережная;

  • Петровская набережная;

  • Английская набережная;

  • Набережная Лейтенанта Шмидта;

  • Благовещенский мост;

  • Литейный мост;

  • Биржевой мост.

Рекомендуем приходить на место за несколько часов до начала мероприятия.

Террасы, балконы заведений на берегу реки

Заведений с видом на акваторию Невы не так много. Поэтому нужно заранее позаботиться о бронировании столика. Также следует знать, что некоторые рестораны могут попросить депозит в этот день.

Поездка на теплоходе

Во время фестиваля круизные компании предлагают гостям посмотреть за представлением с воды. Однако количество судов в праздничную ночь очень ограничено. Это связано с тем, что большая часть акватории Невы перекрывается. Поэтому билет также стоит приобретать заранее.

Жилые дома, отели

Можно поискать апартаменты в аренду или снять номер в отеле с видом на набережную. Но стоит учитывать, что номеров и жилья в праздничный день будет не так уж много, а их цена будет в разы больше.

Трансляция на ТВ или в социальных сетях

Если нет возможности приехать в Санкт-Петербург, то можно посмотреть трансляцию праздника по телевизору или в социальных сетях. Обычно мероприятие транслируется и на некоторых федеральных каналах.

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