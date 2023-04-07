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Сегодня, 21:00

Как справляться с агрессией? 5 способов от психолога

Руслана Бобкова
Владимир Дернов
Психолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Девушка громко кричит
Фото Istockphoto/stockfour

В той или иной степени агрессию проявляет каждый, и не всегда она бывает обоснована объективными обстоятельствами. Хорошо, когда после удается осознать, что погорячился зря. Вот только сделанного и сказанного уже не вернуть. Как контролировать гнев, чтобы не навредить себе и окружающим, рассказал психолог Владимир Дернов.

Агрессия также естественна для человека, как чувство голода или сексуальное желание. И как и другие чувства, агрессия появляется не просто так: ее смысл в том, чтобы в нужные моменты давать нам силы для действий. Например, агрессия может стимулировать нас спасаться от опасности или добиваться сложных свершений.
Владимир Дернов
Психолог

Кроме того, агрессия — один из способов сбросить накопившееся напряжение. Поэтому попытки подавить эту эмоцию могут привести к ухудшению здоровья.

При неправильных попытках справиться с агрессией могут возникать проблемы с давлением, сердцем, желчным пузырем и кожей. А с точки зрения психосоматики одно из последствий агрессии, направленной на себя, — аутоиммунные заболевания.
Владимир Дернов
Психолог

В причинах того, почему напряжение накопилось, нужно разбираться в каждом отдельном случае индивидуально. И при желании это возможно сделать даже самостоятельно, находя закономерности. Но что делать, если справляться с агрессией нужно здесь и сейчас? Владимир Дернов поделился пятью экстренными методами.

Девушка злится, сидя у компьютера.
istockphoto.com

Признайте, что вы раздражены

Важно научиться признавать свое раздражение и агрессию, а также свое право выражать эти чувства, не испытывая за это вину.

Это не означает, что нужно немедленно начать кричать в ответ на несправедливые придирки начальника. Но в нашем обществе существует масса ограничений, которые часто сковывают человека в проявлении себя. Способность испытывать, признавать и проявлять свои чувства — одно из качеств взрослого человека.
Владимир Дернов
Психолог

Агрессию можно выразить цивилизованным путем: озвучить, какие чувства вы испытываете и что стало для этого поводом.

Дышите

Иногда самое верное и простое решение — просто дышать. Мы часто забываем о глубоком и ровном дыхании, а ведь оно влияет на многие процессы в организме. Есть множество дыхательных техник, и одна из них заключается в том, чтобы на протяжении пяти минут глубоко дышать с темпом 5 секунд вдох — 5 секунд выдох.

Дыхание должно быть спокойным и глубоким, а не поверхностным. Такой ритм быстро приводит к нормализации состояния нервной системы. Вы заметите, что становитесь сфокусированнее, это биологический механизм.
Владимир Дернов
Психолог

Направьте энергию гнева в конструктивное русло

Используйте агрессию как трамплин, позволяющий взяться за дела, которые раньше откладывали.

Вы заметите, что становитесь собранными и продуктивными, а гнев становится своего рода спортивной агрессией, которая помогает двигаться вперед.
Владимир Дернов
Психолог

Один из верных способов трансформировать агрессию в созидательное русло — физические нагрузки. Если нет желания или возможности сразу бежать в спортзал, можно просто прогуляться в быстром темпе или несколько раз отжаться. Движение способствует снижению уровня гормонов стресса, кортизола и адреналина, то есть уменьшает агрессию.

Девушка отжимается дома
Istockphoto/Drazen_

Выпустите агрессию через тело

Как мы упомянули выше, под воздействием гормонов нам часто хочется двигаться в моменты, связанные с гневом. И когда мы не позволяем этому происходить, весь стресс накапливается внутри. Чтобы избежать негативных последствий, позвольте агрессии высвободиться физически.

В комфортной обстановке вспомните раздражающую ситуацию и 3-5 раз напрягите все свое тело, удерживая напряжение 5-10 секунд. Вы заметите, что ситуация вызывает уже меньше эмоционального отклика. Как вариант, вы можете сильно 5-10 раз сжать кулаки, а также сжать или побить подушку.
Владимир Дернов
Психолог

Кричите

Это еще один физиологический механизм, который способен помочь высвободить застрявшую внутри энергию. Можно кричать в подушку, в машине и даже под водой — в ванне или бассейне. Если обстановка позволяет, а вы не испытываете стеснения — вы очень быстро заметите, насколько это качественный инструмент для того, чтобы морально выдохнуть и успокоиться.

Хорошо, если перечисленные выше способы помогают справиться с агрессией самостоятельно: вам удается выпустить пар, не накапливая внутри напряжение и не срываясь на окружающих. Но если эмоции полностью выходят из-под контроля и приступы агрессии случаются регулярно, нужно всерьез заняться своей нервной системой и обратиться к специалисту. Как мы уже упоминали, нет смысла стыдиться своих чувств, важно их осознать и трансформировать в созидательное русло без вреда для себя и близких.

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