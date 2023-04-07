Как справляться с агрессией? 5 способов от психолога

В той или иной степени агрессию проявляет каждый, и не всегда она бывает обоснована объективными обстоятельствами. Хорошо, когда после удается осознать, что погорячился зря. Вот только сделанного и сказанного уже не вернуть. Как контролировать гнев, чтобы не навредить себе и окружающим, рассказал психолог Владимир Дернов.

Кроме того, агрессия — один из способов сбросить накопившееся напряжение. Поэтому попытки подавить эту эмоцию могут привести к ухудшению здоровья.

В причинах того, почему напряжение накопилось, нужно разбираться в каждом отдельном случае индивидуально. И при желании это возможно сделать даже самостоятельно, находя закономерности. Но что делать, если справляться с агрессией нужно здесь и сейчас? Владимир Дернов поделился пятью экстренными методами.

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Признайте, что вы раздражены

Важно научиться признавать свое раздражение и агрессию, а также свое право выражать эти чувства, не испытывая за это вину.

Агрессию можно выразить цивилизованным путем: озвучить, какие чувства вы испытываете и что стало для этого поводом.

Дышите

Иногда самое верное и простое решение — просто дышать. Мы часто забываем о глубоком и ровном дыхании, а ведь оно влияет на многие процессы в организме. Есть множество дыхательных техник, и одна из них заключается в том, чтобы на протяжении пяти минут глубоко дышать с темпом 5 секунд вдох — 5 секунд выдох.

Направьте энергию гнева в конструктивное русло

Используйте агрессию как трамплин, позволяющий взяться за дела, которые раньше откладывали.

Один из верных способов трансформировать агрессию в созидательное русло — физические нагрузки. Если нет желания или возможности сразу бежать в спортзал, можно просто прогуляться в быстром темпе или несколько раз отжаться. Движение способствует снижению уровня гормонов стресса, кортизола и адреналина, то есть уменьшает агрессию.

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Выпустите агрессию через тело

Как мы упомянули выше, под воздействием гормонов нам часто хочется двигаться в моменты, связанные с гневом. И когда мы не позволяем этому происходить, весь стресс накапливается внутри. Чтобы избежать негативных последствий, позвольте агрессии высвободиться физически.

Кричите

Это еще один физиологический механизм, который способен помочь высвободить застрявшую внутри энергию. Можно кричать в подушку, в машине и даже под водой — в ванне или бассейне. Если обстановка позволяет, а вы не испытываете стеснения — вы очень быстро заметите, насколько это качественный инструмент для того, чтобы морально выдохнуть и успокоиться.

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