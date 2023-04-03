Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес

Сегодня, 14:30

Японцы показали упражнение для плоского живота. Разбираем его вместе с тренером

Полина Соколова
Автор
Евгения Абдуллаева
Фитнес-тренер
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Молодая девушка тренируется на фитнес-коврике.
Фото Istockphoto.com/Mariia Skovpen

Доктор Тошики Фукуцудзи разработал упражнение, которое поможет сделать живот плоским за 30 дней. По словам японца, первые результаты будут видны уже через несколько дней.

Мы попросили прокомментировать упражнение с полотенцем фитнес-инструктора Евгению Абдуллаеву.

Как выполнять упражнение

Техника выполнения:

  1. Возьмите полотенце среднего размера и сверните его в валик (не больше 38 см длиной и 10 см шириной).

  2. Сядьте на коврик и убедитесь, что полотенце находится под поясницей.

  3. Поднимите руки вверх, ладони положите на пол, а мизинцы соедините.

  4. Поставьте ноги на пятки, большие пальцы соедините, чтобы получился треугольник.

  5. Оставайтесь в таком положении пять минут.

Молодая девушка разворачивает фитнес-коврик.
Freepik

Демонстрацию упражнения можно посмотреть на этом видео.

Помогает ли упражнение похудеть

Снизить массу тела можно, если вы расходуете калорий больше, чем потребляете. Это упражнение с очень низкой физической активностью, близкой к нулю. Энергия во время его выполнения практически не тратится. С таким же успехом можно лежать на диване и переключать пультом каналы.
Евгения Абдуллаева
Фитнес-тренер

Также тренер обращает внимание, что при грыже и протрузии валик под поясницей может привести к ущемлению тканей и возникновению болевого симптома.

Полезно ли упражнение для спины

Это упражнение может быть действительно полезным для тех, кто хочет исправить свою осанку.

Для спины упражнение будет полезно, но не на все 100 процентов. Оно подействует частично, так как в таком положении выравнивается скелет. Но я бы убрала валик из-под спины, так как с ним присутствует неестественный прогиб поясницы.
Евгения Абдуллаева
Фитнес-тренер
Молодая девушка выполняет практику из&nbsp;йоги Приветствие Солнцу. Как правильно делать Приветствие Солнцу? Этот комплекс помогает ускорить обмен веществ

У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Универсальные упражнения
2
0
Читайте также
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Японская Походка самурая для гибкости и здоровья суставов. Что это за упражнение?
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости