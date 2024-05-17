5 стран на берегу моря, в которые можно поехать без визы

Свежий морской бриз, песчаные пляжи и захватывающие виды — об этом мечтают многие путешественники. И что может быть лучше, чем отправиться в увлекательное путешествие без необходимости заботиться о визах? Рассмотрели пять прекрасных туристических стран на берегу моря, в которые можно поехать без лишних нервов.

Азербайджан

Лучше всего посещать Азербайджан с июня по сентябрь. В страну обычно летят, чтобы прогуляться по столице, Баку. Город славится современными небоскребами и старым городом Ичери-шехер, который входит в Список всемирного наследия Юнеско. Также в Азербайджане можно посетить заповедник Гобустан и Дворец шекинских ханов в городе Шеки.

Фото istockphoto.com/benedek

Правила въезда

Граждане России могут находиться в Азербайджане без визы до 90 дней. Но те, кто планирует провести в стране больше 15 дней, должны зарегистрироваться по месту пребывания.

Необходимые документы для въезда в Азербайджан:

Загранпаспорт. Въезд осуществляется по заграничному паспорту, сроком действия не менее 90 дней на момент выезда из Азербайджана.

Распечатанные копии авиабилетов в обе стороны и брони отеля (ваучер).

Страховой полис. Страховой полис должен действовать в течение всего срока поездки и покрывать основные медицинские риски, в том числе лечение от COVID-19.

Тунис

Сезон в Тунисе начинается в июне и заканчивается в октябре. В этой стране есть много интересных мест для посещения, включая одноименную столицу и древний город Карфаген с его археологическими находками. А величественные пейзажи пустыни Сахара, курортные города Сус и Хаммамет не оставят равнодушным ни одного путешественника.

Фото istockphoto.com/OBHH

Правила въезда

Россияне могут пребывать в Тунисе без визы до 90 дней.

Необходимые документы для въезда:

Загранпаспорт. Этот документ должен действовать на протяжении всей поездки.

Распечатанные копии авиабилетов в обе стороны и брони отеля (ваучер).

Медицинскую страховку для поездки оформлять не требуют, но бесплатную помощь путешественникам окажут только в экстренных случаях. В остальных ситуациях пациенту придется оплачивать лечение самостоятельно. Поэтому страховку все же лучше оформить.

Черногория

Черногория — удивительная страна на берегу Адриатического моря. Она известна красивой природой и историческими достопримечательностями. Сезон в Черногории обычно начинается в конце мая и продолжается до конца сентября. Национальный парк Дурмитор восхитит удивительными горными пейзажами, а Которский залив поразит живописными видами. Популярный туристический город Будва — это настоящая жемчужина Черногории. Здесь есть отличные пляжи на любой вкус, огромное количество гостиниц, кафе и ресторанов.

Фото istockphoto.com/Rocky89

Правила въезда

Граждане РФ имеют право находиться в стране без визы не более 30 дней.

Необходимые документы для въезда:

Загранпаспорт. Для въезда и передвижения по Черногории гражданину России нужно предоставить загранпаспорт. Срок действия документа должен составлять не менее 90 дней на момент выезда из страны.

Распечатанные копии: подтвержденные авиабилеты в обе стороны, подтвержденное бронирование отеля — ваучер.

Страховой полис. Медицинская страховка должна покрывать лечение COVID-19.

Куба

На Кубе туристический сезон длится с октября по апрель. Эта страна находится в другом часовом поясе, разница с Москвой составляет восемь часов. Куба — идеальное место, чтобы насладиться солнцем и пляжным отдыхом. Кроме этого, столица страны Гавана славится старинными зданиями и крепостью Эль-Морро. Последняя находится на набережной Малекон, откуда открывается невероятный вид на бухту и город.

Фото istockphoto.com/santypan

Правила въезда

Гражданам РФ для посещения Кубы на срок до 90 дней виза не требуется.

Необходимые документы:

Загранпаспорт. Для въезда и передвижения по Кубе гражданину России необходимо предоставить загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее месяца со дня окончания поездки.

Распечатанные копии авиабилетов в обе стороны и брони отеля (ваучер).

Заполненная не менее чем за 48 часов до вылета анкета туриста. Полученный QR-код необходимо будет предъявить в аэропорту.

Медицинская страховка.

Вьетнам

Вьетнам — страна в Юго-Восточной Азии, известная своей богатой культурой, вкусной кухней и живописными пейзажами. Туристический сезон там длится с октября по январь. Одно из самых популярных мест для посещения — столица Ханой, богатая древней архитектурой. Еще во Вьетнам едут, чтобы полюбоваться древними пагодами и храмами и полежать на красивых пляжах Нячанга, Фантхьета и Фукуока.

Фото istockphoto.com/Nikada

Правила въезда

Гражданам России для въезда на территорию Вьетнама на срок до 45 дней виза не требуется. Повторное посещение страны (без оформления визы) может быть осуществлено не ранее чем через 30 дней после даты последнего выезда.

Необходимые документы: