15 лучших достопримечательностей Санкт-Петербурга

В Северной столице есть места, в которых просто обязан побывать каждый турист. Это так называемый парадный Петербург. Обойти его можно за несколько часов. В оставшееся время стоит посмотреть достопримечательности, обычно остающиеся вне поля зрения приезжих. О некоторых из них многие туристы даже не слышали.

Собрали подборку из 15 интересных достопримечательностей Петербурга. В списке не только известные дворцы и храмы, но и места, о которых знают только местные жители.

Набережная канала Грибоедова

Отсюда начинается знакомство с городом для каждого туриста. Здесь стоит отметить три достопримечательности.

Спас на Крови

Купола Спаса на Крови внешне напоминают московский собор Василия Блаженного, только выглядят более блеклыми (зато внутреннее убранство, наоборот, очень яркое). Храм построен на месте убийства императора Александра Второго, отсюда и его название. Оно, конечно, неофициальное. Настоящее название — храм Воскресения Христова.

Сейчас у собора Спас на Крови статус музея. Есть городская легенда, что ночью возле храма можно увидеть привидение: женщину с белом платком, взмах которого был знаком для убийцы. Увидеть ее считается плохой приметой.

Дом Зингера

Он стоит по другую сторону канала от Спаса на Крови. У здания красивый и необычный внешний вид: сверху находится башня с куполом, увенчанным скульптурной композицией и стеклянным глобусом. В доме находится штаб-квартира «ВКонтакте».

Казанский собор

Официально — собор Казанской иконы Божией Матери. Он расположен напротив Спаса на Крови. Это кафедральный собор, то есть главный из действующих храмов Петербурга. Он построен в честь победы в Отечественной войне 1812 года. В соборе даже хранится прах фельдмаршала Кутузова.

Как добраться: метро «Невский проспект», «Гостиный двор», выход в сторону набережной канала Грибоедова.

Фото VitalyEdush/www.istockphoto.com

Дворцовая площадь

Это главная площадь Петербурга. На ней проводится парад Победы, в Новый год здесь стоит главная городская елка. Площадь не очень большая по размеру, но при желании ее можно объехать по кругу на карете. Что посмотреть:

Эрмитаж

Сейчас Эрмитаж известен как самый посещаемый в России музей. До революции в здании располагался Зимний дворец.

Главный штаб

Половину впечатляющего здания, увенчанного квадригой лошадей, занимают военные, во второй проводятся выставки Эрмитажа.

Александровская колонна

Тот самый Александрийский столп, с высотой которого А.С. Пушкин сравнивал величину своего «нерукотворного памятника». Колонна установлена в честь победы России в Отечественной войне 1812 года и названа по имени царя-победителя Александра Первого. Считается, что если загадать желание, обходя вокруг памятника, то оно обязательно сбудется.

Как добраться: метро «Адмиралтейская», «Невский проспект», «Гостиный двор».

Фото Elena Dunn, Global Look Press

Марсово поле

Начиная со времен Петра Первого здесь проводились военные смотры и парады, а в советское время на этом месте появился некрополь. В годы блокады Ленинграда Марсово поле стало огородом. После войны территория вернула статус объекта памяти и скорби. В 1957 году здесь был открыт первый в СССР Вечный огонь.

Сюда стоит прийти, чтобы проникнуться величием Победы. После прогулки по Марсову полю можно отправиться в Мраморный дворец, в Летний сад, к Инженерному замку или в Петропавловскую крепость.

Как добраться: метро «Горьковская», «Адмиралтейская».

Фото Valery Yurasov/www.istockphoto.com

Заячий остров

На острове расположено несколько достопримечательностей.

Петропавловская крепость

Печально известная тюрьма, в которой в царское время содержались многие политические заключенные. Сейчас в крепости находится музей.

Петропавловский собор

Летом можно подняться на колокольню собора, посмотреть на город с высоты птичьего полета и послушать историю о том, как ангела, венчающего храм, прятали во время бомбежек.

