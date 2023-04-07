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Сегодня, 19:00

3 веские причины надевать маску для сна. Объясняют косметолог и сомнолог

Анастасия Серебренникова
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Дмитрий Дуйкин
Пульмонолог, сомнолог, терапевт
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Проверка фактов

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Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Девушка проснулась утром в маске для сна.
Фото istockphoto.com

Многие знаменитости, например, Майли Сайрус и Селена Гомес, признавались, что маска для сна — один из главных секретов их красоты. Считается, что этот аксессуар помогает крепче спать и выглядеть свежо утром. Разбираемся с сомнологом и косметологом, действительно ли маски для сна работают.

Использовать маски для сна начали с давних пор. Еще в Древнем Египте надевали маски изо льна или папируса, чтобы защитить глаза от солнечного света и насекомых и обеспечить комфортный сон. А в привычном нам виде, особой формы и с резинкой, маски для сна появились в XX веке. Но хоть они и видоизменились, основная функция спустя много веков осталась прежней — это блокировка света и других раздражителей, которые мешают засыпанию и качественному сну.

Улучшается сон

Считается, что сон в полной темноте помогает качественнее спать. Мы лучше высыпаемся и чувствуем себя бодрыми утром, если спим в темной комнате. Исследование, результаты которого были опубликованы в Американском журнале эпидемиологии, доказало, что сон в недостаточно затемненном помещении повышает риск развития депрессии и ментальных расстройств.

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Все дело в мелатонине — гормоне сна, который вырабатывается шишковидной железой только в темноте. Мелатонин регулирует циклы сна и бодрствования, влияет на иммунитет, функционирование репродуктивной системы и отвечает за состояние клеток в организме. При нехватке мелатонина в краткосрочной перспективе человек сталкивается с проблемами со сном, а в долгосрочной — с различными патологиями (от проблем с ритмом сердца и щитовидной железой до возникновения новообразований).

Пришла весна, и светает все раньше. Если мы будем спать без маски или блэкаут-штор, сон станет поверхностным: мозг будет получать через сетчатку глаза все больше и больше света, выработка мелатонина будет блокироваться.
Дмитрий Дуйкин
Пульмонолог, сомнолог, терапевт
Девушка спит в маске для сна.
istockphoto.com

Улучшается качество кожи

Мелатонин напрямую влияет на состояние кожи. Одна из его функций — нейтрализация окислительных процессов, которые влияют на старение эпидермиса.

Маски для сна помогут вам обеспечить нормальную выработку мелатонина в организме. Благодаря им вы будете спать в максимальной темноте, а на радужную оболочку глаза 100% не будет попадать свет. За это время гормон сна вырабатывается в нужном количестве и кожа полноценно восстанавливается.
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

Чтобы от ношения маски кожа получала только плюсы, надо соблюдать правила гигиены. Рекомендуется 1-2 раза в неделю ее стирать, так на ткани не будет скапливаться кожный жир, избыток которого вызывает высыпания и воспаления. Кроме того, лучше выбирать маску из натуральных тканей (хлопка, льна или шелка), чтобы избежать появления аллергии.

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Улучшаются когнитивные способности

Ученые Центра исследований визуализации мозга Кардиффского университета в Великобритании доказали, что использование маски опосредованно влияет на когнитивные способности, повышая внимательность и концентрацию.

Когнитивные способности улучшает не сама маска, а увеличение глубины сна. Она, как и блэкаут-шторы, косвенно улучшает не только сон, но и ум.
Дмитрий Дуйкин
Пульмонолог, сомнолог, терапевт

Кроме того, маски для сна врачи рекомендуют некоторым пациентам, страдающим ночным лагофтальмом (состояние, при котором во время сна веки не закрываются полностью).

Блэкаут-шторы — еще один способ улучшить качество сна. Обычно такие шторы используются в спальнях, где окна выходят на солнечную сторону или на улицу с ярким ночным освещением. Но маска для сна — более бюджетная альтернатива, которую можно взять с собой и в путешествие.

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