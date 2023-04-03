Японцы показали упражнение для плоского живота. Разбираем его вместе с тренером

Доктор Тошики Фукуцудзи разработал упражнение, которое поможет сделать живот плоским за 30 дней. По словам японца, первые результаты будут видны уже через несколько дней.

Мы попросили прокомментировать упражнение с полотенцем фитнес-инструктора Евгению Абдуллаеву.

Как выполнять упражнение

Техника выполнения:

Возьмите полотенце среднего размера и сверните его в валик (не больше 38 см длиной и 10 см шириной). Сядьте на коврик и убедитесь, что полотенце находится под поясницей. Поднимите руки вверх, ладони положите на пол, а мизинцы соедините. Поставьте ноги на пятки, большие пальцы соедините, чтобы получился треугольник. Оставайтесь в таком положении пять минут.

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Помогает ли упражнение похудеть

Также тренер обращает внимание, что при грыже и протрузии валик под поясницей может привести к ущемлению тканей и возникновению болевого симптома.

Полезно ли упражнение для спины

Это упражнение может быть действительно полезным для тех, кто хочет исправить свою осанку.

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