Летом в Петропавловском соборе можно послушать корильонную музыку. А зимой — посмотреть убранство и усыпальницы царей.

Фото my own photos/www.istockphoto.com

Пушка

На самом деле на территории Заячьего острова несколько пушек, но стреляет, причем ежедневно, только одна. Выстрелы производятся ровно в полдень.

Музеи

Здесь находятся музей пыток, музей ракетной техники, открыты экспозиции Монетного двора.

Скульптуры

Больше всего на острове каменных зайцев. Самый известный из них, Арсений, установлен возле Иоанновского моста. Считается, что, если попасть монеткой в постамент этого зайца, он исполнит любое желание. Но попасть не так-то просто.

Еще одна известная скульптура — памятник Петру Первому. Он выглядит специфически, поэтому отношение к памятнику неоднозначное. Но у приезжих он пользуется спросом. Есть примета, что женщина, посидевшая на коленях у Петра, будет счастлива в любви. Поэтому колени императора отполированы до блеска.

По дороге к острову можно увидеть Троицкий мост, татарскую мечеть, скульптуры миниатюрного Петербурга.

Как добраться: метро «Горьковская».

Инженерный (Михайловский) замок

Этот замок был выстроен для императора Павла Первого и должен был стать своеобразной крепостью. К сожалению, спастись от внутренних врагов Павлу Петровичу не удалось: заговорщики убили монарха в его собственной спальне с ведома старшего сына. По легенде, призрак императора до сих пор бродит в окрестностях замка.

Статуя Петра Первого

Изначально на памятнике красовалась надпись «Петру Первому — Екатерина Вторая». Но император Павел назло матери распорядился выбить на статуе: «Прадеду — правнук».

Фото Aleksandr Golubev/www.istockphoto.com

Чижик-Пыжик

Фигурка маленькой птички находится на мосту возле замка. Считается, что она приносит удачу, если бросить монетку на ее постамент. Памятник несколько раз похищали, поскольку он совсем миниатюрный.

Напротив замка находится Летний сад.

Как добраться: метро «Адмиралтейская», «Невский проспект», «Гостиный двор».

Исаакиевский собор

Один из самых узнаваемых соборов Петербурга. С колоннады Исаакия можно увидеть город с высоты. По самому собору, который сейчас имеет статус музея, проводятся экскурсии.

Под крышей Исаакия можно разглядеть барельеф, изображающий архитектора, держащего на руке миниатюрную копию собора. Попробуйте найти. Подсказка: искать нужно, стоя возле Манежа.

Рядом с собором находится еще несколько известных мест.

«Медный всадник»

Памятник Петру Первому, воздвигнутый по приказу Екатерины Второй. Сделан из бронзы, а не из меди.

Кстати, если пройти дальше по набережной, можно найти памятную табличку, отмечающую уровень воды во время наводнения. Правда, Пушкин в поэме «Медный всадник» описывал другое ненастье.

Фото yulenochekk/www.istockphoto.com

Адмиралтейство

Еще один символ города, известный благодаря Пушкину. Его стоит увидеть хотя бы ради того, чтобы убедиться: адмиралтейская игла (шпиль здания) действительно «светла». А в солнечный день она еще и блестит.

Синий мост

Самый широкий мост Петербурга. Настолько широкий, что многие считают это место площадью.

Как добраться: метро «Адмиралтейская», «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь».

Стрелка Васильевского острова

Со стрелки (места соединения двух рек) видны основные достопримечательности города. Непосредственно на самом острове стоят ростральные колонны, символизирующие мощь морского флота. По праздникам на них зажигают факелы.

Также со стрелки можно увидеть здание Кунсткамеры (сейчас здесь музей) и Биржи.

Как добраться: метро «Адмиралтейская», «Василеостровская».

