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Сегодня, 06:30

3 причины купить тяжелое одеяло. Оно влияет не только на качество сна

Ольга Стрельникова
,
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Максим Новиков
Сомнолог, терапевт
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
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Фото Istockphoto/Boris Jovanovic

Некоторым посчастливилось застать те увесистые ватные одеяла советских лет, которые потом долгое время оставались в деревне у каждой бабушки. Спалось под ними крепко и сладко. И как говорится, все новое — хорошо забытое старое.

Современные утяжеленные одеяла стали настоящим трендом. Но наряду с преимуществами они имеют и недостатки.

Разобраться в плюсах и минусах таких одеял помогли врач, специалист превентивной и конвенциональной медицин Ирина Юзуп и сомнолог, врач высшей категории Максим Новиков.

Как работает тяжелое одеяло

При словосочетании «утяжеленное одеяло» многие теряются в догадках, как оно выглядит. На самом деле все довольно просто — это одеяло, которое наполнено мельчайшими кремниевыми шариками или пластиковыми гранулами, которые придают ему больший вес, чем обычному с пухом, синтепоном, бамбуком или шерстью внутри.

Вес утяжеленного одеяла может варьироваться в зависимости от веса человека.

По ощущениям утяжеленное одеяло можно сравнить со свинцовым фартуком, который надевают на пациента во время рентгена.
Максим Новиков
Сомнолог, терапевт

Такое описание может насторожить, но на деле у тяжелых одеял много плюсов, которые научно подтверждены.

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Какие преимущества у тяжелого одеяла

Утяжеленные одеяла используют в качестве альтернативной терапии при бессоннице, стрессе и тревожности. Вот чем оно полезно.

Улучшает качество сна

Благодаря мягкому и равномерному давлению на тело, которое напоминает объятия, тяжелое одеяло увеличивает выработку серотонина и улучшает качество сна.

Серотонин — это не только знакомый многим «гормон счастья», он оказывает расслабляющий эффект и способствует быстрому засыпанию. Повышенный уровень серотонина способствует снижению выработки гормона стресса кортизола, который может нарушить сон.

Подробнее о том, какие привычки помогают высыпаться, можно прочитать в этой статье.

Снимает стресс и тревожность

Благодаря методике глубокого сенсорного давления (ГСД) утяжеленное одеяло помогает:

  • успокоить нервную систему;

  • снизить тревожность;

  • обеспечить расслабление.

Также давление одеяла способствует высвобождению еще одного гормона — окситоцина. Он улучшает реакцию иммунной системы, облегчает боль и стресс, впоследствии улучшая качество сна.

Istockphoto/skynesher

Обеспечивает сенсорную терапию

Утяжеленные одеяла помогают людям с расстройствами аутистического спектра (РАС), а также с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), когда раздражает любой шум вокруг. Давление одеяла вызывает реакцию нервной системы, при которой снижается частота сердечных сокращений и дыхания, что помогает успокоиться и уснуть.

Какие недостатки у тяжелого одеяла

Утяжеленное одеяло подходит не каждому: в некоторых случаях тяжелый вес может мешать движениям или оказывать давление на грудную клетку и затруднять дыхание. Например, при:

  • респираторных заболеваниях;

  • синдроме апноэ (временной остановки дыхания во время сна);

  • ограниченных физических возможностях.

Важно учитывать потенциальные недостатки, особенно для людей с респираторными заболеваниями или проблемами с подвижностью. Для них перед покупкой такого одеяла обязательна консультация с лечащим врачом.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

Еще один минус утяжеленных одеял — они могут привести к перегреву, особенно в теплую погоду, и, как следствие, к дискомфорту и проблемам со сном.

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Как и любая терапия, утяжеленные одеяла в одних случаях помогают, а в других могут навредить. Поэтому подходить к покупке нужно со всей серьезностью, не пренебрегая консультацией со специалистом.

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Польза и вред
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