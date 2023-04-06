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Сегодня, 17:00

Китаянка показала «волшебные» утягивающие шорты. Работают ли они, объясняют эксперты

Ольга Стрельникова
,
Ксения Шульга
Фитнес-тренер
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Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Светлана Белошапкина
Писатель, историк моды
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
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Китаянка показывает «волшебные» утягивающие шорты
Фото Кадр из видео в TikTok пользователя fhug880

В социальных сетях стал вирусным ролик китаянки, в котором девушка демонстрирует, как утягивающие шорты делают ее фигуру в несколько раз стройнее.

Но действительно ли дело в «волшебных» шортах?

Разобрались вместе с фитнес-тренером Ксенией Шульгой, врачом Ириной Юзуп и модным экспертом Светланой Белошапкиной, специализирующейся на Восточной Азии.

Стройное изящное тело — один из стандартов красоты Восточной Азии наряду с идеально чистой светлой кожей. Худобу в Китае связывают с успехом и статусом. Если не удается избавиться от лишнего веса, то стараются хотя бы выглядеть стройными с помощью утягивающего белья и мобильных приложений. Китайцы ретушируют не только селфи, но даже фото для документов.
Светлана Белошапкина
Писатель, историк моды

Действительно ли работают утягивающие шорты

Утягивающее белье, в частности шорты, действительно работает. Оно создает изящный силуэт, делая талию визуально тоньше, а бедра более подтянутыми. Но волшебства не произойдет. Утягивающие шорты, белье или боди не уменьшат в размерах, а лишь сгладят некоторые несовершенства, такие как «ушки» на бедрах или жировые складки на боках. С выпирающим животом утягивающие шорты не справятся.

Утягивающие шорты помогают визуально уменьшить размеры бедер и ягодиц, а также улучшить, скорректировать силуэт. Они могут придать уверенности в себе, если решите надеть облегающий наряд.
Если верить ролику, то шорты уменьшают объемы раза в два. Но при оценке заднего фона, который вначале растянут, а затем сжимается до нормального, становится ясно, что это неумелый монтаж.
Ксения Шульга
Фитнес-тренер
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Как влияет утягивающее белье на здоровье

Возможности утягивающего белья не безграничны. Шорты из видео должны были вдавить все лишние кило внутрь. Без вреда для здоровья это вряд ли возможно.

Если шорты очень плотно облегают тело, это может затруднять движение и даже вызывать болезненные ощущения. Это особенно важно учитывать при выборе утягивающих шорт для тренировок.
Ксения Шульга
Фитнес-тренер

Если носить утягивающие шорты слишком часто, это может привести к проблемам со здоровьем:

  • ограничение дыхания уменьшает насыщение организма кислородом, что негативно влияет на все системы;

  • неестественное перераспределение давления может спровоцировать варикоз, особенно при длительной носке;

  • кожа может отреагировать на плотную синтетическую ткань раздражением кожи и даже аллергическими реакциями;

  • может ухудшиться пищеварение и работа желудочно-кишечного тракта.

Девушка занимается спортом
Istockphoto/Cameron Prins

Самый опасный эффект подобного утягивающего белья — нарушение работы лимфатической системы.

Мы буквально стягиваем лимфатические протоки. А когда лимфа стоит, не происходит детоксикация, застаивается жидкость. Это может спровоцировать и отеки, и кожные воспаления.

Конечно, утягивающие вещи влияют и на сосудистую систему. Из-за этого даже слишком узкие джинсы не рекомендовано носить никому.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

Как правильно носить утягивающее белье

Чтобы избежать проблем со здоровьем, следует руководствоваться несколькими принципами:

  • подбирать правильный размер;

  • приобретать только качественные изделия;

  • носить их только по необходимости, а не как постоянный элемент гардероба.

Также нелишним будет перед применением утягивающего белья проконсультироваться с врачом.

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