Фото Замир Усманов, Global Look Press

Дворец Меншикова

Сейчас во дворце находится музей. На углу здания установлены старинные солнечные часы. Они запечатлены на многих картинах, изображающих Петербург XIX века. Чтобы правильно определить по часам время (при условии, что будет солнце), нужно вычесть из цифры, которую они показывают, два часа: декретное и летнее время.

Рядом с дворцом находится Академия художеств, а напротив академии — египетские сфинксы.

Как добраться: метро «Василеостровская».

Фото Gogiya/www.istockphoto.com

Витебский вокзал

В 1837 году от Витебского вокзала — тогда он назывался Царскосельским — была проложена первая в России железная дорога. В Царское Село, как легко догадаться. Здание сохранило исторический облик. Отсюда и сейчас можно уехать в Царское Село, чтобы погулять по парку, посмотреть Янтарную комнату и купить носки, имитирующие расцветку Екатерининского дворца.

Недалеко от вокзала находится один из самых больших в России океанариумов, его тоже стоит посетить: желательно выбирать часы, когда кормят акул и скатов.

Как добраться: метро «Звенигородская», «Пушкинская».

Фото alekseystemmer/www.istockphoto.com

Большеохтинский мост (мост Петра Великого)

Этот мост не так известен, как Дворцовый или Троицкий, но все же примечателен. Его башни напоминают здания Лондона, поэтому возле него в советское время снимали эпизоды сериала о Шерлоке Холмсе.

Большеохтинский мост летом разводится. Также возле него находится комплекс зданий бывшей ниточной мануфактуры, занимающий огромную площадь. Также отсюда можно разглядеть верхушку Смольного собора.

Как добраться: метро «Чернышевская», «Площадь Восстания», «Новочеркасская», далее наземный транспорт.

Фото shura72/www.istockphoto.com

Таврический сад

Сад не столь популярен, как Летний и Михайловский, поэтому людей меньше. Здесь разрешено кормить птиц (не только уток, но и синиц, зябликов, поползней).

Во время прогулки в этом месте можно увидеть множество интересных зданий: «пряничный домик», в котором располагается Музей Суворова, Анненкирхе, доходный дом Бака. А недалеко от Таврического сада находится единственный в России дворец торжественной регистрации рождения «Малютка».

Как добраться: метро «Чернышевская».

Фото Oksana Chaun/www.istockphoto.com

ЦНИИ робототехники

Футуристическое здание, которое светится по ночам. На него стоит посмотреть вблизи: уж очень необычно оно выглядит. Здание находится в спальном районе Петербурга, все улицы которого связаны с наукой. Рядом расположен парк «Сосновка», в нем можно покормить ручных белок.

Как добраться: метро «Политехническая».

Фото Официальный сайт ЦНИИ РТК

Дома на курьих ножках

Еще один пример необычной архитектуры. Дома располагаются рядом с заливом, поэтому в сильный ветер есть ощущение, что дом раскачивается. Попасть внутрь можно только с кем-то из жильцов.

Чтобы не приезжать только ради домов, можно посетить место впадения Невы в залив или сходить на Смоленское кладбище и поискать часовню Ксении Блаженной.

Как добраться: метро «Приморская».

Фото Google maps

Российская национальная библиотека

Эта библиотека известна меньше, чем московская Ленинка. Записаться в нее может любой желающий, причем кандидатов и докторов наук записывают без очереди.

Взять книги в читальном зале можно самостоятельно. Этим библиотека выгодно отличается от Ленинки.

Фото Официальный сайт РНБ

Посмотреть интерьеры здания тоже интересно.

Как добраться: метро «Гостиный двор», «Невский проспект», выход в сторону Садовой улицы.

«Слон»

Слон — шуточная достопримечательность. Петербуржцы часто разыгрывают приезжих вопросом, знают ли они, где искать это животное. «Слон, лежащий на спине» представляет собой четыре трубы ТЭЦ, которые видно с набережной реки Фонтанки.

Фото M0NAX / Wikimapia